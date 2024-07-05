УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5787 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 805 26

F-16 дадуть змогу розширити коридор для торгових суден у Чорному морі, - Неїжпапа

f16

Поставка західних винищувачів F-16 Україні допоможе позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем.

Про це заявив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, зокрема коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено", - сказав він.

Неїжпапа зазначив, що  Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює лише морські перевезення з трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон, проте це неможливо. Причина - контроль Росії над Кінбурнською косою, яка виступає вздовж цього маршруту.

У деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів.

Читайте: РФ втрачає свій військово-морський центр в окупованому Криму, - командувач ВМС Неїжпапа

Автор: 

Чорне море (1678) Неїжпапа Олексій (86) F16 F-16 (689)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Похоже мы скорее от марсиан получим НЛО, чем эти пресловутые Ф-16.
показати весь коментар
05.07.2024 11:07 Відповісти
+2
Зельоним тільки вимивання десятків мільярдів з України цікавлять. Кацапія не противиться. Навпаки, одобряє!
показати весь коментар
05.07.2024 11:10 Відповісти
+2
І як це сприяє перемозі України у війні? Аж ніяк.
показати весь коментар
05.07.2024 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже мы скорее от марсиан получим НЛО, чем эти пресловутые Ф-16.
показати весь коментар
05.07.2024 11:07 Відповісти
Зельоним тільки вимивання десятків мільярдів з України цікавлять. Кацапія не противиться. Навпаки, одобряє!
показати весь коментар
05.07.2024 11:10 Відповісти
якщо отримаємо до них хоча б АІМ-120D - то так, в такому разі позбавить переваги.
показати весь коментар
05.07.2024 11:14 Відповісти
вже барига чи ще ні?
показати весь коментар
05.07.2024 11:15 Відповісти
І як це сприяє перемозі України у війні? Аж ніяк.
показати весь коментар
05.07.2024 11:17 Відповісти
Та де ж вони? Скоро вже літо закінчиться...
показати весь коментар
05.07.2024 11:20 Відповісти
Сначала было смешно читать новости про эти мифические летачки, а теперь просто тошно.
показати весь коментар
05.07.2024 11:26 Відповісти
Кто-то ждет от F-16 перелома в войне, кто-то борьбы с КАБами, вот более реальный вариант- "расширение коридора для судов". Все збс.
показати весь коментар
05.07.2024 11:27 Відповісти
А в рашку їм залітати буде можна? Чи це буде ескалація?
показати весь коментар
05.07.2024 11:28 Відповісти
Як повідомляється у свіжому випуску видання Forbes, "Поглиблюється криза ППО Повітряних Сил ЗСУ.

До тих пір, поки ПС ЗСУ не почнуть збивати російські безпілотники, що пролітають над їзніми базами, вони, ймовірно, продовжуватимуть втрачати військові літаки, які не зможуть легко замінити.

Тож, "барабанний бій" аеродромних нальотів супротивника мав би настрашити українське командування!

Так, у понеділок 01.07.2024 російський безпілотник помітив шість винищувачів Су-27 ВПС України, припаркованих просто неба серед білого дня на злітному полі авіабази Миргород на півночі України за 100 миль від кордону з росією. Й після цього туди прилетіла російська балістична ракета "Іскандер" з касетною бойовою частиною,https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/07/01/the-ukrainian-air-force-parked-six-su-27-fighters-in-the-open-100-miles-from-the-front-line-a-russian-missile-destroyed-two-of-them/ знищивши два дорогоцінні надзвукові винищувачі .

На наступний день, 02.07, https://x.com/WarVehicle/status/1808218837063721464 щось подібне сталося знову - російський безпілотник пролетів над тієжю ж українською авіабазою в під Миргородом. Після багатогодинного спостереження прилетіла ракета «Іскандер» і вразила - пошкодила, якщо не знищила бойовий гелікоптер української армії Мі-24.

А ще через день, 03.07, росіяни націлились на авіабазу Долгінцево поблизу Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України. Безпілотник просканував авіабазу, і на неї посипалися аж три ракети «Іскандер». Записи з відеотрансляції російських безпілотників підтверджують знищення двох планерів: один, нелітаючий штурмовик Су-25-приманка; інший - бойовий винищувач МіГ-29.

Можна припустити, що Су-25 був приманкою, оскільки він відповідав профілю https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/11/30/the-russians-just-blew-up-a-hard-to-replace-ukrainian-attack-jet-too-bad-for-them-it-was-a-fake/ іншої приманки Су-25 , по якій росіяни завдали удару в Долгінцево ще в листопаді, під час попереднього раунду ударів по українських авіабазах, під час якого було знищено два МіГ-29 і діючий Су -25.

Загалом з осені російські нальоти на українські аеродроми підбили два Су-27, три МіГ-29, Су-25 і, можливо, Мі-24. Це неприйнятний рівень втрат для військових, які можуть мати менше 100 бойових літаків і лише 50 чи близько того бойових літаків.

Свіжі літаки надходять від європейських союзників України, у тому числі 85 F-16 Lockheed Martin і, можливо, десяток Dassault Mirage 2000. Проблема, звісно, ​​полягає в тому, що F-16 і Mirage також будуть уразливі до ударів російських безпілотників і ракет, доки вони будуть стояти просто неба серед білого дня."
показати весь коментар
05.07.2024 11:36 Відповісти
Угу...
Як в народі кажуть: "дурний думкою багатіє..."(с).
показати весь коментар
05.07.2024 11:47 Відповісти
Так дві ланки прилитіли і стали в рядок, ні ТЗ, ні обслуги, де ти таке бачив? А чого мене видаляють, ту що, кацапськє збіговисько?
показати весь коментар
05.07.2024 12:32 Відповісти
Дурко, ну як там знищені літаки?
показати весь коментар
06.07.2024 23:19 Відповісти
що кому, а цим підарам - торгівля! нам би відбитися від навали орків...
показати весь коментар
05.07.2024 11:41 Відповісти
Абрамси поки не сильно допомогли.
показати весь коментар
05.07.2024 11:49 Відповісти
Тобі вже важко допомогти, родова травма то серйозно..
показати весь коментар
05.07.2024 12:33 Відповісти
А може,це дасть змогу отримати
перевагу на фронті?
Чи будуть гинути наші захисники,
а вам торгівля на першому місці.
показати весь коментар
05.07.2024 11:57 Відповісти
Мені пох... чорне море, голод в ахфриці, ніггери, морській коридор , єрдоган, одеськи пляжі, збіжжя, !!! Харків, Дніпро , Запоріжжя....ось що зараз головне!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.07.2024 12:05 Відповісти
Не розумію за кого він там так печеться, але у 23 році не повернення валюти у зернотрейдерів при експорті зернових десь в межі 10 лярдів баксів.
показати весь коментар
05.07.2024 12:09 Відповісти
А давайте еще о F-35 помечтаем........
показати весь коментар
05.07.2024 13:04 Відповісти
 
 