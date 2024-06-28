Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії Дам

Поява винищувачів F-16 в Україні матиме вплив на фронт, проте не призведе до змін правил гри на полі бою.

Про це повідомив командувач ВПС Данії Ян Дам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

"На ці винищувачі покладаються дуже великі сподівання. І ми, напевно, повинні бути більш реалістичними. Винищувачі F-16, безумовно, матимуть вплив, але вони не змінять правила гри. Ані цього місяця, ані в наступні", - зазначив Дам.

За його словами, для того, щоб літаки могли бути ефективними на полі бою, для цього потрібне тривала розбудова українських військово-повітряних сил, правильна амуніція та адаптація до складних бойових завдань.

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"Моя рекомендація українцям – навчитися дійсно добре використовувати ці літаки, перш ніж виконувати будь-які ризиковані місії. І я говорю про це з керівником українських ВПС", - наголосив командувач.

Він очікує, що винищувачі особливо піднімуть моральний дух українців і що нові пілоти матимуть фундаментальні навички ведення повітряних боїв і ракетних ударів по землі.

"Але вони все одно потребуватимуть багато тренувань в Україні. І можуть пройти місяці і роки, перш ніж вони досягнуть вирішального оперативного ефекту", - додав Дам.

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