РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11369 посетителей онлайн
Новости
3 360 9

В пограничной зоне на Закарпатье вводятся дополнительные ограничения, - ГПСУ

На Закарпатті запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні

На Закарпатье вводят дополнительные ограничения в пограничной зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Там объяснили введение ограничений усилением охраны государственной границы и контроля за соблюдением пограничного режима, а также с целью предотвращения правонарушений в приграничье.

Ограничения будут действовать временно - до завершения действия правового режима военного положения в Украине.

Где введены ограничения

Они будут действовать в приграничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных громад Ужгородского района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Четверо мужчин пытались сбежать из Украины, переплыв Днестр, один из них погиб, - ГПСУ. ФОТО

Что запрещается

  • пребывания лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывания лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, а также движение по ним в темное время суток - с 22.00 до 05.00. Ограничения не касаются дорог, обеспечивающих передвижение между населенными пунктами или к пунктам пропуска через государственную границу;
  • остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями;
  • перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке;
  • использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

В то же время, отметили пограничники, действие ограничений не распространяется на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, работников коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья людей.

Также смотрите: Заблокированы еще 3 "схемы для уклонистов" на Буковине, Закарпатье и Харьковщине: задержаны организаторы, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6546) граница (5297) Закарпатская область (2603)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб ви так кацапський кордон охороняли б...
показать весь комментарий
26.06.2024 13:57 Ответить
Всього 10 км зона до кордону - щось МАЛУВАТО!
Потрібно усі 50 км у концтабір перетворити, бо БІЖУТЬ!... БІЖУТЬ!...
показать весь комментарий
26.06.2024 14:04 Ответить
Вільна країна, вільних людей
показать весь комментарий
26.06.2024 14:15 Ответить
А що не так? Ви головне до паркану з колючим дротом не підходьте і до вишок із вартовими, а так - весь прогулочний дворик ваш. У визначені адміністрацією години, звісно ж
показать весь комментарий
26.06.2024 14:18 Ответить
Скоро місцевих"нафронтників" пенсіонерів будуть висмикувати
показать весь комментарий
26.06.2024 14:21 Ответить
Ух ти! А що з боки Словаків та Венгрів очікується наступ?
Такого не було навіть на Чонгарі!
показать весь комментарий
26.06.2024 14:26 Ответить
Пляжі на Тисі закроють?
показать весь комментарий
26.06.2024 14:36 Ответить
Південь здав, але захід утримаю. Володя-Президент
показать весь комментарий
26.06.2024 14:47 Ответить
Мабудь це ,,Вимоги" ЕС для вступу,але не зрозуміло в шО 🤔🤔🚽
показать весь комментарий
26.06.2024 14:49 Ответить
 
 