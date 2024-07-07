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Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

міністр оборони Великої Британії Джон Хілі анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу анонсировал новый пакет военной помощи Украине, менее чем через 48 часов после своего назначения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки.

Кроме того, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи. Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", - подчеркнул Хили.

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В новый пакет помощи вошли:

  • четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра
  • 90 противотанковых ракет Brimstone
  • 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций
  • 40 машин разминирования
  • 10 артиллерийских орудий AS-90
  • 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций
  • поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запчастей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

Хили поручил чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

Напомним, в апреле 2024 года Великобритания объявила крупнейший пакет военной помощи Украине на £500 миллионов.

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Автор: 

Великобритания (5027) помощь (7880)


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Топ комментарии
+27
Боже-бережи короля...
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07.07.2024 21:21 Ответить
+12
...Мы все, кто ходил поржать и на шашлыки, и кто предупреждал о том, что шашлыки будут с собственным мясом и кровью, платим сейчас самую высокую цену за этот юмор и за этот выбор. А теперь пускай кто-то, кто считает, что мы напрасно так все это рассказываем, подумают о том, почему эту цену не собирается платить ни один квартальный? Почему, в случае чего, они боятся снайпера или они хотят папу ребенку, но не хотят делать то, что обязаны по Конституции? Почему среди зелени оказался самый большой процент перебежчиков и предателей, после регионов? Почему они легко заварили кашу войны, а жрать ее оставили всем остальным? Ну что, еще раз на шашлыки или как? https://dl-news.defence-line.org/?p=34846
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07.07.2024 21:44 Ответить
+11
Бульдозери - це кловану по писку. Мовляв, ти відмовився будувати укріплення, то ми твоїм солдатам побудуємо.
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07.07.2024 21:41 Ответить
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Боже-бережи короля...
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07.07.2024 21:21 Ответить
За кошти проданої вілли, за вкрадені Бєнєй вклади банку ПРІВАТ, й отримані заробітки Зеленського, у дорогому районі Лондону сума допомоги була збільшена !
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07.07.2024 21:22 Ответить
Вова подарував свою віллу новому прем"єру Британії, а той задонатив на ЗСУ - штука.

Бо новий премʼєр повинен гидувати давати ЗЕ навіть руку для привітання, судячи з його життєвих принципів !
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07.07.2024 21:30 Ответить
ХЕЙТ ВІЙСЬКА ТА МАНІПУЛЯЦІЇ ВІД «БЕЗУГЛОЇ» І ПРОФЕСІЙНІ ПОЛІТТЕХНОЛОГИ, ЯКІ ВЕДУТЬ ОФІЦІЙНУ СТОРІНКУ БЕЗУГЛОЇ - ІГНАТ ПРО НАБОЛІЛЕ

https://myrotvorets.news/kheit-viiska-ta-manipuliatsii-vid-bezu/

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07.07.2024 21:22 Ответить
Приємно чути про роботу Ігната - він багато про що ще може розповісти!
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07.07.2024 21:26 Ответить
рука москви, яка тягнулася до Києва, обірвалася між Ірпенем і Бучею.
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08.07.2024 01:02 Ответить
саме те чого і чекали!👍
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07.07.2024 21:29 Ответить
Слабо!!
Вот обещать миллион видосиков - Потужно !!!
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07.07.2024 21:35 Ответить
Ботоксний смокче з валізки.
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07.07.2024 21:36 Ответить
Дякуємо уряду і народу Великобританії за допомогу !Ви справжні друзі України .
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07.07.2024 21:39 Ответить
Бульдозери - це кловану по писку. Мовляв, ти відмовився будувати укріплення, то ми твоїм солдатам побудуємо.
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07.07.2024 21:41 Ответить
ой та срати хотів клован на своїх солдатів
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07.07.2024 22:07 Ответить
...Мы все, кто ходил поржать и на шашлыки, и кто предупреждал о том, что шашлыки будут с собственным мясом и кровью, платим сейчас самую высокую цену за этот юмор и за этот выбор. А теперь пускай кто-то, кто считает, что мы напрасно так все это рассказываем, подумают о том, почему эту цену не собирается платить ни один квартальный? Почему, в случае чего, они боятся снайпера или они хотят папу ребенку, но не хотят делать то, что обязаны по Конституции? Почему среди зелени оказался самый большой процент перебежчиков и предателей, после регионов? Почему они легко заварили кашу войны, а жрать ее оставили всем остальным? Ну что, еще раз на шашлыки или как? https://dl-news.defence-line.org/?p=34846
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07.07.2024 21:44 Ответить
любить Готельєр мочити зелень. )
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07.07.2024 22:32 Ответить
Это написал Анти-Колорадос, но Готельер в этих вопросах от него не отстаёт.
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08.07.2024 07:29 Ответить
Потрібна більш досконала зброя. Російська армія модернізувала озброєння, а НАТО не може надати таку ж зброю, як раніше. НАТО має швидко модернізувати свою зброю, а кількість і якість зброї, що надається для допомоги, має бути значно покращено.
https://www.yahoo.com/news/russia-claims-inspecting-captured-storm-144003702.html
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07.07.2024 21:45 Ответить
колись читав таку муйню, що Германія програла вiйну тому що адік не втручявся глибоко, в який же танк стане основним для вемахту? - з туда тігри, пантери, фердінанди, т-4...
ні шо би впертися в т-34 всім народом - гавно танк зате багато!
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07.07.2024 21:47 Ответить
коли мехводу для шо би переключити передачю потрібна кувалда?
то є гарна залізяка...
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07.07.2024 21:58 Ответить
Много танков нужно много горючего. Или использовать их как орудия, не перемещая далеко.
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07.07.2024 22:30 Ответить
та в кацапні того мотлоху навалом....
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07.07.2024 22:35 Ответить
шикельгрубер обосрался не потому, что не мог танки выбрать, а потому, что экономика США была в 4 раза больше. Плюс савковый союз, плюс Англия.
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07.07.2024 22:37 Ответить
баби бурятські, бурятів рожають саме під танкі....
все налагоджено....
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07.07.2024 22:40 Ответить
а краще зразу в танках.
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07.07.2024 23:02 Ответить
от головний кацапський касманавт, в жопу ранетий,
спробував влізти в танк - з маслом виймали...
щє трохі і по кускам би танк пиляли - якось бидло вишморгнуло.
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07.07.2024 23:09 Ответить
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07.07.2024 21:49 Ответить
У рассіанцев все глибоко символічно...
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07.07.2024 21:54 Ответить
Как же всё таки железно и надёжно работают там, где закон свят и соблюдаем всеми! За два дня смена правительства, уже визиты, решения, без шуму, пыли треска и прочей злозадрочки! Как же далеко нам до этого? А может и вообще.....
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07.07.2024 21:59 Ответить
Гілі, а не "Хілі". Редактори, виправте, будь ласка.
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07.07.2024 22:03 Ответить
Ну ніяк узкій ізиг невиб'єш з голів, навіть в англійській
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07.07.2024 22:36 Ответить
Бульдозери,сук.При тому,що півбюжжету на велике крадівництво йшло.
Зате легкові на облік ставлять....
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07.07.2024 22:20 Ответить
Апрельский пакет на пол-миллиарда доставят в течение полугода с дня выделения. Нихренассе темпы!! Спасибо огромное безусловно, но можно раз в 6 быстрее?!
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07.07.2024 22:26 Ответить
Кацап так ждал , что б индус ушел, так ждал , и вот дождался 😂
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07.07.2024 22:34 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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07.07.2024 22:55 Ответить
 
 