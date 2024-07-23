Оккупационному "заместителю начальника" ГУ МВД Крыма Федоряну сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного управления - начальнику следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну, сотрудничающему с врагом.

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что после оккупации полуострова подозреваемый изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу к врагу, заняв должность "заместителя министра внутренних дел по Республике Крым - начальника следственного управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями и решениями подозреваемый способствовал созданию и функционированию оккупационных органов внутренних дел на полуострове, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Ему инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и грозит до 15 лет лишения свободы.

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