Военный билет в "Резерв+" и QR-код от ЦНАПа можно предъявлять на границе, - Госпогранслужба

Пограничники фиксируют постепенное использование электронного военно-учетного документа для пересечения границы военнообязанными мужчинами, правоохранители также считывают QR-код, оформленный в ЦНАП, ведь он подвязывается под "Резерв+". Увеличение количества мужчин в возрасте от 18 до 60 на выезд из Украины при этом не наблюдается.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"С момента введения генерирования QR-кода в приложении "Резерв+", чем электронный военно-учетный документ был приравнен к бумажному, пограничники начали принимать его на границе, ведь они имеют одинаковую юридическую силу.

Читайте также: На Закарпатье задержали переправщицу с пятью "клиентами": Мужчины заплатили за обещанное беспрепятственное пересечение по $7-12 тыс., - Госпогранслужба. ФОТО

За это время отмечаем, что граждане начали пользоваться этой нормой. Нельзя сказать, что это происходит массово, но на отдельных направлениях люди едут с такими документами (QR-код в приложении "Резерв+") более активно, в частности через границу с Польшей. Конечно, надо также учитывать, что на границе с Польшей идет самый большой пассажиропоток. Это фактически 50% от общего.

В то же время, как мы и говорили ранее, людям надо тщательно проверять информацию, которая отображается в электронном документе, а также и в бумажном виде, чтобы она давала основания для пропуска через границу. Напомню, что это - отметки об отсрочке или исключении из воинского учета для тех категорий, которым разрешено пересекать границу.

Кроме этого, как известно, документы с QR-кодом о воинском учете выдают и ЦНАПы, что также приравнивается к военно-учетному документу в электронной форме. Такие документы пограничники также принимают от людей, пересекающих границу, но, конечно, с необходимой проверкой оснований пересечения границы. То есть - считываем QR-код, проверяем информацию, которая отображается за ним, и, при необходимости, проверяем через систему "Оберіг", - пояснил Демченко.

По словам Демченко, на данный момент количество отказов в пересечении границы на выезд колеблется на уровне 150-180 человек за сутки (независимо от формы предъявления военно-учетного документа, и других лиц, которые не подпадают под пропуск. - Ред.).

Смотрите также: €300 тыс. за пересечение границы: в Одесской области 24 человека планировали незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

В то же время пограничники фиксируют, что люди продолжают использовать поддельные документы.

"Если говорить о текущем месяце (июнь. - Ред.), то количество попыток использования подделок несколько уменьшилось. Хотя в течение 2024 года количество разоблаченных подделок на границе по сравнению с прошлым годом больше.

Конечно, в целом разоблаченные военнослужащими ГПСУ подделки - это разные документы, которые предоставляют люди на границе, и доступ к системе "Оберіг" позволяет разоблачать подделки, которые якобы выданы Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", - отметил спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что за летний период ГПСУ фиксирует общее увеличение пассажиропотока, при этом существует определенное преимущество выезда над въездом. Это примерно 100 - 110 тысяч за сутки в обоих направлениях в будние дни, в выходные эта цифра достигает примерно 120 тысяч.

Читайте также: В пограничной зоне на Закарпатье вводятся дополнительные ограничения, - ГПСУ

Основную категорию людей, которые пересекают границу, составляют женщины, дети, пожилые люди. Доля мужчин в возрасте от 18 до 60 лет - не увеличивается, добавил офицер.