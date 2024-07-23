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СБУ затримала пропагандиста Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації (оновлено)

Служба безпеки України затримала пропагандиста Жана Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається,  результаті превентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та "зливало" дані українських військових.

Одним із організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи.

"До інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив ще сімох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників", - повідомляють у службі безпеки.

Читайте: 8 років в’язниці отримали двоє російських шпигунів, які збирали дані про місця базування Сил оборони на Одещині, - СБУ

СБУ затримала пропагандиста, який закликав до збройного спротиву мобілізації

Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів.

На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.

Крім того, вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців.

Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.

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Посвідчення одного зі спільників зловмисника

Правоохоронці розповідають, що координацію злочинних дій фігуранти здійснювали через спеціально створений анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

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Крім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів вказаного угруповання підконтрольної інтернет-мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Пізніше львівський провокатор і антивакцинатор Остап Стахів, який є соратником Жана Новосельцева опублікував відео, в якому сам Новосельцев заявив, що "на три дні вирушає в СБУ".

Стахів також написав, що працівники СБУ прийшли до пропагандиста з обшуком вранці 23 липня

Автор: 

затримання (4339) пропаганда (2802) СБУ (12821) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+46
А баканова і татарова можна теж затримати, будьте ласкаві.
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23.07.2024 19:21
+28
Не тот уже Новосельцев, не тот...
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23.07.2024 19:21
+24
Ти вже признався, що виступаєш за капітуляцію України, отже ти ідейний смоктун новосельцева.
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23.07.2024 19:34
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Не тот уже Новосельцев, не тот...
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23.07.2024 19:21 Відповісти
шо да то да
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23.07.2024 20:16 Відповісти
😁
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23.07.2024 20:57 Відповісти
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23.07.2024 21:19 Відповісти
А баканова і татарова можна теж затримати, будьте ласкаві.
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23.07.2024 19:21 Відповісти
хто ж їх посадить, вони ж памятники
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23.07.2024 20:57 Відповісти
блакитно-зелена пліснява сама себе не їсть. її можна вивести тільки радикально?
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24.07.2024 07:08 Відповісти
быканова низзя трогать он ..друг детства.. вовика и захожанин **************** шоблы фсб в рясах и с кадылами
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25.07.2024 07:16 Відповісти
А чи може ота жана десь на сходах підслизнутися та шию зламати?
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23.07.2024 19:21 Відповісти
Знаєте що в цій інформації - саме цікаве ? понад 600 тисяч користувачів ....

)) Да інтелектуальний рівень прес служби СБУ - на такому собі рівні

а ще

львівського провокатора і антивакцинатора Остапа Стахіва.


в прес службі мабуть забули поміняти методички - слово "антивакцинатор" вже давно прибрали з світових ЗМІ - через , те що численні факти факапів ,злочинів і брехні "вакцинаторів " - стають темами серйозних судових процесів . Де цим самим "вакцинаторам " загрожують серйозні строки за шахарйство і злочини проти здоров'я "....
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23.07.2024 19:25 Відповісти
Ти, звісно, був серед цих 600 тис.
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23.07.2024 19:27 Відповісти
По собі міряєш тиловий побєдун ? Коли на нуль - особистим прикладом показувати як до перемоги воювати ? ?
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23.07.2024 19:32 Відповісти
Ти вже признався, що виступаєш за капітуляцію України, отже ти ідейний смоктун новосельцева.
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23.07.2024 19:34 Відповісти
Лицемір . За тебе мають помирати інші - а ти будеш ховатися в тилу
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23.07.2024 19:43 Відповісти
І це каже гнида, яка готова допомагати кацапам захопити Україну.
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23.07.2024 19:44 Відповісти
Жертва тєлемарафону ?))))
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23.07.2024 19:52 Відповісти
Марафон зроблено такими ж безмозкими амебами, як і ти, кацапський холує.
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23.07.2024 19:55 Відповісти
Скинь мені хоч за останні два тижні- посилання хоч на дві таких новини . А то п... ти не мішки носити
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23.07.2024 20:26 Відповісти
Ти фото добре роздивись, перуку на лікареві, кацапські берці на поліцаєві, і взагалі розд вись добре його форму і почитай, яку амуніцію носять українські поліцейські. То хіба дебіл може не побачити кацапський фейк.
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23.07.2024 21:03 Відповісти
Абіженка?
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24.07.2024 06:30 Відповісти
Ви, шановний, з таким натхненням гадите Українцям, як на замовлення рашистів!!
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23.07.2024 20:18 Відповісти
Не потрібне ототожнювати своє помилкове субєктивне сприйняття за думку всіх українців . У вас батєнька - манія величі
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23.07.2024 20:29 Відповісти
Батенька, коми навчіться ставити, в українських речення!
А то, як той Недоросль у Фонізіна…, ну, ви знаєте…
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23.07.2024 21:14 Відповісти
Граматика і пунктуація ніколи не були моїми сильними сторонами . Ну і крім того коли надиктовуєш аудіо то не дуже зручно.
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23.07.2024 22:02 Відповісти
розум також не був вашою сильною стороною
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23.07.2024 23:54 Відповісти
Воювати треба не до перемоги, а до поразки?
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23.07.2024 19:37 Відповісти
Хто знає ,коли можна воювати ,а коли ні - той буде переможцем . Сунь Цзи .
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23.07.2024 19:40 Відповісти
А що з цього приводу Ден Сяопін каже?
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23.07.2024 23:35 Відповісти
Не важно какого цвета кошка, главное, чтобы ловила мышей.
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24.07.2024 03:50 Відповісти
І серед антивакцинаторів )
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23.07.2024 20:18 Відповісти
ти проти вакцинації ,чувак? але ти твердо за вашу вакцину Спутнік? нагадую тобі,кацап,від вашого Спутніка скопитився Жирік....
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23.07.2024 19:44 Відповісти
О я бачу ви ще з тої секти не вийшли ? Астрозенека ,Пфайзер - відкликали свої вакцини , визнали побочки, йдуть судові процеси . А ви ще в отій бульбашці ? Мабуть з єлєхторату 73% ?
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23.07.2024 19:51 Відповісти
Кацапчук,ти тупа істота.Казати тобі,що я дуже давно закінчив сан-гіг факультет і добре знаю,що без вакцинації людство вимерло б марно,а тому йдеш 🖕
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23.07.2024 19:56 Відповісти
Тепер зрозуміло - звідки цей тупорилий фанатизм )) Професійне викривлення реальності ?
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23.07.2024 20:28 Відповісти
А ще я бачу рівень виховання - перші курси ПТУ )))
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23.07.2024 20:30 Відповісти
Шурик, побочку - в студию!
ПРИМЕЧАНИЕ: серьёзную информацтю, а не гавно из интера.
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24.07.2024 08:50 Відповісти
а яка різниця, яка вакцина? Люба вакцина чи сама вкачує чи провокує величезний виробіток антитіл проти Ковіду. А ці антитіла дуже небезпечні для організму. Тому організм і позбавлявся їх дуже швидко. Але якісь ДЕБІЛИ із ВОЗ вирішили, що організм людини повинен постійно бути накачаним антитілами. І пішли сотні тисяч, якщо не мільони додаткових смертей.
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23.07.2024 20:06 Відповісти
У твоїй палаті вже є інтернет? І вже не лікують, шиза прогресує?
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23.07.2024 20:14 Відповісти
«Ковыду нэмае, то е грып?» - львовяне массово вымирали во время ковида, но упорно собирались с друзьями, считая что ковид придуман. Фантастическая тупость и идиотизм!
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23.07.2024 20:07 Відповісти
Ти мені розповідаєш - який живе біля львівської поліклініки про вимирання львівян від ковіду ? Я просто ржав з того ковідцирку ,який тоді творився - А ті історії знайомих медиків - як заради бабла в померлі від ковіду - записували всіх - і інсультників , і потопельників - то взагалі можна на збірник байок назбирати
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23.07.2024 20:16 Відповісти
Ржати з померлих - ти дійсно хвора людина
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23.07.2024 20:36 Відповісти
Ви ,щось плутаєте - я сміюся з тої брехні та ідіотії ,яку влаштували прикриваючись ковідом .

Де до речі - епідемія ковіду в Україні т ? Де ті сотні тисяч померлих ,які мали бути після - того - як в жахливих умовах антисанітарії в перші дні війни мільйони біженців виїзджали в Європу ?

Як тільки війна почалася - ковід , ..ука , десь зник..... Синхронно пропав разом з Змі пропагандою.
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23.07.2024 20:43 Відповісти
Епідемія ковідлу дивним чином завершилась 24.02.22.
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24.07.2024 06:34 Відповісти
а каким орбразом можно разбогатеть, записав инсультника в ковидники?
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24.07.2024 08:51 Відповісти
Завдяки "злочинцям та брехунам вакцинаторам", ти в дитинстві не сконав від діфтерії, правця чи поліомеліту. І тепер маєш можливість писати всіляку маячню
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23.07.2024 20:08 Відповісти
Не завдяки , а всупереч .

У Боженьки був маразм , недопрацював імунітет , добре шо я дядя-дохтур з пфайзера ,який врятував)))
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23.07.2024 20:12 Відповісти
Бога нет! И вирусов нет.
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24.07.2024 08:55 Відповісти
На кіл цього ждуна.
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23.07.2024 19:30 Відповісти
Давай, показуй як. Із Каліфорнії.
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23.07.2024 20:39 Відповісти
Вангую; відпустять під нічний домашній арешт і в один момент він здрисне за кордон.
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23.07.2024 19:31 Відповісти
Жан справді був мутним
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23.07.2024 19:33 Відповісти
Він конкретний підер. Погугліть. Дивно, що лише зараз його зачепили, а мали б ще 10 років тому.
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23.07.2024 19:35 Відповісти
ВІн надихнув зробити такий собі невинний канал такого собі Славіка Швеця з Полтави. Але там був таки проросійський духар. Я тому Славіку писала не нариватися. НЕ слухав.
Я написала в СБУ, щоб звернули увагу на того Славіка, поки сильно не *********. Ніфуя СБУ не робили.
Аж бачу, вже місяців зо три той Славік не випускає нових відосів.
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23.07.2024 19:44 Відповісти
Швець, це такий з бородою?
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23.07.2024 20:32 Відповісти
молодий, картавий, з фарбованим волоссям
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23.07.2024 23:54 Відповісти
що цікаво, з цього каналу дуже багато мутних. Хоча такий патріотичний хоч до рани прикладай.
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23.07.2024 20:28 Відповісти
Це той що з г+г помийки ?
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23.07.2024 19:39 Відповісти
ага
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23.07.2024 20:38 Відповісти
соратника львівського провокатора і антивакцинатора Остапа Стахіва. Джерело:

якось погано впливає походження прізвища від імені Євстафій...
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23.07.2024 19:41 Відповісти
Степан Андрійович підтвердив би...
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24.07.2024 01:15 Відповісти
Це, тіж самі ЖДУНИ, ФСБшні агенти з рпц мп, ригоАНАЛІВ і опозажопників помагаї, та особливо активні особи, які безкарно, алестабільно ГАДЯТЬ УКРАЇНІ!!
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23.07.2024 19:53 Відповісти
Голубіє єлі.
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23.07.2024 19:58 Відповісти
цю мразоти треба було ще в 14 році закрити

і не тільки його а увесь склад одинплюсодин
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23.07.2024 20:27 Відповісти
"Ну все, Новосельцев. Ваше дело труба"
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23.07.2024 20:30 Відповісти
З цією роботою моглоб і ТЦК впоратись, коли СБУ займеться Подоляками Єрмаками і іншими менеджерами ГРУ
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23.07.2024 20:33 Відповісти
Дивно. Свого кулєгу з 1+1 арештувати, а свого кулєгу Колюбаєва нагородити. Як і писала Ройтерз, у чувака шизофазія.
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23.07.2024 20:42 Відповісти
яка швидка в нас СБУ, роки війни, а ці падли рашистські вільно себе почувають, несуть російську пропаганду зе-лохторату.... стільки таких новосельців в Україні, навіть не ховаються.
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23.07.2024 21:07 Відповісти
Поймали вредителя, теперь мобилизация пойдёт как по маслу.💯
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23.07.2024 21:14 Відповісти
Уголовный Кодекс СССР
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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23.07.2024 21:34 Відповісти
Совок тепер моральний авторитет?
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23.07.2024 21:56 Відповісти
А чем вам не нравится текст статьи 249? В принципе понятно, в части Б никакого "или" быть не должно. Но может у вас какие-то другие соображения?
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23.07.2024 23:31 Відповісти
В Эстонии хватает ностальгирующих по Советам, может это один из них, кто знает.
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23.07.2024 23:39 Відповісти
Уголовные кодексы других стран примерно одинаковый, за кражу - в тюрьму, за убийство - в тюрьму, за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде - в тюрьму, за педофилию - в тбрьму. Или вас что-то не устраивает? Или совковый уголовный кодекс слишком суров? То есть, за педофилию надо погладить по головке и отпустить?
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24.07.2024 04:29 Відповісти
Да это может быть уголовнй кодекс любой страны, за преступления там примерно одинаковые наказания, а этот УК оказался для примера под рукой, что не так? А какое наказание предусматривает УК США за уклонение от воинской службы в военное время, штраф 50 долларов?
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24.07.2024 04:36 Відповісти
С новосельєм тєбя Новосєльцев .!!
..
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23.07.2024 22:01 Відповісти
Це лайно вже давно поширювало російську пропаганду. Скоріше за все йому платили москалі
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23.07.2024 22:02 Відповісти
А що робити з соцопитуваннями на замовлення ФСБ?
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23.07.2024 22:19 Відповісти
Кацапский провакатор. Должен быть расстрелян на месте. А СБУ неплохо было бы здесь на Цензоре пошуровать, бо таких гивноедов здесь хватает тоже.
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23.07.2024 23:29 Відповісти
найкращий комент
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23.07.2024 23:55 Відповісти
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24.07.2024 08:55 Відповісти
Нда....
Вот интересно - по какому принципу народ выбирает себе кумиров в интернетах, внимая им с утра до вечера?
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24.07.2024 08:59 Відповісти
Живе ж отака сволота, в Україні і гадить їй, на користь рашистам-убивцям!!
Ну, і яка між ними різниця!?? Нічому не навчили цю сволоту, оті страшні табори ГУЛАГУ, де убивали Українців москалі, впродовж усього існування совдепії!! Не здивований його отими підписниками, «савєцкімі чєлавєкамі» … Це ті ЖДУНИ-коригувальники, що убивають своїх сусідів, під час обстрілів рашистами України!
Суддівські, щось там замутять, та й на цьому кінець!! Відпустять, як і злодіїв-беркутню!! Тому і спонукають Українців, привладні власною нікчемністю щодо покарання ворогів України, до Судів Лінча!

Спіймали таку сволоту, люстрували, не довше 3 метрів вірьовки, і справу закрито! Скільки їх таких, утримується за рахунок Українців, по усіляким структурам малюськів…
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24.07.2024 09:44 Відповісти
Re: Уголовный Кодекс СССР
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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24.07.2024 09:48 Відповісти
Да, судячи по коментах - є#анутих вистачає((:
Але вас скоро вилікують👈
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24.07.2024 11:01 Відповісти
 
 