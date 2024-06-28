УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6483 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 932 27

На Закарпатті затримали переправницю із п’ятьма "клієнтами": Чоловіки заплатили за обіцяний безперешкодний перетин по $7-12 тис., - Держприкордонслужба. ФОТО

На Закарпатті на спробі незаконного переправлення п’яти чоловіків через українсько-угорський кордон викрито 35-річну жительку села Грушово.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Автівку, якою керувала "бізнесвумен" зупинили на околиці села Велика Бакта. Окрім водійки, в транспортному засобі перебували п’ять пасажирів – двоє жителів Закарпаття, двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Львівщини. Усі чоловіки мали намір незаконно перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.

Затримано переправницю із п’ятьма "клієнтами"

Як зазначається, за обіцяний безперешкодний перехід до Угорщини кожен із чоловіків віддав жінці від 7 до 12 тис. доларів.

Також дивіться: €300 тис. за перетин кордону: на Одещині 24 чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Повідомляється, що жінку затримано, якщо її вину буде доведено в суді, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) ухилянти (978) Закарпатська область (2069)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
28.06.2024 13:46
+6
Треба йти в прикордонники. Це ж Ельдорадо.
показати весь коментар
28.06.2024 13:51
+6
...якщо її вину буде доведено в суді... осе навряд чи... жодний суддя не відмовиться навіть від половини зазначеної суми...
показати весь коментар
28.06.2024 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.06.2024 13:46 Відповісти
"Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого." - Джон Рокфеллер.
Як і усі українські мільйонери і мілардери так і нинішні скоробагатьки можут колись це сказати...
показати весь коментар
28.06.2024 13:50 Відповісти
Треба йти в прикордонники. Це ж Ельдорадо.
показати весь коментар
28.06.2024 13:51 Відповісти
...якщо її вину буде доведено в суді... осе навряд чи... жодний суддя не відмовиться навіть від половини зазначеної суми...
показати весь коментар
28.06.2024 13:53 Відповісти
Шкода хлопців - втратили гроші і на свободу не вирвались.
показати весь коментар
28.06.2024 13:53 Відповісти
Почему же потеряли, возможно лавэ у них на кармане, а расчет с организатором только в случае успеха. Это если погранцы не заберут, а забрать они не имеют права, так как нет состава праванарушения, ведь границу они так и не пересекли. Хотя о чем это я: людоловам закон не писан. Одно не пойму: почему мадам не утопила педаль газа и не попыталась проскочить до границы
показати весь коментар
28.06.2024 13:59 Відповісти
Бо мадам везла лохів в умовлене зі спільниками місце зустрічі. Результати зустрічі на фото.
"Качєлі" ж їй не потрібні, у неї через пару днів ще одна група "екскурсантів".
показати весь коментар
28.06.2024 14:43 Відповісти
пропоную задонатити постаждалим. хай скинуть номер картки
показати весь коментар
28.06.2024 14:04 Відповісти
С Дном конституции,пацантре!
показати весь коментар
28.06.2024 13:55 Відповісти
Тепер вони дізнаються, що у них є права згідно з конституцією. Право зберігати мовчання
показати весь коментар
28.06.2024 14:02 Відповісти
"дно" це по фрейду чи т9 бавиться?
показати весь коментар
28.06.2024 16:01 Відповісти
"койотшу" відпустіть, вона ще повинна своїм дітям три двоповерхові хати збудувать.
показати весь коментар
28.06.2024 14:00 Відповісти
Взагалі безпалевно, возити п'ятьох мужиків у тісному легковику прикордонними селами
показати весь коментар
28.06.2024 14:00 Відповісти
Лохи-розвод, узяли на іспуг?
Хто ж такий протокол підпише за 5 км від кордону?
Потрібно було стояти на "гулял-відпочивал, дихал повітрям"...
показати весь коментар
28.06.2024 14:02 Відповісти
"п'ять кліентів" - це все жадібність!
100500% вона вже БАГАТО РАЗІВ переправляла по одному... по два, ... по три, ....
показати весь коментар
28.06.2024 14:04 Відповісти
Жадібна хвойда заслуговує на найсуворіше покарання ,
так як там і здирництво , жадібність і зрада
показати весь коментар
28.06.2024 14:31 Відповісти
Ну с ее габаритами она сама кого хоч "покарает"
показати весь коментар
28.06.2024 14:33 Відповісти
Я маю намір переспати з Анжеліною Джолі. Це вже злочин?
показати весь коментар
28.06.2024 14:33 Відповісти
Згідно чинного законодавства переспати з повнолітньою дієздатною особою за її згодою не є злочином. Анжеліна Джолі не виключення, так що не зволікайте, не бійтесь покарання і спокійно реалізовуйте свій намір..
показати весь коментар
28.06.2024 14:40 Відповісти
Доповню свій допис. Але посягання на зґвалтування Анджеліни Джолі містить склад кримінального злочину.
показати весь коментар
28.06.2024 14:46 Відповісти
Не згвалтування а по добровільній згоді обох сторін. )
показати весь коментар
28.06.2024 17:20 Відповісти
Потім фіктивний шлюб із нею і як багатодітний батько здристнути з нею за кордон? Скільки ти їй заплатив за цей мерзенний і підступний план?
показати весь коментар
28.06.2024 15:13 Відповісти
Ще не злочин, але гріховний помисл.
показати весь коментар
28.06.2024 16:48 Відповісти
Ви праві. Це порушення десятої заповіді: «Не жадай дому ближнього свого́, не жадай жони ближнього свого́, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!» Вихід 20 глава - Біблія в перекладе Огієнка.
показати весь коментар
28.06.2024 21:18 Відповісти
А всё бегут, бегут, бегут, а он им светит (с)
Генофонд нации...
показати весь коментар
28.06.2024 15:36 Відповісти
Лохи вибрали блазня,а тепер тікають
показати весь коментар
28.06.2024 18:48 Відповісти
Цеж скільки буде на Закарпатті міліонерів, доларових,після нашої перемоги
показати весь коментар
28.06.2024 20:28 Відповісти
 
 