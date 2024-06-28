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Новини Війна
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Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії Дам

f16

Поява винищувачів F-16 в Україні матиме вплив на фронт, проте не призведе до змін правил гри на полі бою.

Про це повідомив командувач ВПС Данії Ян Дам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

"На ці винищувачі покладаються дуже великі сподівання. І ми, напевно, повинні бути більш реалістичними. Винищувачі F-16, безумовно, матимуть вплив, але вони не змінять правила гри. Ані цього місяця, ані в наступні", - зазначив Дам.

За його словами, для того, щоб літаки могли бути ефективними на полі бою, для цього потрібне тривала розбудова українських військово-повітряних сил, правильна амуніція та адаптація до складних бойових завдань.

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"Моя рекомендація українцям – навчитися дійсно добре використовувати ці літаки, перш ніж виконувати будь-які ризиковані місії. І я говорю про це з керівником українських ВПС", - наголосив командувач.

Він очікує, що винищувачі особливо піднімуть моральний дух українців і що нові пілоти матимуть фундаментальні навички ведення повітряних боїв і ракетних ударів по землі.

"Але вони все одно потребуватимуть багато тренувань в Україні. І можуть пройти місяці і роки, перш ніж вони досягнуть вирішального оперативного ефекту", - додав Дам.

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Автор: 

авіація (4148) Данія (783) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+23
Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії.

Ага, можуть віки пройти...
Задовбали ці доброзичливці.
Ви спочатку дайте літаки, а там час покаже.
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28.06.2024 12:39
+8
Роки, це вже краще!
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28.06.2024 12:40
+8
Бред. Вспомните как один блуждающий Петриот изменил ситуацию на фронте за пару недель сбив с десяток Су-30. Пока по тупости наших командиров его не прострали. А так да, сли так и дальше будете обещаниями кормить пока F-16 нам дадите то может они и вообще не понадобятся уже. Такой ощущение что все просто ждут когда придет Трамп и все заблокирует и заставит нас капитулировать.
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28.06.2024 12:51
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Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії.

Ага, можуть віки пройти...
Задовбали ці доброзичливці.
Ви спочатку дайте літаки, а там час покаже.
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28.06.2024 12:39 Відповісти
Ти вже отримав лички єфрейтора на фермі ?
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28.06.2024 13:25 Відповісти
Щоб вони змінили їх потрібно поставити Україні багато, а не по штучно!

Історія вже мала таку сітуацію коли США надсилали СРСР усе необхідно для перемоги над гітлером

по Ленд- Лізу. Зброя шла потоком!
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28.06.2024 16:45 Відповісти
Роки, це вже краще!
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28.06.2024 12:40 Відповісти
Ви казали шо вчитися довго будуть наші хлопці, і шо?
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28.06.2024 12:40 Відповісти
І вони вчаться довго.
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28.06.2024 13:00 Відповісти
Якщо їх буде 10 штук і ракети так чамо передаватимуть, як АТАКМСи то можуть пройти й цілі епохи...
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28.06.2024 12:40 Відповісти
Ja nesoglasen F-16 pomeniajet pravila igri,eto zavyset ot togo sto im dali raketi i ix kakije zadaci to jest komandovanije ,zadaci stob byli realnyje
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28.06.2024 12:45 Відповісти
Схоже на те, що Ту-95 та Ту-22М3 будуть збиватися виключно французькими
літаками та ракетами.
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28.06.2024 12:45 Відповісти
Ні, не будуть.
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28.06.2024 13:01 Відповісти
Так, будуть збиватися.
І яка нам різниця - це F-16 чи щось інше.
Аби наносились точні удари на потрібній відстані.
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28.06.2024 13:13 Відповісти
ну чого там роки, давайте вже про десятиліття...
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28.06.2024 12:46 Відповісти
Це ж треба так вміти збодрити
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28.06.2024 12:47 Відповісти
Тоді не поспішайте...
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28.06.2024 12:47 Відповісти
Правила гри змінять удари по Уренгойських нафтопромислах.
Не треба було підривати нашу Каховку.
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28.06.2024 12:50 Відповісти
Скоріше корейці в Донецьку з'являться чим у нас F-16
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28.06.2024 12:51 Відповісти
Бред. Вспомните как один блуждающий Петриот изменил ситуацию на фронте за пару недель сбив с десяток Су-30. Пока по тупости наших командиров его не прострали. А так да, сли так и дальше будете обещаниями кормить пока F-16 нам дадите то может они и вообще не понадобятся уже. Такой ощущение что все просто ждут когда придет Трамп и все заблокирует и заставит нас капитулировать.
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28.06.2024 12:51 Відповісти
Ну, як би, особисто Трамп ніде не заявляв, що заблокує допомогу Україні?
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28.06.2024 12:55 Відповісти
Байден не может забыть иски против сыночка Хантера,
услужливо открытые по указке Трампа..
Но накануне выборов ему нужны будут яркие победы.
В общем, лидерство перешло к Макрону.
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28.06.2024 12:57 Відповісти
І як він змінив ситуацію, каби не прилітають понад 3000 кожного місяця? Прилітають, отже ситуація не змінилася.
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28.06.2024 13:03 Відповісти
КАБы перестали прилетать в районе Чернигова, Херсона, Сум и тд. А после того как рашисты две установки Петриота уничтожили КАБы опять начали тысячами прилетать. То же самое будет когда появятся хоть пара F-16. Рашисты минимум на пару месяцев угомонятся будут думать что им делать. Да, в районе Харькова и F-16 погоды не сделают так как там вдоль границы рашистские С-400. А вот на юге где нам можно уничтожать рашистское ПВО всем чем можно, F-16 наведут шороху. Да нам и важнее сейчас отрезать крымский сухопутный коридор рашистам а так же окружить Енергодар, чем освобождать дамбас. На дамбасе я думаю будем толкаться очень долго. По крайней мере пока не освободим крым. После освобождения крыма, рашистам дамбас не нужен будет и они с него сами уйдут. Так как с крыма перекрывается все черноморское побережье и все рашистские порты и военные базы
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28.06.2024 13:12 Відповісти
"Змінив" він рівно до тих пір як його ******* з кінцями. Так само з будь-якою іншою технікою.
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28.06.2024 13:34 Відповісти
F-16 повинні були використовуватися разом з шведськими ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Інакше погоди вони не зроблять Але щось не чув, щоби ASC 890 вже стали на чергування, ні у нас не чути, ні у кацапів. Тепер пройдуть місяці (роки?) поки освоять ці шведські AWACS?
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28.06.2024 12:54 Відповісти
Та ви розказували про три дні для Києва,а тепер про роки для ф-16.Хаймарси за три місяці змінили війну те саме буде з ф-16,якщо ви не будете тиснути ***********.
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28.06.2024 12:55 Відповісти
Цікаво... Командувач ВПС Данії Ян Дам мабуть має багаторічний досвід ведення таких бойових дій (не на тренажерах), якщо так впевнено прогнозує подальший розвиток подій?
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28.06.2024 13:16 Відповісти
Пройдуть місяці і роки, поки ви іх нам надасте!
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28.06.2024 12:56 Відповісти
Якщо будуть так забезпечувати ************, як обіцяють самі літаки, но ніякого впливу на бойові дії не буде взагалі ніколи.
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28.06.2024 12:57 Відповісти
Залежно скільки дадуть і з якими ракетами та радарами.... чим більше дадуть і новішими ракетами та новою модифікацією радарів тим менше буде вимога до пілотів які виконують завдання тому що навантаження менше...

А людям потрібно зрозуміти що літати на винищувачу це не їздити на авто... там великі перевантаження, кров і органи переміщаються від цього.... всі дії пілота повинні бути вивчені до автоматизму на тренуваннях... а це не буває за день... тому що літаки відрізняються
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28.06.2024 12:57 Відповісти
Дякуємо Данія за рекомендації.
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28.06.2024 13:05 Відповісти
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28.06.2024 13:05 Відповісти
Я хвилююсь за його зелене пузіко кожного разу, як бачу це фото
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28.06.2024 13:18 Відповісти
Якщо Україна втримається, то Європі кінець. Навіщо нам Європа в якій немає України ?
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28.06.2024 13:07 Відповісти
Як не намагався, так і не зрозумів ваш коментар
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28.06.2024 13:19 Відповісти
Вчера самый грамртный эксперт в отличие от наших дедешек полковников-пердунов сказал что минимальное количество для изменения ситуации в воздухе это 50 шт.
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28.06.2024 13:12 Відповісти
bļ* menše oņi ******* ta švidše davali ci ļitaki.....prognozisti hrenovi
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28.06.2024 13:21 Відповісти
Недавно показували такого ж німця,правда,сухопутного. Теж віщав-пройдуть місяці,роки, коли закінчиться війна і невідомо чиєю перемогою. У двох відчувається жаль за часами, коли щомісяця обмінювалисьґ делегаціями з шойгу,гарно відпочивали,малювали карти,писали книжки. А ********* катастрофа неодмінно зачепить і їх - з ким дружили і чого навчились у х....
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28.06.2024 13:25 Відповісти
F-16 - жевательная резинка, со вкусом морковки.
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28.06.2024 13:33 Відповісти
командувач ВПС Данії Ян Дам, в такий спосіб "жене куйню" .що Україна може й без них обійтися.
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28.06.2024 13:40 Відповісти
Якраз на щось подібне путлер і розраховує:поки ці демократи будуть турбуватися, чесати задницю та рахувати а коли ж це щось вплине на війну, путлер їм натягне око на одне місце. І це може статися.
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28.06.2024 13:40 Відповісти
Які роки? При такій інтенсивності боїв просто не вистачить старих, бідних, хворих та дистрофіків аби воювати. Хіба що поженуть під КАБи та артобстріли жінок та підлітків.
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28.06.2024 14:00 Відповісти
ТАК так під каби , але під американські. І тоді тебе не будуть питати ти старий, бідний, хворий чи дистрофік. А взагалі ти в армії?
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28.06.2024 14:07 Відповісти
Опудало,а Лисого з Пікаловим та сином Мрсейчучки теж під американські?)
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28.06.2024 14:20 Відповісти
Не був і не буду в армії чи силовій структурі за жодних обставин. Нікуди мене окупанти не поженуть, бо не зловлять - або втечу до їх приходу, або здохну. Мені вже нічого втрачати.
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28.06.2024 14:26 Відповісти
Ааааа...То ти ссикливий знаток КАБiв i вiйни?
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28.06.2024 14:33 Відповісти
Якщо більш точно, то дистрофічний від народження, але можна й так сказати, адже з першого випливає друге. Немає сенсу заперечувати очевидний факт.
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28.06.2024 14:41 Відповісти
У нас єсть посилка для вашого Мальчика(как ми і обєщалі). Но я вам єйо нє дам, всьо равно вам ето нє поможет
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28.06.2024 14:07 Відповісти
да а бы вы меньше п"здели,
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28.06.2024 14:15 Відповісти
Цікаво,а ще залишились дебіли,котрі ще вірять в усю цю чудо-муйню з ф-16?)
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28.06.2024 14:18 Відповісти
ідіот, американці в іраку літаками та ракетами усе вирішили за декілька тижнів, стратег хренов
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28.06.2024 14:29 Відповісти
Таке відчуття, що роки пройдуть, перш ніж ми ці літаки взагалі побачимо. А може, й десятиліття.
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28.06.2024 14:49 Відповісти
Скоти! Скільки вже можна знущатись над Українцями ?! Скільки ще будуть затягувати зі зброєю і передачую літаків під дебільними відмазками !
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28.06.2024 20:45 Відповісти
 
 