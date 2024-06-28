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На Закарпатье задержали переправщицу с пятью "клиентами": Мужчины заплатили за обещанное беспрепятственное пересечение по $7-12 тыс., - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье при попытке незаконной переправки пяти мужчин через украинско-венгерскую границу разоблачили 35-летнюю жительницу села Грушово.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Автомобиль, которым управляла "бизнесвумен" остановили на окраине села Большая Бакта. Кроме водителя, в транспортном средстве находились пять пассажиров - двое жителей Закарпатья, двое жителей Днепропетровщины и один житель Львовщины. Все мужчины намеревались незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Затримано переправницю із п’ятьма "клієнтами"

Как отмечается, за обещанный беспрепятственный переход в Венгрию каждый из мужчин отдал женщине от 7 до 12 тыс. долларов.

Также смотрите: €300 тыс. за пересечение границы: в Одесской области 24 человека планировали незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Сообщается, что женщина задержана, если ее вина будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Автор: 

Госпогранслужба (6551) уклонисты (915) Закарпатская область (2604)


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Топ комментарии
+8
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28.06.2024 13:46
+6
Треба йти в прикордонники. Це ж Ельдорадо.
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28.06.2024 13:51
+6
...якщо її вину буде доведено в суді... осе навряд чи... жодний суддя не відмовиться навіть від половини зазначеної суми...
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28.06.2024 13:53
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28.06.2024 13:46 Ответить
"Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого." - Джон Рокфеллер.
Як і усі українські мільйонери і мілардери так і нинішні скоробагатьки можут колись це сказати...
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28.06.2024 13:50 Ответить
Треба йти в прикордонники. Це ж Ельдорадо.
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28.06.2024 13:51 Ответить
...якщо її вину буде доведено в суді... осе навряд чи... жодний суддя не відмовиться навіть від половини зазначеної суми...
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28.06.2024 13:53 Ответить
Шкода хлопців - втратили гроші і на свободу не вирвались.
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28.06.2024 13:53 Ответить
Почему же потеряли, возможно лавэ у них на кармане, а расчет с организатором только в случае успеха. Это если погранцы не заберут, а забрать они не имеют права, так как нет состава праванарушения, ведь границу они так и не пересекли. Хотя о чем это я: людоловам закон не писан. Одно не пойму: почему мадам не утопила педаль газа и не попыталась проскочить до границы
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28.06.2024 13:59 Ответить
Бо мадам везла лохів в умовлене зі спільниками місце зустрічі. Результати зустрічі на фото.
"Качєлі" ж їй не потрібні, у неї через пару днів ще одна група "екскурсантів".
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28.06.2024 14:43 Ответить
пропоную задонатити постаждалим. хай скинуть номер картки
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28.06.2024 14:04 Ответить
С Дном конституции,пацантре!
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28.06.2024 13:55 Ответить
Тепер вони дізнаються, що у них є права згідно з конституцією. Право зберігати мовчання
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28.06.2024 14:02 Ответить
"дно" це по фрейду чи т9 бавиться?
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28.06.2024 16:01 Ответить
"койотшу" відпустіть, вона ще повинна своїм дітям три двоповерхові хати збудувать.
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28.06.2024 14:00 Ответить
Взагалі безпалевно, возити п'ятьох мужиків у тісному легковику прикордонними селами
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28.06.2024 14:00 Ответить
Лохи-розвод, узяли на іспуг?
Хто ж такий протокол підпише за 5 км від кордону?
Потрібно було стояти на "гулял-відпочивал, дихал повітрям"...
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28.06.2024 14:02 Ответить
"п'ять кліентів" - це все жадібність!
100500% вона вже БАГАТО РАЗІВ переправляла по одному... по два, ... по три, ....
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28.06.2024 14:04 Ответить
Жадібна хвойда заслуговує на найсуворіше покарання ,
так як там і здирництво , жадібність і зрада
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28.06.2024 14:31 Ответить
Ну с ее габаритами она сама кого хоч "покарает"
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28.06.2024 14:33 Ответить
Я маю намір переспати з Анжеліною Джолі. Це вже злочин?
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28.06.2024 14:33 Ответить
Згідно чинного законодавства переспати з повнолітньою дієздатною особою за її згодою не є злочином. Анжеліна Джолі не виключення, так що не зволікайте, не бійтесь покарання і спокійно реалізовуйте свій намір..
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28.06.2024 14:40 Ответить
Доповню свій допис. Але посягання на зґвалтування Анджеліни Джолі містить склад кримінального злочину.
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28.06.2024 14:46 Ответить
Не згвалтування а по добровільній згоді обох сторін. )
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28.06.2024 17:20 Ответить
Потім фіктивний шлюб із нею і як багатодітний батько здристнути з нею за кордон? Скільки ти їй заплатив за цей мерзенний і підступний план?
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28.06.2024 15:13 Ответить
Ще не злочин, але гріховний помисл.
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28.06.2024 16:48 Ответить
Ви праві. Це порушення десятої заповіді: «Не жадай дому ближнього свого́, не жадай жони ближнього свого́, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!» Вихід 20 глава - Біблія в перекладе Огієнка.
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28.06.2024 21:18 Ответить
А всё бегут, бегут, бегут, а он им светит (с)
Генофонд нации...
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28.06.2024 15:36 Ответить
Лохи вибрали блазня,а тепер тікають
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28.06.2024 18:48 Ответить
Цеж скільки буде на Закарпатті міліонерів, доларових,після нашої перемоги
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28.06.2024 20:28 Ответить
 
 