Демократы в Палате представителей призывают Пентагон обучать больше украинских пилотов для F-16, - Politico
Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
Таким образом законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов для F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.
"Запрос поступает в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны... До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", - говорится в письме американских законодателей.
В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.
Как уверяют американские законодатели, союзники по НАТО имеют широкие учебные программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить самый целесообразный способ" расширения программы.
"Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность широкой коалиции к поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - отмечают демократы.
Обучение украинских пилотов на F-16
Ранее сообщалось, что первая группа украинских пилотов, которые завершили обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе.
Румыния из государственного бюджета профинансирует обучение украинских пилотов на F-16.
В Дании проходят подготовку около ста украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16, по состоянию на 28 июня 50 из них уже завершили обучение.
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уже ?
закликають ?
хто ?
демократи... ?
ну ні буя сєбє !!!
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пройшов Палату представників,
мав секцію SEC. 1236. EXPANSION OF COOPERATION AND TRAINING WITH UKRAINE.
котра виділяла 100млн на тренування пілотів до 1 жовтня 2023 року
передали в демократичний Сенат
та десь там і пропав...