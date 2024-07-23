Зраднику та пропагандисту Кремля в окупованому Донецьку Черкашину повідомлено про підозру, - СБУ

Зраднику Миколі Черкашину, який обіймає "посаду" керівника так званого "Медіа-холдингу ДНР" повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

До липня 2023 року "керівником" холдингу був Роман Беседін, якому також раніше було повідомлено про підозру від СБУ.

"З того часу Черкашин управляє одним з ключових рупорів кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини. До складу ворожого "медіа-холдингу" входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини рашистів.

Також підконтрольні Черкашину інформресурси активно "розганяють" фейки про оперативну ситуацію на передовій та прифронтовій території України. Для цього колаборант задіяв десятки "воєнкорів", яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму", - йдеться в повідомленні.

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Черкашин також залучає підлеглих пропагандистів на "підмогу" центральним телеканалам РФ для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту.

"Раніше Черкашин працював у різних медійних проєктах регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав підконтрольних кремлю терористів "днр". Згодом фігурант увійшов до кола довірених осіб гауляйтера Пушиліна, який потім особисто сприяв його призначенню "гендиректором" окупаційного "медіахолдингу", - додали в СБУ.

Черкашину заочно повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією).

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