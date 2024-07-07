Первые обещанные Нидерландами F-16 будут поставлены в Украину без задержек, – глава МИД Вельдкамп

Первые обещанные Нидерландами истребители F-16 после того, как было выдано разрешение на экспорт, поступят в Украину без задержек.

Об этом заявил новоназначенный глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжим поддерживать вас в защите от российской агрессии. Теперь, когда мы получили разрешение на первые F-16 (разрешение на экспорт. - Ред.), они будут поставлены без задержки", - сказал глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Вельдкамп также отметил, что "процесс поддержки - это не спринт, а марафон, который требует настойчивости и преданности делу".

Также дипломат напомнил, что 1 марта Нидерланды и Украина подписали соглашение о безопасности.

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F-16 от Нидерландов

Нидерланды являются одними из лидеров международной коалиции по поставке Украине истребителей F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны против РФ.

2 июля экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину. Однако точной даты она не назвала.

Днем ранее власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, заявив, что первые из них вскоре поставят Украине.

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