В Дании ожидают, что график поставки F-16 в Украину будет соблюден
Командующий ВВС Дании Ян Дам ожидает соблюдения графика поставок истребителей F-16 в Украину.
Официально сообщалось, что первые из 19 датских самолетов F-16 будут доставлены в Украину летом. Точных дат Ян Дам не называет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Из соображений операционной безопасности я не могу сказать ничего более точного. Но я ожидаю, что график будет соблюден. И что вам сообщат, когда самолеты будут готовы в Украине", - сказал он.
По его словам, самолеты будут работать с баз в Украине, которые близки к тому, чтобы быть готовыми к эксплуатации.
Но даже если самолеты F-16 также будут доставлены из Нидерландов и других стран, украинцы все равно будут далеки от полного контроля над своим воздушным пространством.
"Нужно сделать гораздо больше, чтобы получить господство в воздухе над Украиной. Для этого нужны более эффективные военно-воздушные силы и наземная противовоздушная оборона", - утверждает Ян Дам.
Россия уже объявила, что сбивание самолетов F-16 будет иметь самый высокий приоритет. Поэтому, где и как украинцы разместят новые истребители, пока окутано тайной.
"Сбить их будет огромной стратегической победой россиян, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риск, сделав украинцев максимально квалифицированными. Но я не могу ничего обещать. И, конечно, мне будет очень жаль, если один из них будет сбит",- сказал командующий.
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"Чистим" шлях для Ф-16!!!
Але кацапня замістила знищений С-400 (кажуть, це гарно пофарбований С-300) на С-500 (слава Богу, і його утилізували). Та все ж загальна картинка виглядає похмуро: благополучно знищені старіші засоби ППО заміняються новішими, імовірно, більш "модними". Дай Боже, щоб я помилився, та у такий спосіб ми лише підсилюємо ворога. Ніхто не знає, скільки ще у лаптів тих С-500...
Е-е-е...
Та нуйонах!
Це війна, пане командувач. Там буває, що навіть і вбивають.
Командувач Jan Dam дослівно сказав наступне: це було б значною стартегічною перемогою для росіян збити їх (винищувачі), та ми робимо усе максимльно/накраще можливе задля мінімазації такого ризику у спосіб максимально можливого/всебічно-професійного тренування Українців. Проте й я не можу обіцяти нічого. І звісно мені буде дуже прикро, якщо хоча одного з них зіб'ють.
Тобто пан командувач наголосив та запевнив у максимальних зусиллях датських військових з тренування наших пілотів задля унеможливлення бути знищеними/збитими кацапами.
Дослівно зі статті (переклад англійською): It will be a huge strategic victory for the Russians to shoot them down, and we are doing our best to minimize the risk by making the Ukrainians as skilled as possible. But I can't promise anything. And of course I would be very sorry if one of them was shot down, he says.
https://nyheder.tv2.dk/2024-06-27-der-gaar-lang-tid-foer-danske-f-16-fly-goer-en-forskel-i-ukraine-siger-chef-for-flyvevaabnet
In addition, there have been major cultural differences in retraining pilots from Russian MIG aircraft to American-produced F-16 aircraft and Western combat techniques, says Jan Dam.
Переклад: У додаток, має місце значні/великі культурні відмінності при перенавчанні пілотів з російських військових ліатків МіГ на бойові літаки Ф-16 американського виробництва та Західні бойові техніки/технології, сказав Jan Dam.
Що то за такі культурні відмінності (окрім мови звісно) він мав на увазі - х/з...
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