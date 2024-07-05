РФ втрачає свій військово-морський центр в окупованому Криму, - командувач ВМС Неїжпапа

Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму в інші місця. Його головний військово-морський центр стає "неефективним" через атаки з боку України.

Про це заявив командувач ВМС України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю виданню Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удари українських ракет і морських дронів завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів, а також виконує інші важливі функції для Росії.

"Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, сторіч. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр", - наголосив Неїжпапа.

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Небезпека для Чорноморського флоту РФ

Агентство пише, що Україна, яка не має великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою, для атак на російські судна, а також атакувала військово-морські об'єкти та інші військові цілі в окупованому Криму, використовуючи ракети Storm Shadow і ATACMS.

"Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази Чорноморського флоту і знаходяться у Новоросійську, частина з них – в Азовському морі", - зазначив він.

За словами командувача ВМС ЗСУ, російська військово-морська база в Новоросійську на східному узбережжі Чорного моря не має таких об'єктів, як Севастополь, який служив місцем зберігання та навантаження крилатих ракет, які використовуються військовими кораблями для авіаударів по Україні.

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"Я розумію, що зараз у Новоросійську намагаються розв'язати цю проблему", - сказав Неїжпапа, назвавши це "головною проблемою" для флоту.

Знищення кораблів РФ

У ВМС ЗСУ повідомили, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів Росії, включаючи п'ять, які, за його словами, були знищені морськими мінами, встановлених українськими військово-морськими безпілотниками біля Севастопольської бухти.

Неїжпапа додав, що Чорноморський флот Росії наразі в основному використовується для логістики, контролю над невеликою частиною прибережної території, а також для запуску крилатих ракет "Калібр" по Україні.

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