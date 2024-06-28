Могут пройти месяцы и годы, прежде чем F-16 будут иметь существенное влияние на войну, - командующий ВВС Дании Дам

Появление истребителей F-16 в Украине будет иметь влияние на фронт, однако не приведет к изменениям правил игры на поле боя.

Об этом сообщил командующий ВВС Дании Ян Дам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, наверное, должны быть более реалистичными. Истребители F-16, безусловно, будут иметь влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в последующие", - отметил Дам.

По его словам, для того, чтобы самолеты могли быть эффективными на поле боя, для этого нужно длительное развитие украинских военно-воздушных сил, правильная амуниция и адаптация к сложным боевым задачам.

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"Моя рекомендация украинцам - научиться действительно хорошо использовать эти самолеты, прежде чем выполнять любые рискованные миссии. И я говорю об этом с руководителем украинских ВВС", - подчеркнул командующий.

Он ожидает, что истребители особенно поднимут моральный дух украинцев и что новые пилоты будут иметь фундаментальные навыки ведения воздушных боев и ракетных ударов по земле.

"Но они все равно потребуют много тренировок в Украине. И могут пройти месяцы и годы, прежде чем они достигнут решающего оперативного эффекта", - добавил Дам.

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