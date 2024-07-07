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Новости Помощь Украине
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Первые обещанные Нидерландами F-16 будут поставлены в Украину без задержек, – глава МИД Вельдкамп

Перші обіцяні Нідерландами F-16 будуть поставлені в Україну без затримок - глава МЗС Вельдкамп

Первые обещанные Нидерландами истребители F-16 после того, как было выдано разрешение на экспорт, поступят в Украину без задержек.

Об этом заявил новоназначенный глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжим поддерживать вас в защите от российской агрессии. Теперь, когда мы получили разрешение на первые F-16 (разрешение на экспорт. - Ред.), они будут поставлены без задержки", - сказал глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Вельдкамп также отметил, что "процесс поддержки - это не спринт, а марафон, который требует настойчивости и преданности делу".

Также дипломат напомнил, что 1 марта Нидерланды и Украина подписали соглашение о безопасности.

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F-16 от Нидерландов

Нидерланды являются одними из лидеров международной коалиции по поставке Украине истребителей F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны против РФ.

2 июля экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину. Однако точной даты она не назвала.

Днем ранее власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, заявив, что первые из них вскоре поставят Украине.

Читайте также: F-16 позволит расширить коридор для торговых судов в Черном море, - Неижпапа

Автор: 

Нидерланды (1602) F-16 (570)


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Топ комментарии
+6
1000 раз скажи "халва" - в роті солодко не стане
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07.07.2024 20:33 Ответить
+5
То коли на весні 2029 року бо пілоти ще не готові?
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07.07.2024 20:18 Ответить
+5
Ось-ось а може і ще раніше )
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07.07.2024 20:19 Ответить
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То коли на весні 2029 року бо пілоти ще не готові?
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07.07.2024 20:18 Ответить
Ермачатина пускает мульку мол техники неготовы и все штото неготово.
Вредит офис кротовни!
С ф-16 давно бы было легче фронту!
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07.07.2024 20:43 Ответить
Если украинцы не замочат дермака, то они скоро за кончатся - по желанию этого ушлёпка!
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07.07.2024 22:17 Ответить
То коли все будет готово в Украине, бо и пилоты и самолеты уже готовы.
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07.07.2024 22:49 Ответить
Ось-ось а може і ще раніше )
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07.07.2024 20:19 Ответить
Як тои - так і зразу
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07.07.2024 20:20 Ответить
Щира подяка Нідерландам!! Нажаль ні все залежить від них!!))
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07.07.2024 20:26 Ответить
Проте командування Повітряних сил ЗСУ просить партнерів не квапитися з передачею винищувачів. Адже для їхнього утримання треба підготувати необхідну інфраструктуру, а також кваліфікований персонал.
26.12.2023 року...
То хто нам ворог?
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08.07.2024 09:58 Ответить
Ясна річ,українськи гниди від моськовських вошей,головні гнидники на Банковій та Грушевського !!))
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08.07.2024 10:36 Ответить
Щось вже рік часу пройшов, а це ось ось, до теї пори чути. Але ж навіщо давати, он Байден вже пуйла зупинив, а ми то і не знаємо
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07.07.2024 20:30 Ответить
Чекаємо друзі 🙏🏼
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07.07.2024 20:31 Ответить
1000 раз скажи "халва" - в роті солодко не стане
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07.07.2024 20:33 Ответить
А чиї вже літають?
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07.07.2024 20:40 Ответить
Молдавские .
Только тсс, это секрет
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07.07.2024 20:46 Ответить
А можна пост-фактум? Вже коли літаки поставлені, а десяток су-34 догорають розй#бані десь на Брянщині?

Заяви, заяви.....
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07.07.2024 20:41 Ответить
И сколько же раз на грабли псюрлом можно? Та хоть раз бы догадались втихаря вдруг, определивши первые цели грохнуть---а потом уже сказать что позавчера прилетели?! Нет же. Языком телепать! Или ,,пороблэно,? Идиоты конченые.
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07.07.2024 20:51 Ответить
попробуй еще раз прочесть. Если опять увидишь там "уже прилетели", то позвони окулисту.
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07.07.2024 22:51 Ответить
Спробуйте ще раз перечитати попередній коментар.
Якщо знову не зрозумієте, повертайтесь до школи.
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08.07.2024 10:19 Ответить
Та чепуха! Я иногда переусложняю коменты свои метафорами, фонетикой, и сравнениями не простыми. Может и возраст конечно. Это форум в конце концов. Мнения всегда субъективны. Но доходит не до всякого---то что всё не одинаково. Дожить бы до победы и удачи всем нам!
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08.07.2024 20:02 Ответить
Звіздеть то кожен може...
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07.07.2024 21:02 Ответить
Ось-ось!
Ось-ось-ось!
Ось-ось-ось-ось!
Ось-ось-ось-ось-ось!
...
...
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07.07.2024 21:18 Ответить
Меньше рашисти знають, більше діареї отримають!!
Головне, щоб екс-хєрант, по команді козиря, перед зібранням країн-НАТО, вчергове, чимось не нагадили Україні, як і раніше…
З 2019 року, як тільки вони не гальмували та не плювали на НАТІВЦІВ!!
Оманські інвестори в Києві, вони, тільки нагадити можуть вчергове Україні та Українцям!
Пильнуймо за ворогами, це, ще ті ЖДУНИ….
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07.07.2024 21:26 Ответить
Тобто все за планом? Бо я вже хвилююсь.
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07.07.2024 21:45 Ответить
кацапи вже заїбались починати боятись.
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07.07.2024 21:54 Ответить
Вони вже зайо@бані виникли - не звикати.
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07.07.2024 22:58 Ответить
"1 липня влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16"
пройшов тиждень

тепер заява "надійдуть в Україну без затримок"

Будуть чекати 9-11 липня саміту НАТО, щоб якось перебити тему "відчинених дверей", та "мостів" до НАТО
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07.07.2024 22:08 Ответить
Дивіться, акуратно - не зламайте там нічого!
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07.07.2024 22:13 Ответить
А хто його просив базікати?
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07.07.2024 22:51 Ответить
Надеемся укрытия бетонные для них готовы...
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08.07.2024 01:42 Ответить
А байден позволил???
Или будет как с польскими МИГ29 в 2022-м. - по приказу байдена перегнали в Рамштайн и там они и сгинули, НЕТ ИХ и НЕТ ВОСПОМИНАНИЙ О НИХ.
Панове, не раскатывайте губу, против вас играет ОЧЕНЬ сильный игрок -ваш союзник БД.
Ещё не поняли???
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08.07.2024 08:24 Ответить
Проте командування Повітряних сил ЗСУ просить партнерів не квапитися з передачею винищувачів. Адже для їхнього утримання треба підготувати необхідну інфраструктуру, а також кваліфікований персонал.

26.12.2023 року...

То хто нам ворог?
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08.07.2024 09:59 Ответить
Так і з ленд-лизом просили не квапитися, а краще -зовсім не давати.
Хто там БРЕХАВ, що за ленд-лиз треба буде платити?
То хто нам ворог?
А зараз якийсь ворог втручається у американські президентські перегони,
ставши на сторону демпартіі і викликаючи своіми брехнями гнів та розчарування Украіною більш ніж половини американського народу.
А ще якийсь ворог підтримує падлестинських терористів, підриваючи стосунки з Ізраілем підлим голосуванням в ООН. Це як? На користь Украіні чи як?
Не шукати друзів, а розсиратися з тим, хто схожий на тебе, така ж жертва агресіі.
І який ворог згорнув ракетну програму , вгативши гроші в землю замість оборони?
А той, хто замість будівництва укріплень нарив ямочок, заставивши бійців рити собі окопи під вогнем і гинути - не ворог?
Тут уже інше питання постає : а в Украіні живе хтось, крім іі ворогів???
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09.07.2024 12:47 Ответить
 
 