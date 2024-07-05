F-16 дадуть змогу розширити коридор для торгових суден у Чорному морі, - Неїжпапа
Поставка західних винищувачів F-16 Україні допоможе позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем.
Про це заявив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, зокрема коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено", - сказав він.
Неїжпапа зазначив, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює лише морські перевезення з трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон, проте це неможливо. Причина - контроль Росії над Кінбурнською косою, яка виступає вздовж цього маршруту.
У деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів.
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До тих пір, поки ПС ЗСУ не почнуть збивати російські безпілотники, що пролітають над їзніми базами, вони, ймовірно, продовжуватимуть втрачати військові літаки, які не зможуть легко замінити.
Тож, "барабанний бій" аеродромних нальотів супротивника мав би настрашити українське командування!
Так, у понеділок 01.07.2024 російський безпілотник помітив шість винищувачів Су-27 ВПС України, припаркованих просто неба серед білого дня на злітному полі авіабази Миргород на півночі України за 100 миль від кордону з росією. Й після цього туди прилетіла російська балістична ракета "Іскандер" з касетною бойовою частиною,https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/07/01/the-ukrainian-air-force-parked-six-su-27-fighters-in-the-open-100-miles-from-the-front-line-a-russian-missile-destroyed-two-of-them/ знищивши два дорогоцінні надзвукові винищувачі .
На наступний день, 02.07, https://x.com/WarVehicle/status/1808218837063721464 щось подібне сталося знову - російський безпілотник пролетів над тієжю ж українською авіабазою в під Миргородом. Після багатогодинного спостереження прилетіла ракета «Іскандер» і вразила - пошкодила, якщо не знищила бойовий гелікоптер української армії Мі-24.
А ще через день, 03.07, росіяни націлились на авіабазу Долгінцево поблизу Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України. Безпілотник просканував авіабазу, і на неї посипалися аж три ракети «Іскандер». Записи з відеотрансляції російських безпілотників підтверджують знищення двох планерів: один, нелітаючий штурмовик Су-25-приманка; інший - бойовий винищувач МіГ-29.
Можна припустити, що Су-25 був приманкою, оскільки він відповідав профілю https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/11/30/the-russians-just-blew-up-a-hard-to-replace-ukrainian-attack-jet-too-bad-for-them-it-was-a-fake/ іншої приманки Су-25 , по якій росіяни завдали удару в Долгінцево ще в листопаді, під час попереднього раунду ударів по українських авіабазах, під час якого було знищено два МіГ-29 і діючий Су -25.
Загалом з осені російські нальоти на українські аеродроми підбили два Су-27, три МіГ-29, Су-25 і, можливо, Мі-24. Це неприйнятний рівень втрат для військових, які можуть мати менше 100 бойових літаків і лише 50 чи близько того бойових літаків.
Свіжі літаки надходять від європейських союзників України, у тому числі 85 F-16 Lockheed Martin і, можливо, десяток Dassault Mirage 2000. Проблема, звісно, полягає в тому, що F-16 і Mirage також будуть уразливі до ударів російських безпілотників і ракет, доки вони будуть стояти просто неба серед білого дня."
Як в народі кажуть: "дурний думкою багатіє..."(с).
перевагу на фронті?
Чи будуть гинути наші захисники,
а вам торгівля на першому місці.