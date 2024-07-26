В Британии опасаются эскалации, поэтому не разрешают бить ракетами Storm Shadow по РФ, - The Times

Великобритания не позволила Украине бить ракетами Storm Shadow по России, поскольку ей придется согласовать такое изменение политики с некоторыми своими союзниками по НАТО.

Об этом говорится в материале The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что политика британского правительства относительно того, может ли Украина использовать предоставленное ей оружие для поражения целей в России, стала настолько запутанной, что даже президент Зеленский был смущен во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в этом месяце.

Стармер предложил ослабить ограничения на использование британского оружия Storm Shadow для ударов по РФ. Впоследствии Зеленский приветствовал такое решение.

Однако позже Минобороны Великобритании заявило, что на самом деле не давало разрешения Украине использовать оружие для ударов по России.

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Источники The Times в Минобороны сообщили, что Великобритания должна была убедить Францию, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией и является еще одним ключевым союзником НАТО, прежде чем позволить Украине бить по территории России.

Великобритания не может действовать единолично в таком вопросе, который может привести к обострению напряженности в отношениях с РФ. Было непонятно, есть ли правовые основания для получения разрешения от Франции и других стран.

В то же время один источник также сообщил, что запрос Великобритании был направлен обоим союзникам, и министры ждут его одобрения перед тем, как говорить с Украиной.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри предположил, что союзники обеспокоены тем, что если ракеты Storm Shadow по ошибке не попадут в цель и ударят по гражданскому населению, а это может дать России "причину для эскалации".

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