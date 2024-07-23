Оккупационному "заместителю начальника" ГУ МВД Крыма Федоряну сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного управления - начальнику следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну, сотрудничающему с врагом.
Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что после оккупации полуострова подозреваемый изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу к врагу, заняв должность "заместителя министра внутренних дел по Республике Крым - начальника следственного управления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своими действиями и решениями подозреваемый способствовал созданию и функционированию оккупационных органов внутренних дел на полуострове, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.
Ему инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и грозит до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во первых вы только смешите и людей и колаборантов
Во вторых информируете о планах следствия, о том что "органы" не забыли о них....
Например посипаки гиркина уже 10½ лет в таком статусе и ЧТО ??? Лучше ресусры на разведку и ССО чем на бюрократические бумажки!!! Уж у них точно есть шанс добраться а не у следака-бюрократа
про підозру в держзраді ... вручили повістку ?