Росіяни вважають Азовське море більш захищеним через закриту Керченську протоку, - ВМС

У Чорному морі присутність ЧФ РФ зведена фактично лише до одного підводного човна. При цьому в Азовському морі окупанти тримають більше кораблів, зокрема ракетоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що російські військові вирішили, що Азовське море є для них безпечнішим варіантом порівняно з Чорним морем.

"Азовське море, направду, в якомусь сенсі ближче до нас. Але ворог, в першу чергу, розраховує на більш-менш вищий рівень безпеки через закриту Керченську протоку. Вони можуть вважати, що враховуючи, що вони набудували там "парканів", звузили прохід. Звісно, це не відкрите Чорне море, в якому таких можливостей в них нема. Тому, для них, ймовірно, це безпечніше. Крім того, вони фактично там змішались з цивільними суднами і звісно це може ускладнювати роботу в разі застосування якихось систем озброєння по цих кораблях. Вони це чудово розуміють і використовують", - відповів Плетенчук.

Оцінюючи можливість того, чи можуть росіяни вивести свій флот у Каспійське море речник ВМС України зауважив, що теоретично можуть, але не весь.

"Є така версія, що вони топчуться на виході, але не можуть ніяк наважитись покинути нашу акваторію. Теоретично, ті одиниці, які є в їх складі, вони технічно могли б туди зайти, принаймні малі кораблі. Але ви бачите, це для них не варіант. Вони готові спалити все, але не поступитися своїми імперськими амбіціями", – зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше Плетенчук спростував інформацію, що росіяни пускали "Калібри" з акваторії Азвоського моря.

