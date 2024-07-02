Нидерланды в скором времени отправят первые F-16 в Украину, - Оллонгрен
Первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину.
Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила в письме Палате представителей в последний рабочий день уходящего кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"22 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года Палата была проинформирована о развитии событий по подготовке и доставке в Украину 24 голландских F-16. В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени Министра иностранных дел и Министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первых самолетов. Информируем Палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано", - рассказала Оллонгрен.
F-16 будут доставлены "вскоре", но точная дата не называется. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.
Стоит отметить, что новое правительство Нидерландов будет приведено к присяге уже 2 июля.
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Посоромились би. Краще вже промовчати, ніж говорити...
Генералітет знову прос...л розвіддрони і загубив літаки?
Ще й F-16 залишилося угробити...
будуть в червні...але якого року...єрмачки не сказали....
Можна переплутати)))
Про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/6/7185361/ "Європейську правду" . Джерело:
Когда все твои аэродромы всё время под прицелом баллистики - ты будешь терять самолеты.