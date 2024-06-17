Заблокированы еще 3 "схемы для уклонистов" на Буковине, Закарпатье и Харьковщине: задержаны организаторы, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности заблокировала еще 3 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны организаторы незаконной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за деньги они помогали уклонистам сбежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или избежать призыва через поддельные документы.
Стоимость таких "услуг" составляла до 15 тыс. евро. Сумма зависела от срочности и способа избежания мобилизации.
Буковина
СБУ задержала рецидивиста из Черновицкого района, который уже находится под следствием за организацию канала нелегальной миграции.
Тогда на время расследования суд избрал для него меру пресечения, которая не предусматривает пребывания под стражей.
Воспользовавшись этим, фигурант продолжил распространять в мессенджере "рекламные" объявления, где предлагал военнообязанным помощь в побеге в Евросоюз.
Затем он встречался со своими клиентами, отвозил их на собственном авто до границы, а дальше показывал лесные тропы в направлении соседней страны.
Закарпатье
Здесь задержан местный житель, который переправлял военнообязанных в Евросоюз через пограничную реку.
"Чтобы преодолеть водную преграду, фигурант прокладывал для своих клиентов маршрут по мели или мелководью. На противоположном берегу уклонистов встречали другие участники преступной схемы, которые помогали "новоприбывшим" легализоваться в зарубежной стране", - сообщили в СБУ.
В Харьковской области разоблачен местный делец, который торговал поддельными удостоверениями о снятии с воинского учета.
Задокументированы факты, когда уклонисты пытались ввести в заблуждение представителей ТЦК, предъявляя военным выданные им фальшивые документы.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, добавили в пресс-центре СБУ.
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Сказав потрийот сдриснувший в Британію, якому лайкнуло ще 3 ухилянта
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За такі гроші він на своїй спині має перевозити, а на перевалах мають зустрічати розкішні ескортниці з омарами і мартіні.
Ескобар у найкращі свої кар'єрні роки таких виторгів навіть близько не мав
А вообще, мне кажется - это пздешь, чтобы помешньше желающих было, или цену набивают...
Бо Внутрішня Безпека СБУ займається тільки злочинами всередині самої служби.
- В Украине ухилянтов нет. Все ухилянты уехали за границу
К Зеленскому наклоняется советник и шепчет на ухо: "Это не та бумажка. Это про коррупционеров был текст, а вопрос был про ухилянтов".
Зеленский нервно перебирает бумажки на столе:
- Повторите вопрос, пожалуйста.
- Спасибо, вы полностью ответили - говорит корреспондент.
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