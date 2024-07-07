Первые обещанные Нидерландами F-16 будут поставлены в Украину без задержек, – глава МИД Вельдкамп
Первые обещанные Нидерландами истребители F-16 после того, как было выдано разрешение на экспорт, поступят в Украину без задержек.
Об этом заявил новоназначенный глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы продолжим поддерживать вас в защите от российской агрессии. Теперь, когда мы получили разрешение на первые F-16 (разрешение на экспорт. - Ред.), они будут поставлены без задержки", - сказал глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.
Вельдкамп также отметил, что "процесс поддержки - это не спринт, а марафон, который требует настойчивости и преданности делу".
Также дипломат напомнил, что 1 марта Нидерланды и Украина подписали соглашение о безопасности.
F-16 от Нидерландов
Нидерланды являются одними из лидеров международной коалиции по поставке Украине истребителей F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны против РФ.
2 июля экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину. Однако точной даты она не назвала.
Днем ранее власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, заявив, что первые из них вскоре поставят Украине.
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Вредит офис кротовни!
С ф-16 давно бы было легче фронту!
26.12.2023 року...
То хто нам ворог?
Только тсс, это секрет
Заяви, заяви.....
Якщо знову не зрозумієте, повертайтесь до школи.
Ось-ось-ось!
Ось-ось-ось-ось!
Ось-ось-ось-ось-ось!
...
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Головне, щоб екс-хєрант, по команді козиря, перед зібранням країн-НАТО, вчергове, чимось не нагадили Україні, як і раніше…
З 2019 року, як тільки вони не гальмували та не плювали на НАТІВЦІВ!!
Оманські інвестори в Києві, вони, тільки нагадити можуть вчергове Україні та Українцям!
Пильнуймо за ворогами, це, ще ті ЖДУНИ….
пройшов тиждень
тепер заява "надійдуть в Україну без затримок"
Будуть чекати 9-11 липня саміту НАТО, щоб якось перебити тему "відчинених дверей", та "мостів" до НАТО
Или будет как с польскими МИГ29 в 2022-м. - по приказу байдена перегнали в Рамштайн и там они и сгинули, НЕТ ИХ и НЕТ ВОСПОМИНАНИЙ О НИХ.
Панове, не раскатывайте губу, против вас играет ОЧЕНЬ сильный игрок -ваш союзник БД.
Ещё не поняли???
26.12.2023 року...
То хто нам ворог?
Хто там БРЕХАВ, що за ленд-лиз треба буде платити?
То хто нам ворог?
А зараз якийсь ворог втручається у американські президентські перегони,
ставши на сторону демпартіі і викликаючи своіми брехнями гнів та розчарування Украіною більш ніж половини американського народу.
А ще якийсь ворог підтримує падлестинських терористів, підриваючи стосунки з Ізраілем підлим голосуванням в ООН. Це як? На користь Украіні чи як?
Не шукати друзів, а розсиратися з тим, хто схожий на тебе, така ж жертва агресіі.
І який ворог згорнув ракетну програму , вгативши гроші в землю замість оборони?
А той, хто замість будівництва укріплень нарив ямочок, заставивши бійців рити собі окопи під вогнем і гинути - не ворог?
Тут уже інше питання постає : а в Украіні живе хтось, крім іі ворогів???