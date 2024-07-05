РФ теряет свой военно-морской центр в оккупированном Крыму, - командующий ВМС Неижпапа

Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места. Его главный военно-морской центр становится "неэффективным" из-за атак со стороны Украины.

Об этом заявил командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью изданию Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, удары украинских ракет и морских дронов нанесли серьезный ущерб базе в Севастополе, являющейся логистическим центром для ремонта, технического обслуживания, обучения и хранения боеприпасов, а также выполняет другие важные функции для России.

"Он создавался в течение многих десятилетий, возможно, столетий. И теперь они, очевидно, теряют этот центр", - подчеркнул Неижпапа.

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Опасность для Черноморского флота РФ

Агентство пишет, что Украина, которая не имеет больших военных кораблей, использовала беспилотные военные катера, начиненные взрывчаткой, для атак на российские суда, а также атаковала военно-морские объекты и другие военные цели в оккупированном Крыму, используя ракеты Storm Shadow и ATACMS.

"Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске, часть из них - в Азовском море", - отметил он.

По словам командующего ВМС ВСУ, российская военно-морская база в Новороссийске на восточном побережье Черного моря не имеет таких объектов, как Севастополь, который служил местом хранения и погрузки крылатых ракет, используемых военными кораблями для авиаударов по Украине.

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"Я понимаю, что сейчас в Новороссийске пытаются решить эту проблему", - сказал Неижпапа, назвав это "главной проблемой" для флота.

Уничтожение кораблей РФ

В ВМС ВСУ сообщили, что Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей России, включая пять, которые, по его словам, были уничтожены морскими минами, установленных украинскими военно-морскими беспилотниками возле Севастопольской бухты.

Неижпапа добавил, что Черноморский флот России сейчас, в основном, используется для логистики, контроля над небольшой частью прибрежной территории, а также для запуска крылатых ракет "Калибр" по Украине.

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