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Новости Помощь Украине
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В Дании ожидают, что график поставки F-16 в Украину будет соблюден

F-16

Командующий ВВС Дании Ян Дам ожидает соблюдения графика поставок истребителей F-16 в Украину.

Официально сообщалось, что первые из 19 датских самолетов F-16 будут доставлены в Украину летом. Точных дат Ян Дам не называет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Из соображений операционной безопасности я не могу сказать ничего более точного. Но я ожидаю, что график будет соблюден. И что вам сообщат, когда самолеты будут готовы в Украине", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 50 украинских специалистов для обслуживания F-16 уже прошли подготовку в Дании, - командующий ВВС Дам

По его словам, самолеты будут работать с баз в Украине, которые близки к тому, чтобы быть готовыми к эксплуатации.

Но даже если самолеты F-16 также будут доставлены из Нидерландов и других стран, украинцы все равно будут далеки от полного контроля над своим воздушным пространством.

"Нужно сделать гораздо больше, чтобы получить господство в воздухе над Украиной. Для этого нужны более эффективные военно-воздушные силы и наземная противовоздушная оборона", - утверждает Ян Дам.

Россия уже объявила, что сбивание самолетов F-16 будет иметь самый высокий приоритет. Поэтому, где и как украинцы разместят новые истребители, пока окутано тайной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Могут пройти месяцы и годы, прежде чем F-16 окажут существенное влияние на войну, - командующий ВВС Дании Дам

"Сбить их будет огромной стратегической победой россиян, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риск, сделав украинцев максимально квалифицированными. Но я не могу ничего обещать. И, конечно, мне будет очень жаль, если один из них будет сбит",- сказал командующий.

Автор: 

Дания (593) помощь (7861) F-16 (568)


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Топ комментарии
+6
У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий, але очкують, що один з них може буде збитий.

Це війна, пане командувач. Там буває, що навіть і вбивають.
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28.06.2024 17:51
+4
Зʼявилась інформація про знищення сьогодні С-500 рашистів у тимчасово окупованому Джанкої. Саме там, де раніше успішно знищено комплекс С-400 https://x.com/CrimeaUA1/status/1806685252171223071 (фото).
"Чистим" шлях для Ф-16!!!
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28.06.2024 17:39
+4
В якому році?
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28.06.2024 17:46
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Правила форума Совет форумчан
Зʼявилась інформація про знищення сьогодні С-500 рашистів у тимчасово окупованому Джанкої. Саме там, де раніше успішно знищено комплекс С-400 https://x.com/CrimeaUA1/status/1806685252171223071 (фото).
"Чистим" шлях для Ф-16!!!
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28.06.2024 17:39 Ответить
Так то воно так...
Але кацапня замістила знищений С-400 (кажуть, це гарно пофарбований С-300) на С-500 (слава Богу, і його утилізували). Та все ж загальна картинка виглядає похмуро: благополучно знищені старіші засоби ППО заміняються новішими, імовірно, більш "модними". Дай Боже, щоб я помилився, та у такий спосіб ми лише підсилюємо ворога. Ніхто не знає, скільки ще у лаптів тих С-500...
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28.06.2024 22:55 Ответить
І, звичайно, мені буде дуже шкода, якщо один з них буде збитий",- сказав командувач

Е-е-е...
Та нуйонах!
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28.06.2024 17:39 Ответить
Тому нехай наші пілоти довше тренуються щоб знизити шанси бути збитими.
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28.06.2024 17:43 Ответить
Знаючи як країни-союзники ******* робити нам подарунки до важливих дат…
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28.06.2024 17:46 Ответить
В якому році?
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28.06.2024 17:46 Ответить
У хорошому році, урожайному.
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28.06.2024 17:57 Ответить
...і 1/3 "влітку" вже закінчилася.
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28.06.2024 17:47 Ответить
У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий, але очкують, що один з них може буде збитий.

Це війна, пане командувач. Там буває, що навіть і вбивають.
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28.06.2024 17:51 Ответить
Складнощі перекладу у редакторів.
Командувач Jan Dam дослівно сказав наступне: це було б значною стартегічною перемогою для росіян збити їх (винищувачі), та ми робимо усе максимльно/накраще можливе задля мінімазації такого ризику у спосіб максимально можливого/всебічно-професійного тренування Українців. Проте й я не можу обіцяти нічого. І звісно мені буде дуже прикро, якщо хоча одного з них зіб'ють.
Тобто пан командувач наголосив та запевнив у максимальних зусиллях датських військових з тренування наших пілотів задля унеможливлення бути знищеними/збитими кацапами.

Дослівно зі статті (переклад англійською): It will be a huge strategic victory for the Russians to shoot them down, and we are doing our best to minimize the risk by making the Ukrainians as skilled as possible. But I can't promise anything. And of course I would be very sorry if one of them was shot down, he says.

https://nyheder.tv2.dk/2024-06-27-der-gaar-lang-tid-foer-danske-f-16-fly-goer-en-forskel-i-ukraine-siger-chef-for-flyvevaabnet
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28.06.2024 18:18 Ответить
Цікаво пан командувач у цій статті сказав таке:

In addition, there have been major cultural differences in retraining pilots from Russian MIG aircraft to American-produced F-16 aircraft and Western combat techniques, says Jan Dam.

Переклад: У додаток, має місце значні/великі культурні відмінності при перенавчанні пілотів з російських військових ліатків МіГ на бойові літаки Ф-16 американського виробництва та Західні бойові техніки/технології, сказав Jan Dam.

Що то за такі культурні відмінності (окрім мови звісно) він мав на увазі - х/з...
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28.06.2024 18:45 Ответить
Да именно мову он и имел ввиду. Западные военные были просто поражены тем, что офицеры-летчики , т.е. молодые в основном люди, с высшим военным и техническим образованием, демонстрировали только рудиментарные знания английского..
З
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28.06.2024 19:37 Ответить
думаю, він мав на увазі те, що українські пілоти в нештатних ситуаціях все ж матюкаються не англійською.
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28.06.2024 19:59 Ответить
Тобто те, що їх досі нема, це за графіком, нормально?
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28.06.2024 17:56 Ответить
 
 