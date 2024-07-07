Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу анонсировал новый пакет военной помощи Украине, менее чем через 48 часов после своего назначения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки.

Кроме того, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи. Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", - подчеркнул Хили.

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В новый пакет помощи вошли:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра

90 противотанковых ракет Brimstone

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

40 машин разминирования

10 артиллерийских орудий AS-90

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций

поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запчастей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

Хили поручил чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

Напомним, в апреле 2024 года Великобритания объявила крупнейший пакет военной помощи Украине на £500 миллионов.

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