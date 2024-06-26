В пограничной зоне на Закарпатье вводятся дополнительные ограничения, - ГПСУ

На Закарпатье вводят дополнительные ограничения в пограничной зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Там объяснили введение ограничений усилением охраны государственной границы и контроля за соблюдением пограничного режима, а также с целью предотвращения правонарушений в приграничье.

Ограничения будут действовать временно - до завершения действия правового режима военного положения в Украине.

Где введены ограничения

Они будут действовать в приграничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных громад Ужгородского района.

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Что запрещается

пребывания лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывания лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, а также движение по ним в темное время суток - с 22.00 до 05.00. Ограничения не касаются дорог, обеспечивающих передвижение между населенными пунктами или к пунктам пропуска через государственную границу;

остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями;

перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

В то же время, отметили пограничники, действие ограничений не распространяется на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, работников коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья людей.

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