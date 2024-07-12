Великобритания не разрешала Украине использовать ракеты Storm Shadow по территории России, - The Telegraph

Министерство обороны Великобритании заявило, что Украина может наносить удары ракетами Storm Shadow по целям в Крыму и на материковой части Украины. По территории России бить запрещено.

Чиновники опасаются, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.

Напомним, на днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать крылатые ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Вечером 10 июля президент Украины Владимир Зеленский в заметке в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что Украина получила разрешение на использование стратегических крылатых ракет по целям в России.

"Сегодня утром я узнал о разрешении на использование ракет Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - говорится в сообщении.

Однако в комментарии The Telegraph высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "имеет больше нюансов", чем предполагал президент Украины.

Разрешение на запуск стратегической ракеты по территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Другой страной, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией, является Франция.

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО союзники согласовали новый пакет помощи, который позволит Украине победить в борьбе против российской агрессии, сдержать и обеспечить надежную защиту от такой агрессии в будущем.

