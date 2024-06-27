РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10205 посетителей онлайн
Новости Фото
5 591 49

€300 тыс. за пересечение границы: в Одесской области 24 человека планировали незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники в Одесской области задержали группу из 24 уклонистов, которые пытались сбежать в Молдову. Каждый из них заплатил организаторам незаконной переправки за границу по €12 000.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, организаторы несколько дней собирали в одном из населенных пунктов своих "клиентов", надеясь одновременно переправить их через границу.

"В определенное время группа загрузилась в транспортные средства и отправилась к точке высадки на участке отдела пограничной службы "Кельменцы" Черновицкого отряда. Далее путешественники планировали пешком попасть в Молдову вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Група із 24 ухилянтів затримана на Одещині
Група із 24 ухилянтів затримана на Одещині

Смотрите: Две группы нарушителей границы, одной из которых помогали подростки, планировали пересечь Тису на резиновых лодках, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На подходе к линии государственной границы нарушителей задержали пограничники.

Установлено, что в группу входило 24 человека - жители Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черновицкой и Львовской областей. Каждый из них заплатил за незаконное путешествие главным организаторам маршрута по 12 тысяч евро.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас устанавливается место нахождения главных организаторов противоправной схемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотню уклонистов хотели переправить в Молдову: разоблачена масштабная схема на Одесщине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6546) граница (5297) Одесская область (3623) уклонисты (907)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Деньги им хоть вернули?
показать весь комментарий
27.06.2024 15:12
+8
він певно мав на увазі приклади із арестовичем, портновим, шевченком, трубіциним
показать весь комментарий
27.06.2024 15:35
+8
пшик, ти вже 12 000 євро і надувну качку для перепливання Тиси заготовив?
показать весь комментарий
27.06.2024 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фотозвіт для панів.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:07 Ответить
Формувати із таких бігунів будівельні загони.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:11 Ответить
С тебе першого давай почнемо,чого тут сидиш,штани протираєш
показать весь комментарий
27.06.2024 15:24 Ответить
пшик, ти вже 12 000 євро і надувну качку для перепливання Тиси заготовив?
показать весь комментарий
27.06.2024 15:40 Ответить
І тебе до них добавить, це їх вибір і нефіг лізти в чуже життя якщо воно тобі чи іншим нічим не напакостило.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:29 Ответить
Vot pravilna dumka , na fronte etih scikunov apasna puskati . Tut pshiki i trofimovi zakudahtali , naverna s etava stada ...🤔
показать весь комментарий
27.06.2024 15:35 Ответить
Ты что шутишь? Это самый лучший мобилизационный ресурс. Здоровые, решительные, инициативные, сообразительные, имеют выносливые, и самое главное имеют склонность к риску - а это личностные качества индивида, связанные с такими чертами характера, как независимость, склонность доминировать, импульсивность, желание достичь успеха.
Только над мотивацией к военной службе надо немного поработать.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:01 Ответить
Над своєю мотивацію вже попрацював? Чи питання пенсії ніяк не дає часу?
показать весь комментарий
29.06.2024 21:14 Ответить
Деньги им хоть вернули?
показать весь комментарий
27.06.2024 15:12 Ответить
🤣🤣🤣
Гарний жарт)
показать весь комментарий
27.06.2024 15:14 Ответить
кримінал не слабо заробляє на лохах ))))
показать весь комментарий
27.06.2024 15:41 Ответить
А чего сразу криминал? Сами пограничники денежку собрали, а потом ещё и задержали 'нарушителей', 'одним выстрелом, двух зайцев"... И бегать за беглецами не надо, ведь сами сказали им куда приходить, где их уже ждали
показать весь комментарий
27.06.2024 16:01 Ответить
Кстати, цены такой вот рекламой тоже могут набивать. Погранцы и ТЦК-шники за годы войны станут долларовыми мультимиллионерами.
показать весь комментарий
28.06.2024 03:32 Ответить
Вони за місяці стають ними. За роки вони ротшильдами стануть.
показать весь комментарий
29.06.2024 21:15 Ответить
Ввєрнулі. Патом даґналі і ішшо раз ввернулі.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:07 Ответить
Тепер хай подають колективний позов в суд на місцевих розводил за шахрайство в особливо великих розмірах. Перспектива в цьому ділі є.
показать весь комментарий
28.06.2024 21:25 Ответить
12 тисяч євро????

Ніфіга собі...
показать весь комментарий
27.06.2024 15:13 Ответить
Деньги то такое. Может они жилье и транспорт продали и на последние деньги решили так сказать уехать навсегда. Но какой дурак платит на перед. Не проще ли взять с собой доверенную особу, которая передаст деньги организатору только в случае успеха?
показать весь комментарий
27.06.2024 15:15 Ответить
Ні, прикордонники ой, "організатори" так не працюють.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:17 Ответить
так ці ж типу схеми організувуються зараз усіма кому не ліньки - ТЦКашниками, прикордонниками та ін. Ніхто і не намагається вивезти - головне привезти на місце пакування)
показать весь комментарий
27.06.2024 15:17 Ответить
Есть и честные организаторы.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:19 Ответить
поподробнее, пліз, ми з товаришом майором записуємо
показать весь комментарий
27.06.2024 15:28 Ответить
він певно мав на увазі приклади із арестовичем, портновим, шевченком, трубіциним
показать весь комментарий
27.06.2024 15:35 Ответить
Не терпиш конкурентів ? Ну воно і не дивно , тільки майорам дозволено було у 2022 гуманітарку прямо на кордоні дерибанити , решта кровосісів уже по тилах крисячила ((
показать весь комментарий
29.06.2024 22:03 Ответить
вони цих лохів і організували
показать весь комментарий
27.06.2024 15:42 Ответить
завжди в таких випадках говорю
повитягайте в першу чергу
депутатів, їхніх помічників,
синів, родичів чол. статі
всіх посадовців
В НИХ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ОБОВ"ЯЗОК ПЕРЕД УКРАЇНОЮ
бо саме з України вони доять мільярди
(і навіть з оцих біженців )
ПОСТАВТЕ на лінії розмежування
і війна скінчиться за 1 сек.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:24 Ответить
Шкапчик Тищенко.

показать весь комментарий
27.06.2024 15:34 Ответить
Рашик, не напрягайся. Этот фейк-сейф уже разоблачили, и настоящего владельца определили.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:12 Ответить
ВІд заміни сейфа суть не змінюється , чи ти прихильник колі мітбола ?
показать весь комментарий
29.06.2024 22:04 Ответить
Таким взводом вже можна було й пограців покласти🤣
показать весь комментарий
27.06.2024 15:25 Ответить
Тому у нас ніколи і не буде дозволу на зброю,щоб раби бунт не підняли.Голими руками озброєних до зубів не можливо положити
показать весь комментарий
27.06.2024 15:36 Ответить
Da iesli ani bili bi na eta spasobni , tot nibizhali podzhav hvost s strani , a shli na front !
показать весь комментарий
27.06.2024 15:38 Ответить
Північна Корея...
показать весь комментарий
27.06.2024 15:35 Ответить
лохотронщики скоро будуть формувати цілі поїзди з обласних вокзалів. Лохів відпускати, хай роблять другий і третій заход. а організатори хай хоч декілька відсотків переказуть Мадяру на коптери.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:37 Ответить
Kakie vidsotki , toka 100 % !!
показать весь комментарий
27.06.2024 15:39 Ответить
ТЦКзалізниця)
показать весь комментарий
27.06.2024 15:50 Ответить
ніт, навпаки - Uklon-рейси.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:55 Ответить
"організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів" - наивные, там все кто пришлый только на приграничную попал их местные сбушники срисовывают и в разработку берут, тех кого не срисовали - в доле
показать весь комментарий
27.06.2024 15:38 Ответить
Чомусь цих людей багато тут засуджують за їх вибір.Плада бронює себе,мусорів і всі мовчки спостерігають і таких так званих ухилянтів 1млн+.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:47 Ответить
Тому що половину "осудітєлів " жаба давить що у них 12к євро ніколи не було і не буде , це основний мотив 100% , але при цьому загорнутий у обгортку патріотизму , є ще окрема категорія пенсіонерів -патріотів , половина яких із Європи про патріотизм розповідає , а інша всю рідню туди до десятого коліна спровадила , а самі тут за сторожа залишилися щоб сусіди не "допомогли " з житлом.
показать весь комментарий
29.06.2024 22:12 Ответить
МАЯЧНЯ ! Силою не будеш милою.....
показать весь комментарий
27.06.2024 16:08 Ответить
А говорят, что оптом дешевле, отымели по полной, а что бы не тратить время сдали погранцам, теперь новую партию собирают
показать весь комментарий
27.06.2024 17:15 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2024 03:22 Ответить
цікаво, сума грошей відома з їх слів, чи вони касові чеки пред'являли?
показать весь комментарий
28.06.2024 07:32 Ответить
Не можеш визначитися чи часом сам не переплатив ? ))
показать весь комментарий
29.06.2024 22:13 Ответить
написати в новинах можна будь-яку суму, це як анонс подорожання для бажаючих дременути поза межі
показать весь комментарий
30.06.2024 00:50 Ответить
За разворованные во время войны деньги, можно было бы нанять немало подразделений наёмников.
Они могли бы эффективно и профессионально воевать.
Но власть деньги разворовывает, а умирать посылает бесплатных холопов...
показать весь комментарий
29.06.2024 20:34 Ответить
Ти сам із холопів чи з найманців що так впевнено розповідаєш про тарифні плани , чи просто руцкій і тому " в тємі " ?
показать весь комментарий
29.06.2024 22:15 Ответить
 
 