Демократы в Палате представителей призывают Пентагон обучать больше украинских пилотов для F-16, - Politico

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Таким образом законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов для F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.

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"Запрос поступает в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны... До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", - говорится в письме американских законодателей.

В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

Как уверяют американские законодатели, союзники по НАТО имеют широкие учебные программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить самый целесообразный способ" расширения программы.

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"Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность широкой коалиции к поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - отмечают демократы.

Обучение украинских пилотов на F-16

Ранее сообщалось, что первая группа украинских пилотов, которые завершили обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе.

Румыния из государственного бюджета профинансирует обучение украинских пилотов на F-16.

В Дании проходят подготовку около ста украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16, по состоянию на 28 июня 50 из них уже завершили обучение.