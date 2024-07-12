РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8168 посетителей онлайн
Новости Война
8 758 53

Великобритания не разрешала Украине использовать ракеты Storm Shadow по территории России, - The Telegraph

storm,shadow

Министерство обороны Великобритании заявило, что Украина может наносить удары ракетами Storm Shadow по целям в Крыму и на материковой части Украины. По территории России бить запрещено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Чиновники опасаются, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.

Напомним, на днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать крылатые ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Вечером 10 июля президент Украины Владимир Зеленский в заметке в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что Украина получила разрешение на использование стратегических крылатых ракет по целям в России.

"Сегодня утром я узнал о разрешении на использование ракет Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - говорится в сообщении.

Однако в комментарии The Telegraph высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "имеет больше нюансов", чем предполагал президент Украины.

Разрешение на запуск стратегической ракеты по территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Другой страной, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией, является Франция.

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО союзники согласовали новый пакет помощи, который позволит Украине победить в борьбе против российской агрессии, сдержать и обеспечить надежную защиту от такой агрессии в будущем.

Читайте также: Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Автор: 

Великобритания (5137) ракеты (3719) россия (97281) Украина (45126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Якби українська влада на чолі з зеленим ******** менше ляпали язиками , то було би ліпше . Ви десь читаєте про ізраїльську армію, що вони мають, що будуть використовувати? Там все тихо. Війна любить тишу.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:02 Ответить
+21
ще одні ескалаторщики вилізли ! вчора можно сьогодні ні ! ви там граєтесь падли а тут люди гинуть !
показать весь комментарий
12.07.2024 09:52 Ответить
+19
Питання до зевлади-Чому функціанує новозбудована залізниця на Мелітополь,якою живиться південні угруповання москалів??))
показать весь комментарий
12.07.2024 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще одні ескалаторщики вилізли ! вчора можно сьогодні ні ! ви там граєтесь падли а тут люди гинуть !
показать весь комментарий
12.07.2024 09:52 Ответить
Так а почему не лупят скальпами и штормами прямо сейчас? Чего ждут? Просто потом скажут шо там біло много нюансов и просто не понялию или Елдак добро не дает?
показать весь комментарий
12.07.2024 09:52 Ответить
андрєйбарісич ніразрєшаіт
показать весь комментарий
12.07.2024 10:29 Ответить
Укакались!
показать весь комментарий
12.07.2024 09:53 Ответить
Шоо, вже і ''брити'' задню включили?
показать весь комментарий
12.07.2024 09:54 Ответить
Ні,це зевлада перекладає з хворої безтолковки і шукає винних по світу!!А гнидники то на Банковій та Грушевського !!))
показать весь комментарий
12.07.2024 09:58 Ответить
сша дали команду
показать весь комментарий
13.07.2024 01:28 Ответить
От вам і ліваки при владі.
Черговий доказ того, що треба мати все своє, бажано з ядерною начинкою..
показать весь комментарий
12.07.2024 09:55 Ответить
Дурко , "ліваки" дозволили.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:08 Ответить
Питання до зевлади-Чому функціанує новозбудована залізниця на Мелітополь,якою живиться південні угруповання москалів??))
показать весь комментарий
12.07.2024 09:55 Ответить
За стільки часу їх керування ви ще шукаєте відповіді?!?!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:05 Ответить
Потому, шо кацапня запретила по ней бить елдаку.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:15 Ответить
..Прем'єр міністр дозволив , тєлєграф заборонив . пц
показать весь комментарий
12.07.2024 09:58 Ответить
Новий прем'єр Британії Стармер підтвердив дозвіл Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.https://novynarnia.com/2024/07/10/novyj-premyer-brytaniyi-starmer-pidtverdyv-dozvil-********-byty-po-rf-raketamy-storm-shadow/
показать весь комментарий
12.07.2024 09:59 Ответить
Якщо ця кацапська підстилка зробила таку заяву,то це означає що Україна отримала дозвіл від Франції бити по території орків французькими ракетами."Фактична лідерка партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен пообіцяла, що у разі перемоги на виборах прем'єр-міністр від її політсили заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по Росії. В інтервʼю https://edition.cnn.com/2024/07/05/europe/france-le-pen-ukraine-mbappe-intl-cmd/index.html CNN вона також заявила, що не дасть президенту Еммануелю Макрону відправити французькі війська в Україну.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:25 Ответить
Якби українська влада на чолі з зеленим ******** менше ляпали язиками , то було би ліпше . Ви десь читаєте про ізраїльську армію, що вони мають, що будуть використовувати? Там все тихо. Війна любить тишу.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:02 Ответить
це один з пунктів оманських домовленостей-ляпати зеленим язиком, щоб по кацапам не стріляти. ця зелень зрадники України. ОХМАДИТ тому підтвердження.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:12 Ответить
Ну взагалі то - в даному випадку язиком ляпають Блумберг і Тєлєграф . Блумберг розніс по всьому світу новину про те що британський прем'єр дозволив , а Тєлєграф тепер надрукував що - не дозволив .
Зеля лише коментує повідомлення в британській пресі .
показать весь комментарий
12.07.2024 10:14 Ответить
Вдають наївних?((( Та якби Україна мала власну балістику такої ж дальності,то щоб звинуватити москалям Україну про порушення її домовленостей з британцями,достатньо москалям все сфальсифікувати:після прильоту по чомусь українською ракетою,москалі звезуть уламки та осколки від британських ракет й гайда знімати кіно.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:09 Ответить
Storm Shadow - не балістика.
А от щодо можливих фальсифікацій ви абсолютно праві.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:00 Ответить
Все просто, як двері: після заяви Сталмера про дозвіл бити Storm Shadow по території пітьми пролунав дзвінок з кремля.
І на наступнмй день вийшля стаття в ТТ про загрозу нскалації.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:09 Ответить
Storm Shadow вже десятки разів падали на території паРаші , бо за її конституцією Крим це - паРаша .
Вже давно порушені всякі червоні , дуже червоні і навіть - надзвичайно червоні лінії , і нічого не сталося . І не станеться . Бо ***** серун такий же як і Байден . І жити теж хоче . І його придворні слуги теж хочуть , попри те - як би вони там не скалили зуби , і не трясли кулаками наш бік .. Не для того вони накрали сотні млрд дол щоб все це їхнє добро згоріло в ядєрном пєплє . ! Заради чого , заради хворобливих амбіцій якогось бункерного щура , якому сеча вдарила в голову і тому закортіло приєднати до рашки Авдіівку і Часів Яр !?
Так , ***** корчить з себе гопніка , б'є себе п'ятою в груди , погрожує , кричить - я дурак , я во гнєвє за сібя нє атвєчаю , але коли бачить що це не діє і його не бояться - мовчки ковтає і робить вигляд що то репетував не він .
Захід сам собі в голові малює червоні лінії , це не ***** робить .
показать весь комментарий
12.07.2024 10:39 Ответить
Прокляті лицемірні ліберасти!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:11 Ответить
про зелену погань нічого поганого? тільки про ліберастів.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:15 Ответить
якщо ви забули, саме вони у нас забрали яз, ракети і літаки. А тепер навіть бити не дають
показать весь комментарий
13.07.2024 01:30 Ответить
хто забрав чи може українська влада (кучма, кравчук) розпродала, а де ті гроші ? в кишенях у того ж кравчука, кучми, жулькі, пінчуків, жеваго, коломойші чи в кишенях українців. чому зелена влада згорнула всі обороні програми в літку 2019 році? може асфальт і шашлики були важливіше за ракети? а тепер ліберасти такі-сякі. оман це наше все. продовжуйте вибирати зелених гнид у владу, то й України не стане.
показать весь комментарий
13.07.2024 09:59 Ответить
розпродала бо сша і англія шантажували. Не знаю, хто більші гніди в цій історії
показать весь комментарий
13.07.2024 17:07 Ответить
Завали ліццццо, ботва рашистська
показать весь комментарий
12.07.2024 10:45 Ответить
Результат того, скоріше, що до влади у Франції прийшли сосіалісти.
А взагалі - це результат виборів в Україні у 2019-му році. Мали б свої ракети, то ні в кого не питали би.

Зате асфальТ…
показать весь комментарий
12.07.2024 10:11 Ответить
Куди ж поділися ті ракети яких було "валом" з 2014 року? Вони проіснували тільки до 2019 року?
показать весь комментарий
12.07.2024 10:19 Ответить
Оооо,ще одне розумово відстале недоробло зелене хрокнуло..
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
Де ти в мене бачив, що у 19-му було багато ракет?
Але вже було прийнято до озброєння вільха, готові нептуни, проводились випробування громів, будувався ракетний катер на 8 нептунів, готувалась модернизація нептунів під авіацію. Готова була для запуску у виробництво Богдана.

і все це зупинив *******. Для того був поставлений таран з хомчаком, які саботували всі програми, а «невикористані» кошти повертались у бюджет та розкрадались на асфальті. За три роки не було закуплено жодного шолому чи броніка. Відбувалось скорочення армії, відвід з облаштованих позицій, не підіймались зарплати, що провокувало звільнення фахівців.
якраз цього і домагався *****, коли разом з бєнєю запускав гебнявого КВНівського блазня довпойопам, у якості верховного головнокомандувача.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:21 Ответить
А де наш ракетний комплекс ГРОМ готовий до виробництва ще до війни? Там дальність ракет 500км а то і до 1000км. Ілі ета другоє?
показать весь комментарий
12.07.2024 10:13 Ответить
Их запретили изготавливать рашисты.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:18 Ответить
стиць *******
показать весь комментарий
12.07.2024 10:23 Ответить
Телеграф знов збрехав, це вже стає звичкою. Бо повністю ліг під гроші рф та ОАЕ.
Причому знає, що бреше, але задача - гавкнути, щоб такі поважні видання, як Цензор, обов'язково перепостили б. Операція "Фейк" у дії...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:29 Ответить
Придурки вони там
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
а так хотіли і знову не змогли
показать весь комментарий
12.07.2024 10:50 Ответить
Одним словом, треба працювати над власними ракетами та нікого ні про що не питати дозволу.
Розвели тут гру в ромашку.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:00 Ответить
Давайте вже третю світову, цей лицемірний, боягузливий світ не заслуговує на існування
показать весь комментарий
12.07.2024 11:14 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:22 Ответить
Тримай цукерку! Ні, віддай назад цукерку. Тримай цукерку! Знову віддай!
З Ф-16 така-ж сама фуйня.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:23 Ответить
Перефразирую .... Мы /запад / дадим вам /Украине /атомное оружие , но используйте его только на своей территории
показать весь комментарий
12.07.2024 11:24 Ответить
Кому тут можна вірити, де правда?
показать весь комментарий
12.07.2024 11:24 Ответить
"Разрешить Зеленскому ударить американским оружием по Москве? Будет ли это иметь смысл? Нет", - весьма конкретно заявил президент США. На данный момент руки военнослужащих ВСУ при использовании оружия США "связаны" границами Украины.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/298297_1720745865

СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ
показать весь комментарий
12.07.2024 11:31 Ответить
с такими союзниками и врагов не надо!
показать весь комментарий
12.07.2024 12:17 Ответить
Щось у них права рука не знає, що робить ліва...як це так, що прем'єр-міністр заявляє, що дозволено, а міністерстро оборони, що не дозволено?
показать весь комментарий
12.07.2024 12:28 Ответить
Розовых пони нужно лечить электричеством что бы они хоть немного поумнели.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:34 Ответить
Что ж ты Киря сдал назад...? 🖕
показать весь комментарий
12.07.2024 12:44 Ответить
сінхронізація з політикою Білого Дому пройшла успішно. Харків'янам можно розходитись по бомбосховищам, а російські пілоти у Халіно строєм ідуть у столовку перед бойовим вильотом.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:13 Ответить
Хотелось бы только надеятся, что споры о том можно ли быть ракетами с термоядерными боеголовками (предоставлеными Украине союзниками) по Кремлю или только по бункерам ***** не заставили себя ждать (долго по времени)!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:16 Ответить
Отже, перед ударом слід оголошувати місце прильоту територією України.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:35 Ответить
Де в Таймс написано що офіційна особа Об'єднаного Королівства заборонила використовувати ракети по території кацапстану? Хто ця офіційна особа? Піздьож зелених дєрмаків.
показать весь комментарий
26.07.2024 15:32 Ответить
 
 