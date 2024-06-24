Россияне считают Азовское море более защищенным из-за закрытого Керченского пролива, - ВМС

В Черном море присутствие ЧФ РФ сведено фактически только к одной подводной лодке. При этом в Азовском море оккупанты держат больше кораблей, в частности - ракетоносителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что российские военные решили, что Азовское море является для них более безопасным вариантом по сравнению с Черным морем.

"Азовское море, действительно, в каком-то смысле, ближе к нам. Но враг, в первую очередь, рассчитывает на более-менее высокий уровень безопасности из-за закрытого Керченского пролива. Они могут считать, что учитывая, что они понастроили там "заборов", сузили проход. Конечно, это не открытое Черное море, в котором таких возможностей у них нет. Поэтому, для них, вероятно, это безопаснее. Кроме того, они фактически там смешались с гражданскими судами и конечно это может затруднять работу в случае применения каких-то систем вооружения по этим кораблям. Они это прекрасно понимают и используют", - ответил Плетенчук.

Оценивая возможность того, могут ли россияне вывести свой флот в Каспийское море представитель ВМС Украины отметил, что теоретически могут, но не весь.

"Есть такая версия, что они топчутся на выходе, но не могут никак решиться покинуть нашу акваторию. Теоретически, те единицы, которые есть в их составе, они технически могли бы туда зайти - по крайней мере, малые корабли. Но вы видите, это для них не вариант. Они готовы сжечь все, но не поступиться своими имперскими амбициями", - отметил Плетенчук.

Напомним, ранее Плетенчук опроверг информацию, что россияне пускали "Калибры" из акватории Азовского моря.

Смотрите также: РФ держит в Черном и Азовском морях 7 кораблей, 3 из них – ракетоносители. ИНФОГРАФИКА