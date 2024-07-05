F-16 позволит расширить коридор для торговых судов в Черном море, - Неижпапа

Поставка западных истребителей F-16 Украине поможет лишить Россию преимущества в небе над Черным морем.

Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена", - сказал он.

Неижпапа отметил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который охватывает только морские перевозки из трех основных одесских портов, включив в него порты Николаев и Херсон, однако это невозможно. Причина - контроль России над Кинбурнской косой, выступающей вдоль этого маршрута.

В некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, которые помогают обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие как портов, так и коридоров.

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