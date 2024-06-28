На Закарпатті затримали переправницю із п’ятьма "клієнтами": Чоловіки заплатили за обіцяний безперешкодний перетин по $7-12 тис., - Держприкордонслужба. ФОТО

На Закарпатті на спробі незаконного переправлення п’яти чоловіків через українсько-угорський кордон викрито 35-річну жительку села Грушово.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Автівку, якою керувала "бізнесвумен" зупинили на околиці села Велика Бакта. Окрім водійки, в транспортному засобі перебували п’ять пасажирів – двоє жителів Закарпаття, двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Львівщини. Усі чоловіки мали намір незаконно перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за обіцяний безперешкодний перехід до Угорщини кожен із чоловіків віддав жінці від 7 до 12 тис. доларів.

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Повідомляється, що жінку затримано, якщо її вину буде доведено в суді, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.