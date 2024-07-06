На следующей неделе будут новые заявления по F-16 для Украины, - администрация США

В администрации США заявили, что на следующей неделе стоит ожидать новых заявлений по обеспечению Украины самолетами F-16.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в пятницу во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США.

"Соединенные Штаты уже более года готовят украинских пилотов на платформе F-16, и мы достигли значительного прогресса", - отметил представитель администрации США.

В ответ на вопрос, будут ли на саммите НАТО заявления по F-16 для Украины, он выразил ожидание, что "на следующей неделе мы будем иметь о чем объявить дополнительно" в этой связи.

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