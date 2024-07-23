Окупаційному "заступнику начальника" ГУ МВС Криму Федоряну повідомлено про підозру в держзраді, - прокуратура
Прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного управління - начальнику слідчого управління ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну, який співпрацює з ворогом.
Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що після окупації півострова підозрюваний зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до ворога, обійнявши посаду "заступника міністра внутрішніх справ по Республіці Крим – начальника слідчого управління", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що своїми діями та рішеннями підозрюваний сприяв створенню та функціонуванню окупаційних органів внутрішніх справ на півострові, а також надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.
Йому інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) та загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Во первых вы только смешите и людей и колаборантов
Во вторых информируете о планах следствия, о том что "органы" не забыли о них....
Например посипаки гиркина уже 10½ лет в таком статусе и ЧТО ??? Лучше ресусры на разведку и ССО чем на бюрократические бумажки!!! Уж у них точно есть шанс добраться а не у следака-бюрократа
про підозру в держзраді ... вручили повістку ?