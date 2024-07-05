F-16 позволит расширить коридор для торговых судов в Черном море, - Неижпапа
Поставка западных истребителей F-16 Украине поможет лишить Россию преимущества в небе над Черным морем.
Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена", - сказал он.
Неижпапа отметил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который охватывает только морские перевозки из трех основных одесских портов, включив в него порты Николаев и Херсон, однако это невозможно. Причина - контроль России над Кинбурнской косой, выступающей вдоль этого маршрута.
В некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, которые помогают обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие как портов, так и коридоров.
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До тих пір, поки ПС ЗСУ не почнуть збивати російські безпілотники, що пролітають над їзніми базами, вони, ймовірно, продовжуватимуть втрачати військові літаки, які не зможуть легко замінити.
Тож, "барабанний бій" аеродромних нальотів супротивника мав би настрашити українське командування!
Так, у понеділок 01.07.2024 російський безпілотник помітив шість винищувачів Су-27 ВПС України, припаркованих просто неба серед білого дня на злітному полі авіабази Миргород на півночі України за 100 миль від кордону з росією. Й після цього туди прилетіла російська балістична ракета "Іскандер" з касетною бойовою частиною,https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/07/01/the-ukrainian-air-force-parked-six-su-27-fighters-in-the-open-100-miles-from-the-front-line-a-russian-missile-destroyed-two-of-them/ знищивши два дорогоцінні надзвукові винищувачі .
На наступний день, 02.07, https://x.com/WarVehicle/status/1808218837063721464 щось подібне сталося знову - російський безпілотник пролетів над тієжю ж українською авіабазою в під Миргородом. Після багатогодинного спостереження прилетіла ракета «Іскандер» і вразила - пошкодила, якщо не знищила бойовий гелікоптер української армії Мі-24.
А ще через день, 03.07, росіяни націлились на авіабазу Долгінцево поблизу Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України. Безпілотник просканував авіабазу, і на неї посипалися аж три ракети «Іскандер». Записи з відеотрансляції російських безпілотників підтверджують знищення двох планерів: один, нелітаючий штурмовик Су-25-приманка; інший - бойовий винищувач МіГ-29.
Можна припустити, що Су-25 був приманкою, оскільки він відповідав профілю https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/11/30/the-russians-just-blew-up-a-hard-to-replace-ukrainian-attack-jet-too-bad-for-them-it-was-a-fake/ іншої приманки Су-25 , по якій росіяни завдали удару в Долгінцево ще в листопаді, під час попереднього раунду ударів по українських авіабазах, під час якого було знищено два МіГ-29 і діючий Су -25.
Загалом з осені російські нальоти на українські аеродроми підбили два Су-27, три МіГ-29, Су-25 і, можливо, Мі-24. Це неприйнятний рівень втрат для військових, які можуть мати менше 100 бойових літаків і лише 50 чи близько того бойових літаків.
Свіжі літаки надходять від європейських союзників України, у тому числі 85 F-16 Lockheed Martin і, можливо, десяток Dassault Mirage 2000. Проблема, звісно, полягає в тому, що F-16 і Mirage також будуть уразливі до ударів російських безпілотників і ракет, доки вони будуть стояти просто неба серед білого дня."
Як в народі кажуть: "дурний думкою багатіє..."(с).
перевагу на фронті?
Чи будуть гинути наші захисники,
а вам торгівля на першому місці.