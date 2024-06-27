€300 тыс. за пересечение границы: в Одесской области 24 человека планировали незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники в Одесской области задержали группу из 24 уклонистов, которые пытались сбежать в Молдову. Каждый из них заплатил организаторам незаконной переправки за границу по €12 000.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, организаторы несколько дней собирали в одном из населенных пунктов своих "клиентов", надеясь одновременно переправить их через границу.

"В определенное время группа загрузилась в транспортные средства и отправилась к точке высадки на участке отдела пограничной службы "Кельменцы" Черновицкого отряда. Далее путешественники планировали пешком попасть в Молдову вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.





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На подходе к линии государственной границы нарушителей задержали пограничники.

Установлено, что в группу входило 24 человека - жители Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черновицкой и Львовской областей. Каждый из них заплатил за незаконное путешествие главным организаторам маршрута по 12 тысяч евро.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас устанавливается место нахождения главных организаторов противоправной схемы.

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