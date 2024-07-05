F-16 дадуть змогу розширити коридор для торгових суден у Чорному морі, - Неїжпапа

Поставка західних винищувачів F-16 Україні допоможе позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем.

Про це заявив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, зокрема коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено", - сказав він.

Неїжпапа зазначив, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює лише морські перевезення з трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон, проте це неможливо. Причина - контроль Росії над Кінбурнською косою, яка виступає вздовж цього маршруту.

У деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів.

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