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Заблокированы еще 3 "схемы для уклонистов" на Буковине, Закарпатье и Харьковщине: задержаны организаторы, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности заблокировала еще 3 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны организаторы незаконной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за деньги они помогали уклонистам сбежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или избежать призыва через поддельные документы.

Стоимость таких "услуг" составляла до 15 тыс. евро. Сумма зависела от срочности и способа избежания мобилизации.

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Буковина

СБУ задержала рецидивиста из Черновицкого района, который уже находится под следствием за организацию канала нелегальной миграции.

Тогда на время расследования суд избрал для него меру пресечения, которая не предусматривает пребывания под стражей.

Воспользовавшись этим, фигурант продолжил распространять в мессенджере "рекламные" объявления, где предлагал военнообязанным помощь в побеге в Евросоюз.

СБУ викрила та затримала організаторів схем для ухилянтів

Затем он встречался со своими клиентами, отвозил их на собственном авто до границы, а дальше показывал лесные тропы в направлении соседней страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семь мужчин двумя автомобилями пытались пересечь границу с Румынией, перевозчику заплатили $5-10 тыс.. ФОТО

Закарпатье

Здесь задержан местный житель, который переправлял военнообязанных в Евросоюз через пограничную реку.

"Чтобы преодолеть водную преграду, фигурант прокладывал для своих клиентов маршрут по мели или мелководью. На противоположном берегу уклонистов встречали другие участники преступной схемы, которые помогали "новоприбывшим" легализоваться в зарубежной стране", - сообщили в СБУ.

СБУ викрила та затримала організаторів схем для ухилянтів
СБУ викрила та затримала організаторів схем для ухилянтів

В Харьковской области разоблачен местный делец, который торговал поддельными удостоверениями о снятии с воинского учета.

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Задокументированы факты, когда уклонисты пытались ввести в заблуждение представителей ТЦК, предъявляя военным выданные им фальшивые документы.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, добавили в пресс-центре СБУ.

СБУ викрила та затримала організаторів схем для ухилянтів
СБУ викрила та затримала організаторів схем для ухилянтів

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Владелец гостиницы на Закарпатье селил уклонистов в своем комплексе, а затем переправлял их за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Буковина (898) СБУ (19934) Харьковщина (5577) уклонисты (863) Закарпатская область (2589)


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Топ комментарии
+11
Тих, хто з ними не ділиться. В умовах воєнного часу - вони особливо чутливі до таких образ
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17.06.2024 13:50
+7
Вартість таких "послуг" становила до 15 тис. євро.... Щоб подолати водну перешкоду, фігурант прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю
===========

За такі гроші він на своїй спині має перевозити, а на перевалах мають зустрічати розкішні ескортниці з омарами і мартіні.

Ескобар у найкращі свої кар'єрні роки таких виторгів навіть близько не мав
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17.06.2024 13:27
+6
а за необʼявлення евакуації і шашлики замість укріплень, що привело до сотень тисяч смертей - не треба вводити КРИМІНАЛЬНУ відповідальність? або за розпижженя грошей з бюджету під час війни? тільки за перетин кордону?
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17.06.2024 14:29
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Правила форума Совет форумчан
давно вже потбібно вводити КРИМІНАЛЬНУ відповідальність за перетин кордону під час війни!
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17.06.2024 13:19 Ответить
а за необʼявлення евакуації і шашлики замість укріплень, що привело до сотень тисяч смертей - не треба вводити КРИМІНАЛЬНУ відповідальність? або за розпижженя грошей з бюджету під час війни? тільки за перетин кордону?
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17.06.2024 14:29 Ответить
давно вже потбібно вводити КРИМІНАЛЬНУ відповідальність за перетин кордону під час війни!

Сказав потрийот сдриснувший в Британію, якому лайкнуло ще 3 ухилянта
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17.06.2024 17:43 Ответить
Вартість таких "послуг" становила до 15 тис. євро.... Щоб подолати водну перешкоду, фігурант прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю
===========

За такі гроші він на своїй спині має перевозити, а на перевалах мають зустрічати розкішні ескортниці з омарами і мартіні.

Ескобар у найкращі свої кар'єрні роки таких виторгів навіть близько не мав
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17.06.2024 13:27 Ответить
15 000 евро - за такое бабло можно спокойно сидеть дома, только вот ракеты...

А вообще, мне кажется - это пздешь, чтобы помешньше желающих было, или цену набивают...
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17.06.2024 17:46 Ответить
На Харківщині сбушники впіймали свого ж колєгу. А значить, посвідки, швидше за все, були справжніми, а не підробними.
Бо Внутрішня Безпека СБУ займається тільки злочинами всередині самої служби.

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17.06.2024 13:37 Ответить
Кого СБУ ловить!?
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17.06.2024 13:40 Ответить
Тих, хто з ними не ділиться. В умовах воєнного часу - вони особливо чутливі до таких образ
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17.06.2024 13:50 Ответить
Влучно
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17.06.2024 14:05 Ответить
- Владимир Александрович, а что с ухилянтами в Украине?
- В Украине ухилянтов нет. Все ухилянты уехали за границу
К Зеленскому наклоняется советник и шепчет на ухо: "Это не та бумажка. Это про коррупционеров был текст, а вопрос был про ухилянтов".
Зеленский нервно перебирает бумажки на столе:
- Повторите вопрос, пожалуйста.
- Спасибо, вы полностью ответили - говорит корреспондент.
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17.06.2024 14:42 Ответить
У вас на пі.дарашці навіть анекдоти не смішні, напевно вам просто їх у сколково одні й ті ж автор пишуть що й ІПСО!
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17.06.2024 18:01 Ответить
Заблоковано ще 3 "схеми для ухилянтів"
в ОП
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17.06.2024 14:45 Ответить
а когда СБУ своих начнет паковать ? или в банях за журналистами удобней следить ? или получать зарплату с налогов тех самих ухилянтов ? ухилят это полиция, СБУ и жругие казнокрады денег, я их сам буду вылавливать, они никто в Украине.
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18.06.2024 18:23 Ответить
 
 