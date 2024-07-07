Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине
Новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу анонсировал новый пакет военной помощи Украине, менее чем через 48 часов после своего назначения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.
После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки.
Кроме того, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.
"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи. Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", - подчеркнул Хили.
В новый пакет помощи вошли:
- четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра
- 90 противотанковых ракет Brimstone
- 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций
- 40 машин разминирования
- 10 артиллерийских орудий AS-90
- 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций
- поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запчастей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.
Хили поручил чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.
Напомним, в апреле 2024 года Великобритания объявила крупнейший пакет военной помощи Украине на £500 миллионов.
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Бо новий премʼєр повинен гидувати давати ЗЕ навіть руку для привітання, судячи з його життєвих принципів !
https://myrotvorets.news/kheit-viiska-ta-manipuliatsii-vid-bezu/
Вот обещать миллион видосиков - Потужно !!!
https://www.yahoo.com/news/russia-claims-inspecting-captured-storm-144003702.html
ні шо би впертися в т-34 всім народом - гавно танк зате багато!
то є гарна залізяка...
все налагоджено....
спробував влізти в танк - з маслом виймали...
щє трохі і по кускам би танк пиляли - якось бидло вишморгнуло.
Зате легкові на облік ставлять....