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Нидерланды в скором времени отправят первые F-16 в Украину, - Оллонгрен

F-16

Первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину.

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила в письме Палате представителей в последний рабочий день уходящего кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года Палата была проинформирована о развитии событий по подготовке и доставке в Украину 24 голландских F-16. В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени Министра иностранных дел и Министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первых самолетов. Информируем Палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано", - рассказала Оллонгрен.

F-16 будут доставлены "вскоре", но точная дата не называется. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.

Стоит отметить, что новое правительство Нидерландов будет приведено к присяге уже 2 июля.

Также читайте: Демократы в Палате представителей призывают Пентагон обучать больше украинских пилотов для F-16, - Politico

Автор: 

Нидерланды (1598) F-16 (568) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+13
Що з аеродромом Миргорода?
Генералітет знову прос...л розвіддрони і загубив літаки?
Ще й F-16 залишилося угробити...
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02.07.2024 00:26
+11
Не лякайте нас так.
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02.07.2024 00:26
+9
То план головнокомандувача Єрмака такий .Треба було місце для f16 звільнити.
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02.07.2024 01:45
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Не лякайте нас так.
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02.07.2024 00:26 Ответить
"Завтра Марио идет грабить банк!"
Посоромились би. Краще вже промовчати, ніж говорити...
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02.07.2024 07:32 Ответить
Що з аеродромом Миргорода?
Генералітет знову прос...л розвіддрони і загубив літаки?
Ще й F-16 залишилося угробити...
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02.07.2024 00:26 Ответить
То план головнокомандувача Єрмака такий .Треба було місце для f16 звільнити.
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02.07.2024 01:45 Ответить
Який зайнятний " язык" - незабаром... Плекаймо рідну мову!!! Але це коли - незабаром????
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02.07.2024 00:54 Ответить
Літаки F-16, Grippen та іншi також вже в дорозі...

будуть в червні...але якого року...єрмачки не сказали....
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02.07.2024 00:55 Ответить
Це , як "колись" тільки трохи швидше ... а може і навпаки ....
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02.07.2024 00:55 Ответить
Це "майже")))
Можна переплутати)))
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02.07.2024 01:13 Ответить
ну це майже як згодом, але більше до прийдешньо
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02.07.2024 10:49 Ответить
Незабаром ...
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02.07.2024 00:54 Ответить
Ось ось, ще трішки - казала бабця онукам, коли я родилась літаки взагалі не літали - якись там вірус був колід чи ковід...
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02.07.2024 01:00 Ответить
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/6/7185361/ "Європейську правду" . Джерело:
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02.07.2024 01:08 Ответить
незабаром, скоштуємо маленьку українську "горілку".
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02.07.2024 01:41 Ответить
На Миргородський аеродром,генералам Зєлєнского.
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02.07.2024 01:42 Ответить
В Миргород???????
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02.07.2024 01:43 Ответить
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02.07.2024 01:57 Ответить
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02.07.2024 06:47 Ответить
Хтось чекав чогось іншого від цього пропагандона-посіпаки зеленої шобли? Він знає, що якщо не буде насмоктувати режиму - знімуть з посади.
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02.07.2024 08:33 Ответить
Щось неспокійно за довкілля нідерландських барів, знаючи з ким ми маємо справу
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02.07.2024 04:24 Ответить
Захистити Ф-16, думаю, не складно - я б наставив багато муляжів, нехай стріляють! І, підземні парковки під ангарами, з тонелями, думаю це не дуже складно вирити, було б бажання!
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02.07.2024 06:17 Ответить
Коли читаю про F - 16, завжди згадую шедевр "Пропала грамота" . Там в кінці фільму так само казали : "Зараз хазяїн вийде, Зараз уже іде, зараз буде.... ". Так само з тими літаками. Мали б уже бути ще в березні.... Так нам "вішали"...
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02.07.2024 07:21 Ответить
Доброго дня панство. В мене питання по аеродрому Миргород, хтось за нього понесе відповідальність. Як так можна. Я думаю ,що хтось то здає, або халатність. В такому випадку F16 тоже *********** в перші же дні
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02.07.2024 09:17 Ответить
А пытань по потерям самодетов до этого? К примеру несколько Мигов в мае под Днепром в Авиаторном нету?
Когда все твои аэродромы всё время под прицелом баллистики - ты будешь терять самолеты.
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02.07.2024 09:37 Ответить
С таким подходом генералы и их просрут.
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02.07.2024 09:30 Ответить
Укрытия надеюсь подготовили...
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02.07.2024 09:35 Ответить
Шо, опять?
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02.07.2024 10:57 Ответить
Байден, Данія, Нідерланди, у нас тут СУ-27 закінчуються, швидше f-16 давайте !
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02.07.2024 16:40 Ответить
 
 