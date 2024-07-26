В течение последней недели вокруг ЗАЭС раздавались взрывы и выстрелы, - МАГАТЭ

В течение последней недели специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находились на Запорожской АЭС, слышали взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МАГАТЭ.

Как отмечается, в течение последней недели эксперты МАГАТЭ провели несколько осмотров, сосредоточенных на мониторинге ремонтных работ на площадке, а также наличии необходимых запасных частей для АЭС.

Также в последние дни команда МАГАТЭ наблюдала за текущим ремонтом компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания. После завершения технического обслуживания будут проведены испытания.

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Эксперты также наблюдали за плановыми работами в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6, включая обслуживание крана для перезагрузки топлива и теплообменников. Команда также имела возможность наблюдать за обслуживанием некоторых электрических и контрольно-измерительных приборов.

В МАГАТЭ отметили, что во время посещения турбинного зала этого же блока, команда снова не получила доступа к его западной части.

"В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки станции", - добавили в агентстве.

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