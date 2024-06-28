На Закарпатье задержали переправщицу с пятью "клиентами": Мужчины заплатили за обещанное беспрепятственное пересечение по $7-12 тыс., - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье при попытке незаконной переправки пяти мужчин через украинско-венгерскую границу разоблачили 35-летнюю жительницу села Грушово.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Автомобиль, которым управляла "бизнесвумен" остановили на окраине села Большая Бакта. Кроме водителя, в транспортном средстве находились пять пассажиров - двое жителей Закарпатья, двое жителей Днепропетровщины и один житель Львовщины. Все мужчины намеревались незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за обещанный беспрепятственный переход в Венгрию каждый из мужчин отдал женщине от 7 до 12 тыс. долларов.

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Сообщается, что женщина задержана, если ее вина будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.