СБУ затримала пропагандиста Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації (оновлено)

Служба безпеки України затримала пропагандиста Жана Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, результаті превентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та "зливало" дані українських військових.

Одним із організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи.

"До інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив ще сімох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників", - повідомляють у службі безпеки.

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Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів.

На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.

Крім того, вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців.

Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.

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Правоохоронці розповідають, що координацію злочинних дій фігуранти здійснювали через спеціально створений анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

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Крім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів вказаного угруповання підконтрольної інтернет-мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Пізніше львівський провокатор і антивакцинатор Остап Стахів, який є соратником Жана Новосельцева опублікував відео, в якому сам Новосельцев заявив, що "на три дні вирушає в СБУ".

Стахів також написав, що працівники СБУ прийшли до пропагандиста з обшуком вранці 23 липня