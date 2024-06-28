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У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий

F-16

Командувач ВПС Данії Ян Дам очікує дотримання графіку постачання винищувачів F-16 в Україну.

Офіційно повідомляли, що перші з 19 данських літаків F-16 будуть доставлені в Україну влітку. Точних дат Ян Дам не називає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"З міркувань операційної безпеки я не можу сказати нічого більш точного. Але я очікую, що графік буде дотримано. І що вам повідомлять, коли літаки будуть готові в Україні", – сказав він.

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За його словами, літаки будуть працювати з баз в Україні, які близькі до того, щоб бути готовими до експлуатації.

Але навіть якщо літаки F-16 також будуть доставлені з Нідерландів та інших країн, українці все одно будуть далекі від повного контролю над своїм повітряним простором.

"Потрібно зробити набагато більше, щоб здобути панування в повітрі над Україною. Для цього потрібні більш ефективні військово-повітряні сили і наземна протиповітряна оборона", – стверджує Ян Дам.

Росія вже оголосила, що збивання літаків F-16 матиме найвищий пріоритет. Тому, де і як українці розмістять нові винищувачі, поки що оповито таємницею.

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"Збити їх буде величезною стратегічною перемогою росіян, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризик, зробивши українців максимально кваліфікованими. Але я не можу нічого обіцяти. І, звичайно, мені буде дуже шкода, якщо один з них буде збитий",– сказав командувач.

Автор: 

Данія (783) допомога (8427) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+6
У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий, але очкують, що один з них може буде збитий.

Це війна, пане командувач. Там буває, що навіть і вбивають.
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28.06.2024 17:51
+4
Зʼявилась інформація про знищення сьогодні С-500 рашистів у тимчасово окупованому Джанкої. Саме там, де раніше успішно знищено комплекс С-400 https://x.com/CrimeaUA1/status/1806685252171223071 (фото).
"Чистим" шлях для Ф-16!!!
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28.06.2024 17:39
+4
В якому році?
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28.06.2024 17:46
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Зʼявилась інформація про знищення сьогодні С-500 рашистів у тимчасово окупованому Джанкої. Саме там, де раніше успішно знищено комплекс С-400 https://x.com/CrimeaUA1/status/1806685252171223071 (фото).
"Чистим" шлях для Ф-16!!!
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28.06.2024 17:39 Відповісти
Так то воно так...
Але кацапня замістила знищений С-400 (кажуть, це гарно пофарбований С-300) на С-500 (слава Богу, і його утилізували). Та все ж загальна картинка виглядає похмуро: благополучно знищені старіші засоби ППО заміняються новішими, імовірно, більш "модними". Дай Боже, щоб я помилився, та у такий спосіб ми лише підсилюємо ворога. Ніхто не знає, скільки ще у лаптів тих С-500...
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28.06.2024 22:55 Відповісти
І, звичайно, мені буде дуже шкода, якщо один з них буде збитий",- сказав командувач

Е-е-е...
Та нуйонах!
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28.06.2024 17:39 Відповісти
Тому нехай наші пілоти довше тренуються щоб знизити шанси бути збитими.
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28.06.2024 17:43 Відповісти
Знаючи як країни-союзники ******* робити нам подарунки до важливих дат…
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28.06.2024 17:46 Відповісти
В якому році?
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28.06.2024 17:46 Відповісти
У хорошому році, урожайному.
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28.06.2024 17:57 Відповісти
...і 1/3 "влітку" вже закінчилася.
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28.06.2024 17:47 Відповісти
У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий, але очкують, що один з них може буде збитий.

Це війна, пане командувач. Там буває, що навіть і вбивають.
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28.06.2024 17:51 Відповісти
Складнощі перекладу у редакторів.
Командувач Jan Dam дослівно сказав наступне: це було б значною стартегічною перемогою для росіян збити їх (винищувачі), та ми робимо усе максимльно/накраще можливе задля мінімазації такого ризику у спосіб максимально можливого/всебічно-професійного тренування Українців. Проте й я не можу обіцяти нічого. І звісно мені буде дуже прикро, якщо хоча одного з них зіб'ють.
Тобто пан командувач наголосив та запевнив у максимальних зусиллях датських військових з тренування наших пілотів задля унеможливлення бути знищеними/збитими кацапами.

Дослівно зі статті (переклад англійською): It will be a huge strategic victory for the Russians to shoot them down, and we are doing our best to minimize the risk by making the Ukrainians as skilled as possible. But I can't promise anything. And of course I would be very sorry if one of them was shot down, he says.

https://nyheder.tv2.dk/2024-06-27-der-gaar-lang-tid-foer-danske-f-16-fly-goer-en-forskel-i-ukraine-siger-chef-for-flyvevaabnet
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28.06.2024 18:18 Відповісти
Цікаво пан командувач у цій статті сказав таке:

In addition, there have been major cultural differences in retraining pilots from Russian MIG aircraft to American-produced F-16 aircraft and Western combat techniques, says Jan Dam.

Переклад: У додаток, має місце значні/великі культурні відмінності при перенавчанні пілотів з російських військових ліатків МіГ на бойові літаки Ф-16 американського виробництва та Західні бойові техніки/технології, сказав Jan Dam.

Що то за такі культурні відмінності (окрім мови звісно) він мав на увазі - х/з...
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28.06.2024 18:45 Відповісти
Да именно мову он и имел ввиду. Западные военные были просто поражены тем, что офицеры-летчики , т.е. молодые в основном люди, с высшим военным и техническим образованием, демонстрировали только рудиментарные знания английского..
З
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28.06.2024 19:37 Відповісти
думаю, він мав на увазі те, що українські пілоти в нештатних ситуаціях все ж матюкаються не англійською.
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28.06.2024 19:59 Відповісти
Тобто те, що їх досі нема, це за графіком, нормально?
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28.06.2024 17:56 Відповісти
 
 