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Новости Государственная измена
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Оккупационному "заместителю начальника" ГУ МВД Крыма Федоряну сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура

Підозрюється окупаційний заступник міністра внутрішніх справ по Республіці Крим

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного управления - начальнику следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну, сотрудничающему с врагом.

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что после оккупации полуострова подозреваемый изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу к врагу, заняв должность "заместителя министра внутренних дел по Республике Крым - начальника следственного управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями и решениями подозреваемый способствовал созданию и функционированию оккупационных органов внутренних дел на полуострове, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Ему инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и грозит до 15 лет лишения свободы.

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Крым (26365) государственная измена (1532) коллаборационизм (869) подозрение (482)


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Неужели нельзя убрать эту дурь бюрократическую из Кодексов??
Во первых вы только смешите и людей и колаборантов
Во вторых информируете о планах следствия, о том что "органы" не забыли о них....
Например посипаки гиркина уже 10½ лет в таком статусе и ЧТО ??? Лучше ресусры на разведку и ССО чем на бюрократические бумажки!!! Уж у них точно есть шанс добраться а не у следака-бюрократа
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23.07.2024 13:03 Ответить
Це все "відбування номера" цими проКУРВАтурами, жируючими і паразитуючими на наші податки. Абсолютно неефективні, затратні і, в-основному продажні структури.
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23.07.2024 13:07 Ответить
Абвгдейки це любителі активного нічєгонєдєланія, бездарі і ніякі профі!
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23.07.2024 13:17 Ответить
повідомлено ? особисто ?
про підозру в держзраді ... вручили повістку ?
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23.07.2024 13:30 Ответить
 
 