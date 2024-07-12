Великобритания не разрешала Украине использовать ракеты Storm Shadow по территории России, - The Telegraph
Министерство обороны Великобритании заявило, что Украина может наносить удары ракетами Storm Shadow по целям в Крыму и на материковой части Украины. По территории России бить запрещено.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Чиновники опасаются, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.
Напомним, на днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать крылатые ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.
Вечером 10 июля президент Украины Владимир Зеленский в заметке в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что Украина получила разрешение на использование стратегических крылатых ракет по целям в России.
"Сегодня утром я узнал о разрешении на использование ракет Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - говорится в сообщении.
Однако в комментарии The Telegraph высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "имеет больше нюансов", чем предполагал президент Украины.
Разрешение на запуск стратегической ракеты по территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Другой страной, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией, является Франция.
Как сообщалось ранее, на саммите НАТО союзники согласовали новый пакет помощи, который позволит Украине победить в борьбе против российской агрессии, сдержать и обеспечить надежную защиту от такой агрессии в будущем.
Черговий доказ того, що треба мати все своє, бажано з ядерною начинкою..
Зеля лише коментує повідомлення в британській пресі .
А от щодо можливих фальсифікацій ви абсолютно праві.
І на наступнмй день вийшля стаття в ТТ про загрозу нскалації.
Вже давно порушені всякі червоні , дуже червоні і навіть - надзвичайно червоні лінії , і нічого не сталося . І не станеться . Бо ***** серун такий же як і Байден . І жити теж хоче . І його придворні слуги теж хочуть , попри те - як би вони там не скалили зуби , і не трясли кулаками наш бік .. Не для того вони накрали сотні млрд дол щоб все це їхнє добро згоріло в ядєрном пєплє . ! Заради чого , заради хворобливих амбіцій якогось бункерного щура , якому сеча вдарила в голову і тому закортіло приєднати до рашки Авдіівку і Часів Яр !?
Так , ***** корчить з себе гопніка , б'є себе п'ятою в груди , погрожує , кричить - я дурак , я во гнєвє за сібя нє атвєчаю , але коли бачить що це не діє і його не бояться - мовчки ковтає і робить вигляд що то репетував не він .
Захід сам собі в голові малює червоні лінії , це не ***** робить .
А взагалі - це результат виборів в Україні у 2019-му році. Мали б свої ракети, то ні в кого не питали би.
Зате асфальТ…
Але вже було прийнято до озброєння вільха, готові нептуни, проводились випробування громів, будувався ракетний катер на 8 нептунів, готувалась модернизація нептунів під авіацію. Готова була для запуску у виробництво Богдана.
і все це зупинив *******. Для того був поставлений таран з хомчаком, які саботували всі програми, а «невикористані» кошти повертались у бюджет та розкрадались на асфальті. За три роки не було закуплено жодного шолому чи броніка. Відбувалось скорочення армії, відвід з облаштованих позицій, не підіймались зарплати, що провокувало звільнення фахівців.
якраз цього і домагався *****, коли разом з бєнєю запускав гебнявого КВНівського блазня довпойопам, у якості верховного головнокомандувача.
Причому знає, що бреше, але задача - гавкнути, щоб такі поважні видання, як Цензор, обов'язково перепостили б. Операція "Фейк" у дії...
Розвели тут гру в ромашку.
З Ф-16 така-ж сама фуйня.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/298297_1720745865
