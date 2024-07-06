Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - адміністрація США

В адміністрації США заявили, що наступного тижня варто очікувати нових заяв щодо забезпечення України літаками F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив у п’ятницю під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США.

"Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу", - зауважив представник адміністрації США.

У відповідь на запитання, чи будуть на саміті НАТО заяви щодо F-16 для України, він висловив очікування, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому зв’язку.

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