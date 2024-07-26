В Британии опасаются эскалации, поэтому не разрешают бить ракетами Storm Shadow по РФ, - The Times
Великобритания не позволила Украине бить ракетами Storm Shadow по России, поскольку ей придется согласовать такое изменение политики с некоторыми своими союзниками по НАТО.
Об этом говорится в материале The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что политика британского правительства относительно того, может ли Украина использовать предоставленное ей оружие для поражения целей в России, стала настолько запутанной, что даже президент Зеленский был смущен во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в этом месяце.
Стармер предложил ослабить ограничения на использование британского оружия Storm Shadow для ударов по РФ. Впоследствии Зеленский приветствовал такое решение.
Однако позже Минобороны Великобритании заявило, что на самом деле не давало разрешения Украине использовать оружие для ударов по России.
Источники The Times в Минобороны сообщили, что Великобритания должна была убедить Францию, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией и является еще одним ключевым союзником НАТО, прежде чем позволить Украине бить по территории России.
Великобритания не может действовать единолично в таком вопросе, который может привести к обострению напряженности в отношениях с РФ. Было непонятно, есть ли правовые основания для получения разрешения от Франции и других стран.
В то же время один источник также сообщил, что запрос Великобритании был направлен обоим союзникам, и министры ждут его одобрения перед тем, как говорить с Украиной.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри предположил, что союзники обеспокоены тем, что если ракеты Storm Shadow по ошибке не попадут в цель и ударят по гражданскому населению, а это может дать России "причину для эскалации".
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до купив альянс НАТО, тут вірити їм не можна.
- нехай вони , нарешті , пояснять - що це в біса за ескалація така ?!?!?!
3-й рік війни , зруйновані міста і села , тисячі цивільних загинуло - це ще не ескалація ?!
Вони реально розплачуються нашими життями....😡
Захід боїться зупинки екпорту ресурсів з раші у разі ударів, та і багато західних компаній ще мають там власність... а це великі збитки та ріст інфляції у них.... всі почали знижувати ставку і ріст інфляції вдарить по ринках
От в чому корінь проблеми, на Заході досі не можуть зрозуміти, що росія це зборище дикунів, на чолі з шизонутим педофілом. Там немає ніякої уваги до населення. Там немає ніякої реальної опозиції. Там немає ніяких елементів гуманності. Там є лише воля путлєра, інтереси маленької групки його оточення, та невелика групка розбагатівшого бидла, яка вдячна за це багатство Кремлю. І натовп рабів. Хоча і це не вірно, раби хоч іноді бунтували від жорстокого поводження, ці ж за пральну машинку-автомат готові відправити на смерть дітей/чоловіків.
В росії причиною ескалації, якщо вона буде, стануть не жертви серед рабів, ними може стати зламаний манікюр путлєра, або пережарений стейк в піскова, але точно не жертви серед тих, на кого кремлю плювати.
Захід має зрозуміти, що росіяни сьогодення, це навіть не жителі СРСР, це просто стадо дикунів. Це саме стосується їх "біженців від війни", які просто біжать за грошима в Європу/США. І врешті решт не лише вони, а і їх діти залишаться рашистами. Може внуки цивілізуються, але це не точно.
Справжнє розуміння параші серед обивателів (не серед професорів, розвідників чи аналітиків, а саме пересічних) на Заході прямує до нуля.
Всім пох. Всі длубаються у своїх дрібних проблемах, не помічаючи ворога, що зростає на сході.
Вони ще гадають що їх пронесе..?!)
Рашка з КНДР та Іраном ще завдадуть клопоту НАТО...
То нахея ви самі собі малюєте ті ідіотські - червоні лінії ??
Не було ніяких заборон - ракети британцями для ЗСУ надавались не для музея Військової слави. Цей фуфел з'явився коли Зеленський рот відкрив і спитав чи можна стріляти по росії.
угоди про безпеку? Клоуни робить ракети
Май своє і не питай ні в кого, куди бити, або ж - будь гарматним м'ясом для послаблювання кацапів і воюй зі зв'язаними руками, поки ворог твої дитячі лікарні знищує ракетами.
Я тут виклав на форумі історичні факти, котрі в мережі у вільному доступі - роботи американських та російських істориків, але почали банити!!!! Робота історика - викласти правдиві факти, а ось висновки!!!!! А висновки роблять політики.
Я сам дивуюсь, що десятки років ці факти були "перед носом", а висновки почали робити тоді, коли побачили неадекватну поведінку США, Німеччини і зараз Англії.
Уважно почитайте хто вигадав та створив російську імперію, яка нація керувала російською імперією, а потім хто фінансував революцію 1917 року - тому ця територія і належить, колонія, цепний пес, васал.
Читайте і неадекватна поведінка США, Німеччини і Англії вам стане зрозумілою.
Та й, схоже, ракет вже не дають, щоб бува "ескалація" не підскочила.
Ніхто, жодна країна не буде робити офіційних заяв бо не вони будуть наносити удари.
Не всі забороняли, лише не підтверджували. Наші все зробили щоб цю недомовку використати як оправдання своїх проти державних дій.
Маніпуляція настроями, фокусування агресії і нічого щоб вирішити.
Всі винуваті.