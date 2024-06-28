На Закарпатье задержали переправщицу с пятью "клиентами": Мужчины заплатили за обещанное беспрепятственное пересечение по $7-12 тыс., - Госпогранслужба. ФОТО
На Закарпатье при попытке незаконной переправки пяти мужчин через украинско-венгерскую границу разоблачили 35-летнюю жительницу села Грушово.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Автомобиль, которым управляла "бизнесвумен" остановили на окраине села Большая Бакта. Кроме водителя, в транспортном средстве находились пять пассажиров - двое жителей Закарпатья, двое жителей Днепропетровщины и один житель Львовщины. Все мужчины намеревались незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за обещанный беспрепятственный переход в Венгрию каждый из мужчин отдал женщине от 7 до 12 тыс. долларов.
Сообщается, что женщина задержана, если ее вина будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як і усі українські мільйонери і мілардери так і нинішні скоробагатьки можут колись це сказати...
"Качєлі" ж їй не потрібні, у неї через пару днів ще одна група "екскурсантів".
Хто ж такий протокол підпише за 5 км від кордону?
Потрібно було стояти на "гулял-відпочивал, дихал повітрям"...
100500% вона вже БАГАТО РАЗІВ переправляла по одному... по два, ... по три, ....
так як там і здирництво , жадібність і зрада
Генофонд нации...