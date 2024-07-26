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Власти РФ отменили парад на День ВМФ из-за того, что не могут гарантировать полную защиту своих сил, - британская разведка

ВМФ РФ

В 2024 году российские власти отменили парад на День военно-морского флота потому, что не могут гарантировать безопасность своих кораблей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отчете британской разведки.

"Это не первая отмена мер после вторжения России в Украину. Однако это наиболее громкое событие. Это подчеркивает растущую тенденцию того, что Россия не может гарантировать защиту своих сил", - считают в разведке.

В разведке отмечают, что День военно-морского флота России - это ежегодный праздник "морской мощи". Он был популярен в 1970-х годах. Однако в 1980-х годах его отменили. Российский диктатор Владимир Путин возродил парад в 2017 году. В этом году парад военных кораблей должен был состояться 28 июля 2024 года.

Хотя празднования проходят по всей территории России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли идут парадом по реке Нева к военно-морской базе Кронштадт.

Напомним, в этом году в пяти областях РФ и оккупированном Крыму было отменено проведение парада победы и пропагандистского шествия "Бессмертный полк".

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Автор: 

Великобритания (4912) россия (95308) флот (806) Черноморский флот РФ (1557) внешняя разведка (373)


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Топ комментарии
+7
А ми ж так сподівались відправити на дно ваше корито саме на параді ...
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26.07.2024 13:18
+7
скоро і в Пітері скасують, будуть у морі Лаптєвих усім загрожувати ))
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26.07.2024 13:21
+4
А може і без параду десь само їбоне? Руки крюки кацапцськи - хай щастить.
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26.07.2024 13:24
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А ми ж так сподівались відправити на дно ваше корито саме на параді ...
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26.07.2024 13:18 Ответить
А може і без параду десь само їбоне? Руки крюки кацапцськи - хай щастить.
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26.07.2024 13:24 Ответить
Атож!
Військовий корабель не має когось захищати - він сам має бути кимось захищений!
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26.07.2024 13:20 Ответить
скоро і в Пітері скасують, будуть у морі Лаптєвих усім загрожувати ))
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26.07.2024 13:21 Ответить
На "ліговкє" в півбарє будуть святкувати
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26.07.2024 13:27 Ответить
У морі,яке самі лапті і вирили?!
Може саме для цього!
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26.07.2024 13:38 Ответить
Сцат,коли лячно!!Палати має орда від Кенігсберга до Урала !!))
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26.07.2024 13:29 Ответить
Невірно! Від Підорбурга до Владіка,чи як він там зараз на китайщині.
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26.07.2024 13:40 Ответить
А шо сі сталося, русня?
А шо з иплом, кацапи?
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26.07.2024 13:35 Ответить
Це вони погарячкували. Ніхто їхні кораблі, а тим паче на параді до дня пам'яті по москві, і пальцем не збирався торкатись.
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26.07.2024 13:48 Ответить
Парад скасували через те, що в "адмірала кузьнєцова" закінчився святковий дим з дупи труби.
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26.07.2024 13:59 Ответить
Проводьте парад в Севастополі , ми небудемо стріляти - даю слово руского офіцера.
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26.07.2024 15:27 Ответить
 
 