СБУ затримала пропагандиста Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації (оновлено)
Служба безпеки України затримала пропагандиста Жана Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, результаті превентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та "зливало" дані українських військових.
Одним із організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи.
"До інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив ще сімох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників", - повідомляють у службі безпеки.
Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів.
На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.
Крім того, вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців.
Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.
Правоохоронці розповідають, що координацію злочинних дій фігуранти здійснювали через спеціально створений анонімний чат у месенджері.
Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.
Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Крім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів вказаного угруповання підконтрольної інтернет-мережі.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам.
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Пізніше львівський провокатор і антивакцинатор Остап Стахів, який є соратником Жана Новосельцева опублікував відео, в якому сам Новосельцев заявив, що "на три дні вирушає в СБУ".
Стахів також написав, що працівники СБУ прийшли до пропагандиста з обшуком вранці 23 липня
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)) Да інтелектуальний рівень прес служби СБУ - на такому собі рівні
а ще
львівського провокатора і антивакцинатора Остапа Стахіва.
в прес службі мабуть забули поміняти методички - слово "антивакцинатор" вже давно прибрали з світових ЗМІ - через , те що численні факти факапів ,злочинів і брехні "вакцинаторів " - стають темами серйозних судових процесів . Де цим самим "вакцинаторам " загрожують серйозні строки за шахарйство і злочини проти здоров'я "....
А то, як той Недоросль у Фонізіна…, ну, ви знаєте…
ПРИМЕЧАНИЕ: серьёзную информацтю, а не гавно из интера.
Де до речі - епідемія ковіду в Україні т ? Де ті сотні тисяч померлих ,які мали бути після - того - як в жахливих умовах антисанітарії в перші дні війни мільйони біженців виїзджали в Європу ?
Як тільки війна почалася - ковід , ..ука , десь зник..... Синхронно пропав разом з Змі пропагандою.
У Боженьки був маразм , недопрацював імунітет , добре шо я дядя-дохтур з пфайзера ,який врятував)))
Я написала в СБУ, щоб звернули увагу на того Славіка, поки сильно не *********. Ніфуя СБУ не робили.
Аж бачу, вже місяців зо три той Славік не випускає нових відосів.
якось погано впливає походження прізвища від імені Євстафій...
і не тільки його а увесь склад одинплюсодин
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
..
Вот интересно - по какому принципу народ выбирает себе кумиров в интернетах, внимая им с утра до вечера?
Ну, і яка між ними різниця!?? Нічому не навчили цю сволоту, оті страшні табори ГУЛАГУ, де убивали Українців москалі, впродовж усього існування совдепії!! Не здивований його отими підписниками, «савєцкімі чєлавєкамі» … Це ті ЖДУНИ-коригувальники, що убивають своїх сусідів, під час обстрілів рашистами України!
Суддівські, щось там замутять, та й на цьому кінець!! Відпустять, як і злодіїв-беркутню!! Тому і спонукають Українців, привладні власною нікчемністю щодо покарання ворогів України, до Судів Лінча!
Спіймали таку сволоту, люстрували, не довше 3 метрів вірьовки, і справу закрито! Скільки їх таких, утримується за рахунок Українців, по усіляким структурам малюськів…
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Але вас скоро вилікують👈