Могут пройти месяцы и годы, прежде чем F-16 будут иметь существенное влияние на войну, - командующий ВВС Дании Дам
Появление истребителей F-16 в Украине будет иметь влияние на фронт, однако не приведет к изменениям правил игры на поле боя.
Об этом сообщил командующий ВВС Дании Ян Дам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.
"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, наверное, должны быть более реалистичными. Истребители F-16, безусловно, будут иметь влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в последующие", - отметил Дам.
По его словам, для того, чтобы самолеты могли быть эффективными на поле боя, для этого нужно длительное развитие украинских военно-воздушных сил, правильная амуниция и адаптация к сложным боевым задачам.
"Моя рекомендация украинцам - научиться действительно хорошо использовать эти самолеты, прежде чем выполнять любые рискованные миссии. И я говорю об этом с руководителем украинских ВВС", - подчеркнул командующий.
Он ожидает, что истребители особенно поднимут моральный дух украинцев и что новые пилоты будут иметь фундаментальные навыки ведения воздушных боев и ракетных ударов по земле.
"Но они все равно потребуют много тренировок в Украине. И могут пройти месяцы и годы, прежде чем они достигнут решающего оперативного эффекта", - добавил Дам.
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Ага, можуть віки пройти...
Задовбали ці доброзичливці.
Ви спочатку дайте літаки, а там час покаже.
Історія вже мала таку сітуацію коли США надсилали СРСР усе необхідно для перемоги над гітлером
по Ленд- Лізу. Зброя шла потоком!
літаками та ракетами.
І яка нам різниця - це F-16 чи щось інше.
Аби наносились точні удари на потрібній відстані.
Не треба було підривати нашу Каховку.
услужливо открытые по указке Трампа..
Но накануне выборов ему нужны будут яркие победы.
В общем, лидерство перешло к Макрону.
А людям потрібно зрозуміти що літати на винищувачу це не їздити на авто... там великі перевантаження, кров і органи переміщаються від цього.... всі дії пілота повинні бути вивчені до автоматизму на тренуваннях... а це не буває за день... тому що літаки відрізняються