Власти РФ отменили парад на День ВМФ из-за того, что не могут гарантировать полную защиту своих сил, - британская разведка
В 2024 году российские власти отменили парад на День военно-морского флота потому, что не могут гарантировать безопасность своих кораблей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отчете британской разведки.
"Это не первая отмена мер после вторжения России в Украину. Однако это наиболее громкое событие. Это подчеркивает растущую тенденцию того, что Россия не может гарантировать защиту своих сил", - считают в разведке.
В разведке отмечают, что День военно-морского флота России - это ежегодный праздник "морской мощи". Он был популярен в 1970-х годах. Однако в 1980-х годах его отменили. Российский диктатор Владимир Путин возродил парад в 2017 году. В этом году парад военных кораблей должен был состояться 28 июля 2024 года.
Хотя празднования проходят по всей территории России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли идут парадом по реке Нева к военно-морской базе Кронштадт.
Напомним, в этом году в пяти областях РФ и оккупированном Крыму было отменено проведение парада победы и пропагандистского шествия "Бессмертный полк".
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Військовий корабель не має когось захищати - він сам має бути кимось захищений!
Може саме для цього!
А шо з иплом, кацапи?
дупитруби.