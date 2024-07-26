В результате обстрела россиянами Украинска в Донецкой области повреждены ЛЭП и угледобывающее предприятие
Россияне сегодня обстреляли город Украинск в Селидовской громаде в Донецкой области, в результате чего повреждены угледобывающее предприятие и линии электропередач.
Об этом сообщили в Селидовской ГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают ежедневные обстрелы Селидовской громады. Сегодня, 26.07.2024, примерно в 10.30 оккупационные войска РФ обстреляли из БПЛА-камикадзе самолетного типа г. Украинск", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате обстрела повреждены линии электропередач и здания угледобывающего предприятия.
В ГВА также сообщили, что пострадавших и погибших нет.
Напомним, сегодня ночью российские войска ударили по промышленной зоне Краматорска Донецкой области, возник пожар на одном из предприятий.
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