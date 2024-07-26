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Новости Война
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В Британии опасаются эскалации, поэтому не разрешают бить ракетами Storm Shadow по РФ, - The Times

Чому Україні не можна бити по РФ Storm Shadow

Великобритания не позволила Украине бить ракетами Storm Shadow по России, поскольку ей придется согласовать такое изменение политики с некоторыми своими союзниками по НАТО.

Об этом говорится в материале The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что политика британского правительства относительно того, может ли Украина использовать предоставленное ей оружие для поражения целей в России, стала настолько запутанной, что даже президент Зеленский был смущен во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в этом месяце.

Стармер предложил ослабить ограничения на использование британского оружия Storm Shadow для ударов по РФ. Впоследствии Зеленский приветствовал такое решение.

Однако позже Минобороны Великобритании заявило, что на самом деле не давало разрешения Украине использовать оружие для ударов по России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 ракет X-101 ежемесячно производит РФ, – ГУР МО

Источники The Times в Минобороны сообщили, что Великобритания должна была убедить Францию, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией и является еще одним ключевым союзником НАТО, прежде чем позволить Украине бить по территории России.

Великобритания не может действовать единолично в таком вопросе, который может привести к обострению напряженности в отношениях с РФ. Было непонятно, есть ли правовые основания для получения разрешения от Франции и других стран.

В то же время один источник также сообщил, что запрос Великобритании был направлен обоим союзникам, и министры ждут его одобрения перед тем, как говорить с Украиной.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри предположил, что союзники обеспокоены тем, что если ракеты Storm Shadow по ошибке не попадут в цель и ударят по гражданскому населению, а это может дать России "причину для эскалации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Британии обсуждают создание ракет против ядерного оружия России, - Times

Автор: 

Великобритания (4912) оружие (10195) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+19
може дати Росії "причину для ескалації" Джерело:
- нехай вони , нарешті , пояснять - що це в біса за ескалація така ?!?!?!
3-й рік війни , зруйновані міста і села , тисячі цивільних загинуло - це ще не ескалація ?!
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26.07.2024 15:19
+19
Вони або придурюються або реально там в Европах божевільні. Тобто геноцидити НАС - ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. А от ударити по РФ - не дай бог
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26.07.2024 15:20
+18
Їм мало смертей. Потрібно щоб кацапи вбили ще пару мільйонів українців та підійшли до Дніпра, тоді почнуть дрзволяти
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26.07.2024 15:16
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Правила форума Совет форумчан
Їм мало смертей. Потрібно щоб кацапи вбили ще пару мільйонів українців та підійшли до Дніпра, тоді почнуть дрзволяти
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26.07.2024 15:16 Ответить
Нету на рашке цЫвильного населення. Там одни ******** и *********
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26.07.2024 15:18 Ответить
Так вірить британцям себе не поважати, а казал що дозволяють, а тепер обіср..алися, і це один з гарантів Будапешта, жесть
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26.07.2024 15:18 Ответить
Окремо їм вірити можна. Але коли вони збираються до купи в альянс НАТО, тут вірити їм не можна.
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26.07.2024 15:24 Ответить
Просто до влади прийшли ліваки, які окрім триндіти більше нічого не можуть. Спочатку наче дозволили, але після спілкування з "великим другом України", який нещодавно злився з виборів, очікувано здали назад.
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26.07.2024 16:26 Ответить
може дати Росії "причину для ескалації" Джерело:
- нехай вони , нарешті , пояснять - що це в біса за ескалація така ?!?!?!
3-й рік війни , зруйновані міста і села , тисячі цивільних загинуло - це ще не ескалація ?!
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26.07.2024 15:19 Ответить
Бояться що пуйло завдасть удару по одному з членів НАТО і доведеться іншим учасникам блоку вступати в бойові дії...вони надіються що пуйло зупиниться на Україні...хибна та наївна думка...бо коли Захід ще й починає коливання, то кацаби будуть нагліти і надалі...
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26.07.2024 15:26 Ответить
Думаю швидше бояться ядерного удару по Україні, хоча як на мене до цього всеодно дійде.
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26.07.2024 15:31 Ответить
Пофіг їм на Україну ! Вони всі там , до всрачки , бояться викликів , які змінять їх комфортне і сите життя ... а викликів цих , з кожнем днем бідьшає - від китаю до іслаиського фактору ... і рашка там - лише один з них
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26.07.2024 15:45 Ответить
Вони або придурюються або реально там в Европах божевільні. Тобто геноцидити НАС - ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. А от ударити по РФ - не дай бог
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26.07.2024 15:20 Ответить
Бо росію вони бояться , а Україну - ні ...
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26.07.2024 15:22 Ответить
ну да - вас кацапов все боятся...!
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26.07.2024 16:04 Ответить
Їхали-їхали та й всралися.
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26.07.2024 15:20 Ответить
Дуже прикро, і цинічно...
Вони реально розплачуються нашими життями....😡
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26.07.2024 15:22 Ответить
Потрібно бити і просто не признаватись про це, брати приклад з кацапів, казати що це їхнє певео
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26.07.2024 15:23 Ответить
Брехня эта эскалация. У хитрожопих цивилизованных всегда есть свои резоны и уловки, до которых макакам никогда не додуматься.
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26.07.2024 15:24 Ответить
Свої треба робити, навіть якщо буде невелика кількість спочатку всерівно треба виготовляти... можна розпорошити виробництво а зборку зробити десь в метро під Києвом...

Захід боїться зупинки екпорту ресурсів з раші у разі ударів, та і багато західних компаній ще мають там власність... а це великі збитки та ріст інфляції у них.... всі почали знижувати ставку і ріст інфляції вдарить по ринках
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26.07.2024 15:27 Ответить
За кожен удар іскандером удар стормшедоу у відповідь і не буде жодної ескалації з боку заходу лише відповідь на агресію.
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26.07.2024 15:28 Ответить
союзники занепокоєні тим, що якщо ракети Storm Shadow помилково не влучать у ціль і вдарять по цивільному населенню, а це може дати Росії "причину для ескалації"
 От в чому корінь проблеми, на Заході досі не можуть зрозуміти, що росія це зборище дикунів, на чолі з шизонутим педофілом. Там немає ніякої уваги до населення. Там немає ніякої реальної опозиції. Там немає ніяких елементів гуманності. Там є лише воля путлєра, інтереси маленької групки його оточення, та невелика групка розбагатівшого бидла, яка вдячна за це багатство Кремлю. І натовп рабів. Хоча і це не вірно, раби хоч іноді бунтували від жорстокого поводження, ці ж за пральну машинку-автомат готові відправити на смерть дітей/чоловіків.
В росії причиною ескалації, якщо вона буде, стануть не жертви серед рабів, ними може стати зламаний манікюр путлєра, або пережарений стейк в піскова, але точно не жертви серед тих, на кого кремлю плювати.
Захід має зрозуміти, що росіяни сьогодення, це навіть не жителі СРСР, це просто стадо дикунів. Це саме стосується їх "біженців від війни", які просто біжать за грошима в Європу/США. І врешті решт не лише вони, а і їх діти залишаться рашистами. Може внуки цивілізуються, але це не точно.
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26.07.2024 15:28 Ответить
Підтверджую.

Справжнє розуміння параші серед обивателів (не серед професорів, розвідників чи аналітиків, а саме пересічних) на Заході прямує до нуля.

Всім пох. Всі длубаються у своїх дрібних проблемах, не помічаючи ворога, що зростає на сході.
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26.07.2024 16:07 Ответить
-"одноосібно в такому питанні, яке може призвести до загострення напруженості у відносинах з РФ"...
Вони ще гадають що їх пронесе..?!)
Рашка з КНДР та Іраном ще завдадуть клопоту НАТО...
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26.07.2024 15:28 Ответить
Вони бояться редакції обрана і фіцо! Наступна допомога від нати- тушонка!
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26.07.2024 15:31 Ответить
Крим в кацапській конституції - росєя . В Крим прилітали вже десятки Storm Shadow , штаб їхнього чф роз..шили саме Storm Shadow . Є ескалація !? Нема !!
То нахея ви самі собі малюєте ті ідіотські - червоні лінії ??
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26.07.2024 15:38 Ответить
Щоб Україна втомлювалась їх долати - а їм буде зайвий привід давати нам всього якомога менше !
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26.07.2024 15:49 Ответить
Схоже на якийсь фейк. Чекаємо на відповідь МО ВБ. Якщо це правда, то шкода - бріти сдулись.
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26.07.2024 15:39 Ответить
вони ніколи не надувались
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27.07.2024 02:03 Ответить
У Британії побоюються ескалації, тому не дозволяють бити ракетами Storm Shadow по РФ, - The Times Джерело:
Не було ніяких заборон - ракети британцями для ЗСУ надавались не для музея Військової слави. Цей фуфел з'явився коли Зеленський рот відкрив і спитав чи можна стріляти по росії.
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26.07.2024 15:41 Ответить
А як там
угоди про безпеку? Клоуни робить ракети
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26.07.2024 15:45 Ответить
Ви там оприділіться бо вже та возня можна не можна дістала!Кожне в європі жує соплі і надіється що його війна не зачепить,виїхати на українцях тими засобами якими ви помагаєте не вийде!Тепер в мене сумніви закрадаються що навіть тих шість ф-16 цього літа можуть до нас не долетіти,ну бо як тоді діяти якщо москаль скидає бомби з ростовської і білгородської республіки,по ваших версіях літаки ф-16 має збивати суто над Україною бо не дай бог якась сушка з кабом впаде на нівчьом не віную расейськую тушу!!!
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26.07.2024 15:46 Ответить
Мене це визначення ескалація дратує. Яка ще може бути ескалація при гарячій фазі повномасштабної війни?
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26.07.2024 15:46 Ответить
Смешные! Эскалация! Сейчас кацапстан во Франции покажет, что такое эскалация! Кинет "на карту" "загорелым французам" пару денег и не только скоростные поезда "от вандалов пострадают"! И самое смешное, что никто с этим ничего сделать не может! (на данный момент).
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26.07.2024 15:49 Ответить
КНДР и Иран ржут с НАТО - сцыкуны ...
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26.07.2024 15:49 Ответить
А кацапи не бояться. Лупашать по румунах, а ****
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26.07.2024 15:55 Ответить
То що хай нас знищують без ескалації повільно по англійські ( slowly but surely )?!!!(((
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26.07.2024 15:59 Ответить
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26.07.2024 16:01 Ответить
Що заважає перефарбувати її в синій з жовтенькім відтінок та назвати Пелларгония-5 ?
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26.07.2024 16:03 Ответить
Поміняти корпус, змінити маркування, написати "За ОХМАТДИТ" і відправити на рашистів
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26.07.2024 16:05 Ответить
Воювати за чужий рахунок, чужим озброєнням і своїми людьми = програти. Бо може настати момент, коли "партнери" просто не дадуть ні грошей, ні озброєння, а у самих нічого немає. Не можна виграти війну проти набагато сильнішого ворога з голою дупою.
Май своє і не питай ні в кого, куди бити, або ж - будь гарматним м'ясом для послаблювання кацапів і воюй зі зв'язаними руками, поки ворог твої дитячі лікарні знищує ракетами.
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26.07.2024 16:07 Ответить
Абсолютно вірно тим більше мьясом виграти зовсім неможливо, тільки найновішим озброєнням. Якщо пузаті вкрали приблизно 50млрд, майже половину того, що зібрав весь народ за три роки війни, то з їх перебуванням війну виграти теж неможливо.
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26.07.2024 16:12 Ответить
Такі ж сцикливі як і всі, куди вже ескалірованіше.
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26.07.2024 16:08 Ответить
Якшо брити здулись - то хто тоді з нами?
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26.07.2024 16:09 Ответить
нікого
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27.07.2024 02:05 Ответить
Якщо на Заході так "бояться ескалації" з приводу далекобійних ракет західного виробництва, то чому б не поставити обладнання для виробництва далекобійних ракет в Україні. Розробки є. Матеріали є. Місця для виробничих ліній навалом...
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26.07.2024 16:15 Ответить
Це очікувана позиція, Захід насамперед думає про власну безпеку. Потрібно було вкладати гроші у своє виробництво, а не посилатися на брак коштів, у цьому випадку на будівництво доріг. Плач Ізраїлю, у гугнявому виконанні, вже всім набрид.
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26.07.2024 16:19 Ответить
Потрібно було голосквати вірно 30 років.
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26.07.2024 16:35 Ответить
"As long as it takes" to eliminate all ukrainains. Здається таке гасло там на заході?
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26.07.2024 16:22 Ответить
We will keep giving support to Ukraine as long as it takes. But not as far as it flies.
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26.07.2024 16:23 Ответить
зря вообще этот вопрос подняли... дали ракеты - делайте что хотите, никто бы ничего и не подумал
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26.07.2024 16:24 Ответить
Нічого вони не тупі, не дурні і все роблять правильно.
Я тут виклав на форумі історичні факти, котрі в мережі у вільному доступі - роботи американських та російських істориків, але почали банити!!!! Робота історика - викласти правдиві факти, а ось висновки!!!!! А висновки роблять політики.

Я сам дивуюсь, що десятки років ці факти були "перед носом", а висновки почали робити тоді, коли побачили неадекватну поведінку США, Німеччини і зараз Англії.

Уважно почитайте хто вигадав та створив російську імперію, яка нація керувала російською імперією, а потім хто фінансував революцію 1917 року - тому ця територія і належить, колонія, цепний пес, васал.
Читайте і неадекватна поведінка США, Німеччини і Англії вам стане зрозумілою.
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26.07.2024 16:30 Ответить
"Видання The Telegraph з посиланням на співрозмовників у Міноборони країни пише, що уряд Великої Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, попри заяви прем'єра Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського. (...) Джерела повідомили журналістам, що цього року Storm Shadow "ще не застосовувалася"." - Українська правда, 12 липня 2024р.

Та й, схоже, ракет вже не дають, щоб бува "ескалація" не підскочила.
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26.07.2024 16:33 Ответить
The Times прорассеянское
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26.07.2024 16:41 Ответить
тобто всі попередні заяви провідних Західних ЗМІ, що брити нам щось там не забороняють, це була брехня?
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26.07.2024 16:42 Ответить
НАТО США І ЄС ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ---"БРЕХАЛИ.БРЕШЕМО І НЕ БУДЕМО ПЕРЕСТАВАТИ БРЕХАТИ УКРАЇНІ, І УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ ,НЕХАЙ ВОНИ ВІДДАЮТЬ ЖИТТЯ ЗА НАШУ БРЕХНЮ І ОБІЦЯНКИ.ДЛЯ УКРАЇНИ -НІЧОГО ,КРІМ БРЕХНІ"
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26.07.2024 16:56 Ответить
Боїться ******** європа Україну як конкурента, тому і хоче щоб побільше зруйнували в Україні підприємств та людей побільше виїхало. Одне слово-''******** Європа''.
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26.07.2024 17:01 Ответить
А хіба Україну вважають Європою,крім самих українців ?
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26.07.2024 17:42 Ответить
Якого в сраку конкурента, єдиним конкурентом в нинішньому стані Україна може буде хіба що для Гондурасу. І то не факт.
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26.07.2024 18:23 Ответить
Вони не розуміють, з ким мають справу. Ескалації уникнуть тільки тоді, коли дозволять бити по орді.
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26.07.2024 17:05 Ответить
Суцільна брехня від опи їрмака
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26.07.2024 17:19 Ответить
Чи прояве врешті решт Демократичний світ ініціативу, щоб усі *********** боялись ескалації, а не навпаки.
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26.07.2024 18:48 Ответить
Це викривлення інформації.
Ніхто, жодна країна не буде робити офіційних заяв бо не вони будуть наносити удари.
Не всі забороняли, лише не підтверджували. Наші все зробили щоб цю недомовку використати як оправдання своїх проти державних дій.
Маніпуляція настроями, фокусування агресії і нічого щоб вирішити.
Всі винуваті.
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26.07.2024 21:58 Ответить
яз і ракети забирали- то не побоювалися. С*ки
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27.07.2024 02:06 Ответить
 
 