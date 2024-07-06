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Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - адміністрація США

f-16

В адміністрації США заявили, що наступного тижня варто очікувати нових заяв щодо забезпечення України літаками F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив у п’ятницю під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США.

"Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу", - зауважив представник адміністрації США.

У відповідь на запитання, чи будуть на саміті НАТО заяви щодо F-16 для України, він висловив очікування, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому зв’язку.

Читайте: F-16 дадуть змогу розширити коридор для торгових суден у Чорному морі, - Неїжпапа

Автор: 

США (23410) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+31
Перенесуть на осінь 2025?
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06.07.2024 10:44 Відповісти
+30
Укажут точную дату, когда они прилетят на Миргородский аэродром?)
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06.07.2024 10:46 Відповісти
+29
Як завжди-одні заяви.
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06.07.2024 10:49 Відповісти
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И куда мы ети заявы, на лоб наклеим и в атаку? Мы воюем как бухгалтер с боксером- беспредельщиком.
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06.07.2024 13:59 Відповісти
Зелене шапіто годує США заявами про боротьбу з корупцією, а США у відповідь заявами про F-16.
Все по чесному.
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06.07.2024 14:00 Відповісти
А ви як то бачите, або по іншому, я брешу, а сам хочу щоб мені правду казали, але ж так не буває,перепрошую не мені Вас вчити. С повагою.
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07.07.2024 19:31 Відповісти
Війна - це мистецтво брехні.
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06.07.2024 14:06 Відповісти
ух ти , яка чудова новина. нам двох років заяв замало буде... не зупиняйтесь
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06.07.2024 14:42 Відповісти
Ми не любим заяви, давайте відосики
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06.07.2024 14:42 Відповісти
Та пацаки уже давно подготовились и ждут. Можно не спешить уже.
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06.07.2024 14:49 Відповісти
Будемо заявами кацапню бомбити
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06.07.2024 15:06 Відповісти
України пропонують порадіти, що нам пообіцяють продовжити обіцять. Як це хоробро зі сторони США та Байдена. Невже не бояться, що Путін бровку нахмурить?
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06.07.2024 15:22 Відповісти
когда появится ? после войны ?Чё за хрень
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06.07.2024 15:44 Відповісти
в дупу собі засуньте ті заяви

поруч із стурбованністю
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06.07.2024 15:52 Відповісти
Заяви це потужно, це по дорослому.
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06.07.2024 16:00 Відповісти
Не Ф16 а заяви? Ну-ну. З іншої сторони, про надання допомоги теж одні заяви були, проте зброю надали тільки після голосування за закон про мобілізацію. Може і зараз Захід нашим політикам на щось натякає? Може там за нашими якийсь крок повинен бути, щоб були не заяви, а літаки.
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06.07.2024 16:07 Відповісти
С.ка, нам не заяви потрібні, а літаки і ще позавчора
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06.07.2024 16:34 Відповісти
Йди ***** разом зі своїм Єрмаком!
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06.07.2024 17:36 Відповісти
Ваші заяви надихають нас на боротьбу за свободу і демократію!
Скільки меркєлєй показує стрілка на шкалі стурбометра? Тьху, пустобрехи і політичні імпотенти. Шоб ви так реагували, виродки вашингтонські, коли Китай нападе на ваші Гаваї, не кажучи про Тайвань
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06.07.2024 17:26 Відповісти
А навіщо починали?
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06.07.2024 21:12 Відповісти
😀😂🙄
Краще вже мовчали би...
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06.07.2024 18:06 Відповісти
Ууу! круто ще якісь заяви будуть. Мабуть що місць в маршрутці на Арізону для пілотів не хватає так що мусили призупинити навчання або ще якусь х*йню придумають
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06.07.2024 18:22 Відповісти
та ви уже задовбали з цими заявами
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06.07.2024 18:29 Відповісти
Скількі можна заявляти, це просто капець якийсь. Поки ви заявляєте, скидують по 300 кабів на тиждень, щось вашими заявами КАБи не збиваються
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06.07.2024 18:31 Відповісти
...Люди у Вас предатели в МО !!!Ни куя не подготовлено! Только с ЕС возможно взлетать!!!
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06.07.2024 19:19 Відповісти
Как это бы это странно не звучало,но я бы на месте американцев вообще бы ниченго не давал. Пока зеленое ничтожество перестанет им и всему миру врать, а так же чуть ли не в открытую работать на кремль.Но я прекрасно понимаю что технику они дают не лично полудурку, а всему украинскому народу и ВСУ в его лице. К сожалению на международном уровне именно мразь хрипатая является представителем Украины. Так все это устроено. А для любителей биться в панике что нам ничего не дают. Я бы лишний раз посоветовал обратиться к истории. И посмотреть как нам "ничего не давали" все время США. Посмотеть историю,и просто заткнуться. Это ваш вой только на пользу кремлю. И я уверен что этот вой инициирован московитами.
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06.07.2024 19:20 Відповісти
Зеля это проект олигархов связанных с кремлем для подготовки к полномасштабной войне. Иначе, то, что натворило это зеленое шобло за 5 лет, никак не обьяснить
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06.07.2024 19:27 Відповісти
А как же Ермак, который верховодит процессом?!
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06.07.2024 19:57 Відповісти
Это называлось "Проект Буратино" Кремлю был нужен кто угодно, лишь бы это был не Порошенко. Этот проект успешно работает. Только к сожалению, мало кто это понимает. Нужно отдать кацапам должное.
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06.07.2024 20:56 Відповісти
Деніс,а чим віддати кацапам належне якщо Томагавки не дають???
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06.07.2024 23:23 Відповісти
Получается Ермак нагнул ЦРУ, серьёзный хлопчик.
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07.07.2024 00:11 Відповісти
Я не вдавался в тему что с этими Томагавками. И не собираюсь вникать в тему, кто и почему их не даёт.И так ли это в самом деле. Но я знаю одно наверняка: есть только один способ узнать почему так или иначе. Для этого достаточно абстрагироваться от обоих сторон войны, и подумать кому это выгодно. Вот и все. Все лежит на поверхности, стоит только захотеть. Украине (не клоуну и завхозу в лице власти) выгодно иметь томагавки, московии выгодно что бы в Украине их не было? Правильный ответ только один из двух.
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07.07.2024 15:49 Відповісти
Доки при владі рашистські агенти,передавати F-16 ,де вся логістика лежить давно на столі ГШ рф,нема сенсу І
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06.07.2024 21:34 Відповісти
🤣😂🤣 До сліз , цікаво а, Нові Заяви , літають краще за F-16 🧐🤣
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06.07.2024 22:29 Відповісти
Маларосы и хохлы опять разгоняют зраду - США не дают! Хотя самолеты обязались передать Дания и Голландия, и на эту передачу они получили разрешение от производителя давным давно. Известно и то, что уже готова первая группа пилотов, от 6 до 20 человек, точная цифра засекречена. Т.е. дело за принимающей стороной. И если самолетов до сих пор нет, значит ВСУ еще не готовы их принимать по каким либо причинам - не готовы укрытия, не интегрированна система, оборудование, не могут найти предателей, которые сдают, наконец. Но пэрэсични как всегда ни в чем не виноваты, как всегда их обижает чужой злой дядька, ага.
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06.07.2024 22:43 Відповісти
Ермак обнулит все усилия, знающие люди говорят что против него даже ЦРУ бессильно.
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07.07.2024 00:34 Відповісти
А клоун вообще не при делах? Он просто чисто случайно рядом стоял?
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07.07.2024 15:51 Відповісти
Наступного тижня буде удар заявою по тилам раші.
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06.07.2024 22:48 Відповісти
вони нададуть нам тактичні, багатоцільові, летальні заяви
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07.07.2024 02:09 Відповісти
...продолжается говорильня...Шайка завхоза ничего не сделала по делу установки системы Block 7x на старые самолеты...Сколько будете терпеть агентов гб болот мацковии ???
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07.07.2024 07:08 Відповісти
Заявлять, обещать - не значит жениться!
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07.07.2024 10:36 Відповісти
...еще раз для особо одаренных нету креплений снарядам на что повесишь? FBI выявило свыше 50(усл цифра) агентов кремлевии в обслуги зэШки.Слив инфо постоянный...
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07.07.2024 11:29 Відповісти
Не торопитесь только учтите что в Украине уже давно не кому воевать.
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07.07.2024 11:17 Відповісти
Здесь комментаторы утверждают что население Украины 40 миллионов, так что 500 тысяч для нового контрнаступа найдёте легко.
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07.07.2024 13:38 Відповісти
Это до войны было, сейчас даже не знаю сколько. Где-то около 30 млн учитывая стариков и детей
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07.07.2024 14:15 Відповісти
30 миллионов нормально, это четыре Израиля.
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07.07.2024 14:18 Відповісти
В Израиле 7 миллионов, 7 на 4 получается 28, у вас ещё остаётся людей на четыре полноценных контрнаступа.
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07.07.2024 14:22 Відповісти
Давно уже не 30 млн.! 5,5 млн выехало в Европу, около 3 млн. на оккупированных территориях, 6,5 млн. - пенсионеры в возрасте 60+. В целом по данным Института изучения войны, в Украине насчитывается около 22,5 млн. человек. Это всего. А трудо и боеспособного, отминусуйте от этого числа 15%. Это то население, которое может что-то реально делать, работать, воевать.
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07.07.2024 14:22 Відповісти
...дело не в количестве....Дело в качестве...Гражданин Обязан Защищащать Страну...Не тварей власти...а именно Семью,Соседей,Город,Свою Землю!...этиГ Мать..
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07.07.2024 14:21 Відповісти
22 млн? Тоже нормально, 2 млн это четыре контрнаступа и 20 остаётся.
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07.07.2024 14:24 Відповісти
"Вот странные люди эти украинцы - мы им уже столько всего понаобещали, а им всё мало и мало "
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07.07.2024 13:45 Відповісти
Але,...сегодня их,завтра и в ЕС придут-domani arriveranno nell'UE
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07.07.2024 14:24 Відповісти
На начало 2022 года в составе Воздушных сил Украины насчитывалось 45 тыс. человек личного состава, на их вооружении имелось около 124 боевых и учебно-боевых самолётов, около 63 транспортных, специальных и учебных самолётов, около 46 транспортных и специальных вертолётов, более 322 систем ПВО. У меня другой вопрос: куда это все делось? Почему так бездарно ********, включая мрию? А теперь два с половиной года клянчим по миру - дайте хоть что-то.
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07.07.2024 14:22 Відповісти
А схемы и договора Ю. В. Тимошенко до сих пор работают. За каденции Тимошенко Ю. В. на посту премьер-министра Украины, сколько вооружения, средств ПВО, авиации и артиллерии было продано в так называемые страны 3-го мира?! Даже Кравчук с Кучмой до такого не доработались как она. Потому, договора о поставка действуют до сих пор. Их никто не разрывал.
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07.07.2024 14:26 Відповісти
...куда делось...украли,та шобла что была при власти...Ни один не виновен-если судьи куплены....Свыше 50 обслуги зэШки агенты гб...
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07.07.2024 14:27 Відповісти
В Прибалтике страны с населением по миллиону или полтора, ничего живут ведь, так что у вас с населением 20 миллионов можно воевать и воевать.
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07.07.2024 14:31 Відповісти
тррамп ф22 даст???
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07.07.2024 15:14 Відповісти
Трамп бизнесмен, он может и НАТО послать в далёкое эротическое путешествие, если члены блока не будут платить установленный им взнос, ему не интересны убыточные проекты и плевать на свободу, демократию и прочую лабуду, если нет прока от вложенных денег.
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07.07.2024 15:26 Відповісти
Та какие ф-16, если даже ранее обещанная техника так и не прибыла в Украину.Видосики сняли что грузят на платформы составов а в итоге пшик.В Украину так и не приехали эти составы с техникой.14 бригад новых теперь не укомплектованы техникой
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07.07.2024 15:21 Відповісти
К чему клонишь, западная коалиция прощелыги?
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07.07.2024 15:33 Відповісти
ще 1-2 года Украины вообще не будет с зеленым шапито, уже людей не получиться вылавливать и затыкать ими дыри. а зеленому чмо хорошо.
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07.07.2024 17:58 Відповісти
наступного тижня!!! на всіх телеекранах світу!!! нові дати!!! нові слова!!! чекайте!!! а чим були хуьові старі дати?
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08.07.2024 08:29 Відповісти
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