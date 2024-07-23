Предателю и пропагандисту Кремля в оккупированном Донецке Черкашину сообщено о подозрении, - СБУ

Предателю Николаю Черкашину, который занимает "должность" руководителя так называемого "Медиа-холдинга ДНР" сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

До июля 2023 года "руководителем" холдинга был Роман Беседин, которому также ранее было сообщено о подозрении от СБУ.

"С тех пор Черкашин управляет одним из ключевых рупоров кремля на временно захваченной части территории Донецкой области. В состав вражеского "медиа-холдинга" входит 24 онлайн- и печатных издания, 9 телеканалов и 6 радиостанций. Все они по указанию коллаборанта публично оправдывают агрессивную войну против Украины и военные преступления рашистов.

Также подконтрольные Черкашину информресурсы активно "разгоняют" фейки об оперативной ситуации на передовой и прифронтовой территории Украины. Для этого коллаборационист задействовал десятки "военкоров", которых отбирал среди местных сторонников кремлевского режима", - говорится в сообщении.

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Черкашин также привлекает подчиненных пропагандистов на "подмогу" центральным телеканалам РФ для подготовки заказных сюжетов, в частности с восточного фронта.

"Ранее Черкашин работал в различных медийных проектах региона. После захвата областного центра он поддержал подконтрольных кремлю террористов "днр". Впоследствии фигурант вошел в круг доверенных лиц гауляйтера Пушилина, который затем лично способствовал его назначению "гендиректором" оккупационного "медиахолдинга", - добавили в СБУ.

Черкашину заочно сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией).

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