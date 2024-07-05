РФ втрачає свій військово-морський центр в окупованому Криму, - командувач ВМС Неїжпапа
Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму в інші місця. Його головний військово-морський центр стає "неефективним" через атаки з боку України.
Про це заявив командувач ВМС України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю виданню Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, удари українських ракет і морських дронів завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів, а також виконує інші важливі функції для Росії.
"Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, сторіч. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр", - наголосив Неїжпапа.
Небезпека для Чорноморського флоту РФ
Агентство пише, що Україна, яка не має великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою, для атак на російські судна, а також атакувала військово-морські об'єкти та інші військові цілі в окупованому Криму, використовуючи ракети Storm Shadow і ATACMS.
"Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази Чорноморського флоту і знаходяться у Новоросійську, частина з них – в Азовському морі", - зазначив він.
За словами командувача ВМС ЗСУ, російська військово-морська база в Новоросійську на східному узбережжі Чорного моря не має таких об'єктів, як Севастополь, який служив місцем зберігання та навантаження крилатих ракет, які використовуються військовими кораблями для авіаударів по Україні.
"Я розумію, що зараз у Новоросійську намагаються розв'язати цю проблему", - сказав Неїжпапа, назвавши це "головною проблемою" для флоту.
Знищення кораблів РФ
У ВМС ЗСУ повідомили, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів Росії, включаючи п'ять, які, за його словами, були знищені морськими мінами, встановлених українськими військово-морськими безпілотниками біля Севастопольської бухти.
Неїжпапа додав, що Чорноморський флот Росії наразі в основному використовується для логістики, контролю над невеликою частиною прибережної території, а також для запуску крилатих ракет "Калібр" по Україні.
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