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Новости Война
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Могут пройти месяцы и годы, прежде чем F-16 будут иметь существенное влияние на войну, - командующий ВВС Дании Дам

f16

Появление истребителей F-16 в Украине будет иметь влияние на фронт, однако не приведет к изменениям правил игры на поле боя.

Об этом сообщил командующий ВВС Дании Ян Дам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, наверное, должны быть более реалистичными. Истребители F-16, безусловно, будут иметь влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в последующие", - отметил Дам.

По его словам, для того, чтобы самолеты могли быть эффективными на поле боя, для этого нужно длительное развитие украинских военно-воздушных сил, правильная амуниция и адаптация к сложным боевым задачам.

Читайте: Дания после 2024 года не сможет обучать у себя украинцев на F-16, поскольку перейдет на более современные F-35, - глава Минобороны Поульсен

"Моя рекомендация украинцам - научиться действительно хорошо использовать эти самолеты, прежде чем выполнять любые рискованные миссии. И я говорю об этом с руководителем украинских ВВС", - подчеркнул командующий.

Он ожидает, что истребители особенно поднимут моральный дух украинцев и что новые пилоты будут иметь фундаментальные навыки ведения воздушных боев и ракетных ударов по земле.

"Но они все равно потребуют много тренировок в Украине. И могут пройти месяцы и годы, прежде чем они достигнут решающего оперативного эффекта", - добавил Дам.

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Автор: 

авиация (2839) Дания (593) F-16 (568)


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Топ комментарии
+23
Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії.

Ага, можуть віки пройти...
Задовбали ці доброзичливці.
Ви спочатку дайте літаки, а там час покаже.
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28.06.2024 12:39
+8
Роки, це вже краще!
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28.06.2024 12:40
+8
Бред. Вспомните как один блуждающий Петриот изменил ситуацию на фронте за пару недель сбив с десяток Су-30. Пока по тупости наших командиров его не прострали. А так да, сли так и дальше будете обещаниями кормить пока F-16 нам дадите то может они и вообще не понадобятся уже. Такой ощущение что все просто ждут когда придет Трамп и все заблокирует и заставит нас капитулировать.
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28.06.2024 12:51
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Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії.

Ага, можуть віки пройти...
Задовбали ці доброзичливці.
Ви спочатку дайте літаки, а там час покаже.
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28.06.2024 12:39 Ответить
Ти вже отримав лички єфрейтора на фермі ?
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28.06.2024 13:25 Ответить
Щоб вони змінили їх потрібно поставити Україні багато, а не по штучно!

Історія вже мала таку сітуацію коли США надсилали СРСР усе необхідно для перемоги над гітлером

по Ленд- Лізу. Зброя шла потоком!
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28.06.2024 16:45 Ответить
Роки, це вже краще!
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28.06.2024 12:40 Ответить
Ви казали шо вчитися довго будуть наші хлопці, і шо?
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28.06.2024 12:40 Ответить
І вони вчаться довго.
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28.06.2024 13:00 Ответить
Якщо їх буде 10 штук і ракети так чамо передаватимуть, як АТАКМСи то можуть пройти й цілі епохи...
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28.06.2024 12:40 Ответить
Ja nesoglasen F-16 pomeniajet pravila igri,eto zavyset ot togo sto im dali raketi i ix kakije zadaci to jest komandovanije ,zadaci stob byli realnyje
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28.06.2024 12:45 Ответить
Схоже на те, що Ту-95 та Ту-22М3 будуть збиватися виключно французькими
літаками та ракетами.
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28.06.2024 12:45 Ответить
Ні, не будуть.
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28.06.2024 13:01 Ответить
Так, будуть збиватися.
І яка нам різниця - це F-16 чи щось інше.
Аби наносились точні удари на потрібній відстані.
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28.06.2024 13:13 Ответить
ну чого там роки, давайте вже про десятиліття...
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28.06.2024 12:46 Ответить
Це ж треба так вміти збодрити
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28.06.2024 12:47 Ответить
Тоді не поспішайте...
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28.06.2024 12:47 Ответить
Правила гри змінять удари по Уренгойських нафтопромислах.
Не треба було підривати нашу Каховку.
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28.06.2024 12:50 Ответить
Скоріше корейці в Донецьку з'являться чим у нас F-16
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28.06.2024 12:51 Ответить
Бред. Вспомните как один блуждающий Петриот изменил ситуацию на фронте за пару недель сбив с десяток Су-30. Пока по тупости наших командиров его не прострали. А так да, сли так и дальше будете обещаниями кормить пока F-16 нам дадите то может они и вообще не понадобятся уже. Такой ощущение что все просто ждут когда придет Трамп и все заблокирует и заставит нас капитулировать.
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28.06.2024 12:51 Ответить
Ну, як би, особисто Трамп ніде не заявляв, що заблокує допомогу Україні?
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28.06.2024 12:55 Ответить
Байден не может забыть иски против сыночка Хантера,
услужливо открытые по указке Трампа..
Но накануне выборов ему нужны будут яркие победы.
В общем, лидерство перешло к Макрону.
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28.06.2024 12:57 Ответить
І як він змінив ситуацію, каби не прилітають понад 3000 кожного місяця? Прилітають, отже ситуація не змінилася.
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28.06.2024 13:03 Ответить
КАБы перестали прилетать в районе Чернигова, Херсона, Сум и тд. А после того как рашисты две установки Петриота уничтожили КАБы опять начали тысячами прилетать. То же самое будет когда появятся хоть пара F-16. Рашисты минимум на пару месяцев угомонятся будут думать что им делать. Да, в районе Харькова и F-16 погоды не сделают так как там вдоль границы рашистские С-400. А вот на юге где нам можно уничтожать рашистское ПВО всем чем можно, F-16 наведут шороху. Да нам и важнее сейчас отрезать крымский сухопутный коридор рашистам а так же окружить Енергодар, чем освобождать дамбас. На дамбасе я думаю будем толкаться очень долго. По крайней мере пока не освободим крым. После освобождения крыма, рашистам дамбас не нужен будет и они с него сами уйдут. Так как с крыма перекрывается все черноморское побережье и все рашистские порты и военные базы
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28.06.2024 13:12 Ответить
"Змінив" він рівно до тих пір як його ******* з кінцями. Так само з будь-якою іншою технікою.
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28.06.2024 13:34 Ответить
F-16 повинні були використовуватися разом з шведськими ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Інакше погоди вони не зроблять Але щось не чув, щоби ASC 890 вже стали на чергування, ні у нас не чути, ні у кацапів. Тепер пройдуть місяці (роки?) поки освоять ці шведські AWACS?
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28.06.2024 12:54 Ответить
Та ви розказували про три дні для Києва,а тепер про роки для ф-16.Хаймарси за три місяці змінили війну те саме буде з ф-16,якщо ви не будете тиснути ***********.
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28.06.2024 12:55 Ответить
Цікаво... Командувач ВПС Данії Ян Дам мабуть має багаторічний досвід ведення таких бойових дій (не на тренажерах), якщо так впевнено прогнозує подальший розвиток подій?
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28.06.2024 13:16 Ответить
Пройдуть місяці і роки, поки ви іх нам надасте!
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28.06.2024 12:56 Ответить
Якщо будуть так забезпечувати ************, як обіцяють самі літаки, но ніякого впливу на бойові дії не буде взагалі ніколи.
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28.06.2024 12:57 Ответить
Залежно скільки дадуть і з якими ракетами та радарами.... чим більше дадуть і новішими ракетами та новою модифікацією радарів тим менше буде вимога до пілотів які виконують завдання тому що навантаження менше...

А людям потрібно зрозуміти що літати на винищувачу це не їздити на авто... там великі перевантаження, кров і органи переміщаються від цього.... всі дії пілота повинні бути вивчені до автоматизму на тренуваннях... а це не буває за день... тому що літаки відрізняються
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28.06.2024 12:57 Ответить
Дякуємо Данія за рекомендації.
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28.06.2024 13:05 Ответить
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28.06.2024 13:05 Ответить
Я хвилююсь за його зелене пузіко кожного разу, як бачу це фото
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28.06.2024 13:18 Ответить
Якщо Україна втримається, то Європі кінець. Навіщо нам Європа в якій немає України ?
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28.06.2024 13:07 Ответить
Як не намагався, так і не зрозумів ваш коментар
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28.06.2024 13:19 Ответить
Вчера самый грамртный эксперт в отличие от наших дедешек полковников-пердунов сказал что минимальное количество для изменения ситуации в воздухе это 50 шт.
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28.06.2024 13:12 Ответить
bļ* menše oņi ******* ta švidše davali ci ļitaki.....prognozisti hrenovi
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28.06.2024 13:21 Ответить
Недавно показували такого ж німця,правда,сухопутного. Теж віщав-пройдуть місяці,роки, коли закінчиться війна і невідомо чиєю перемогою. У двох відчувається жаль за часами, коли щомісяця обмінювалисьґ делегаціями з шойгу,гарно відпочивали,малювали карти,писали книжки. А ********* катастрофа неодмінно зачепить і їх - з ким дружили і чого навчились у х....
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28.06.2024 13:25 Ответить
F-16 - жевательная резинка, со вкусом морковки.
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28.06.2024 13:33 Ответить
командувач ВПС Данії Ян Дам, в такий спосіб "жене куйню" .що Україна може й без них обійтися.
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28.06.2024 13:40 Ответить
Якраз на щось подібне путлер і розраховує:поки ці демократи будуть турбуватися, чесати задницю та рахувати а коли ж це щось вплине на війну, путлер їм натягне око на одне місце. І це може статися.
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28.06.2024 13:40 Ответить
Які роки? При такій інтенсивності боїв просто не вистачить старих, бідних, хворих та дистрофіків аби воювати. Хіба що поженуть під КАБи та артобстріли жінок та підлітків.
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28.06.2024 14:00 Ответить
ТАК так під каби , але під американські. І тоді тебе не будуть питати ти старий, бідний, хворий чи дистрофік. А взагалі ти в армії?
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28.06.2024 14:07 Ответить
Опудало,а Лисого з Пікаловим та сином Мрсейчучки теж під американські?)
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28.06.2024 14:20 Ответить
Не був і не буду в армії чи силовій структурі за жодних обставин. Нікуди мене окупанти не поженуть, бо не зловлять - або втечу до їх приходу, або здохну. Мені вже нічого втрачати.
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28.06.2024 14:26 Ответить
Ааааа...То ти ссикливий знаток КАБiв i вiйни?
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28.06.2024 14:33 Ответить
Якщо більш точно, то дистрофічний від народження, але можна й так сказати, адже з першого випливає друге. Немає сенсу заперечувати очевидний факт.
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28.06.2024 14:41 Ответить
У нас єсть посилка для вашого Мальчика(как ми і обєщалі). Но я вам єйо нє дам, всьо равно вам ето нє поможет
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28.06.2024 14:07 Ответить
да а бы вы меньше п"здели,
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28.06.2024 14:15 Ответить
Цікаво,а ще залишились дебіли,котрі ще вірять в усю цю чудо-муйню з ф-16?)
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28.06.2024 14:18 Ответить
ідіот, американці в іраку літаками та ракетами усе вирішили за декілька тижнів, стратег хренов
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28.06.2024 14:29 Ответить
Таке відчуття, що роки пройдуть, перш ніж ми ці літаки взагалі побачимо. А може, й десятиліття.
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28.06.2024 14:49 Ответить
Скоти! Скільки вже можна знущатись над Українцями ?! Скільки ще будуть затягувати зі зброєю і передачую літаків під дебільними відмазками !
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28.06.2024 20:45 Ответить
 
 