Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - адміністрація США
В адміністрації США заявили, що наступного тижня варто очікувати нових заяв щодо забезпечення України літаками F-16.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив у п’ятницю під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США.
"Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу", - зауважив представник адміністрації США.
У відповідь на запитання, чи будуть на саміті НАТО заяви щодо F-16 для України, він висловив очікування, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому зв’язку.
Топ коментарі
+31 Driver Audi
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+30 Виталий #548501
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поруч із стурбованністю
Скільки меркєлєй показує стрілка на шкалі стурбометра? Тьху, пустобрехи і політичні імпотенти. Шоб ви так реагували, виродки вашингтонські, коли Китай нападе на ваші Гаваї, не кажучи про Тайвань
Краще вже мовчали би...