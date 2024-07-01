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Новости Война
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Демократы в Палате представителей призывают Пентагон обучать больше украинских пилотов для F-16, - Politico

Підготовка українців на F-16

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Таким образом законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов для F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.

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"Запрос поступает в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны... До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", - говорится в письме американских законодателей.

В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

Как уверяют американские законодатели, союзники по НАТО имеют широкие учебные программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить самый целесообразный способ" расширения программы.

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"Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность широкой коалиции к поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - отмечают демократы.

Обучение украинских пилотов на F-16

Ранее сообщалось, что первая группа украинских пилотов, которые завершили обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе.

Румыния из государственного бюджета профинансирует обучение украинских пилотов на F-16.

В Дании проходят подготовку около ста украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16, по состоянию на 28 июня 50 из них уже завершили обучение.

Автор: 

США (27094) обучение (536) F-16 (568)


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Топ комментарии
+6
Спав,спав два роки,проснувся дід, ось що вибори животворюючі роблять.
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01.07.2024 22:36
+5
Вибори все ближче,а Байдену все гірше)
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01.07.2024 22:43
+4
а додатково десять пілотів - ще ще червона лінія чи вже коричньова?
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01.07.2024 23:07
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демократи... ?
ну ні буя сєбє !!!

.
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01.07.2024 22:35 Ответить
Спав,спав два роки,проснувся дід, ось що вибори животворюючі роблять.
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01.07.2024 22:36 Ответить
Вибори все ближче,а Байдену все гірше)
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01.07.2024 22:43 Ответить
а додатково десять пілотів - ще ще червона лінія чи вже коричньова?
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01.07.2024 23:07 Ответить
Бо після приходу Трампа все накриється жіночим статевим органом. Тож часу все менше.
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01.07.2024 23:08 Ответить
Українською мовою деякі прогресивні філологи пропонують називати цей орган «розкішниця». Як на мене - досить вдалий термін.
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01.07.2024 23:12 Ответить
Якшо вдуматись в вислови на кшталт "Тобі жіночий статевий орган" і "Пішов на чоловічий статевий орган" то це якби побажання нічого поганого - половина людства хоче першого а друга половина другого .
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02.07.2024 03:16 Ответить
Ну в кого "розкішниця", а в кого просто якісь клапті звисають.))) Краще вже по научному)
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02.07.2024 08:27 Ответить
Треба не тільки пілотів навчати а і совкове командування, щоб прорахунки не дозволили ворогу скористатися ситуцією як в Миргороді ...
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01.07.2024 23:18 Ответить
Головне питання як їх убезпечити в місцях базування. Кацапи аж сцуться від щастя з приводу Миргорода...
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01.07.2024 23:19 Ответить
Цікаво, що сталось з https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7900/text/eh цим законом
пройшов Палату представників,
мав секцію SEC. 1236. EXPANSION OF COOPERATION AND TRAINING WITH UKRAINE.
котра виділяла 100млн на тренування пілотів до 1 жовтня 2023 року
передали в демократичний Сенат
та десь там і пропав...
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01.07.2024 23:31 Ответить
червень вже минув , а літаків досі немає ...
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01.07.2024 23:38 Ответить
Потрібно вже давно організувати перенавчання українських пілотів роботі на літаках F22 та F35. Рано чи пізно і ці літаки мають надійти на озброєння ЗСУ. Краще рано.
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02.07.2024 09:15 Ответить
 
 