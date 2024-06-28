50 українських фахівців для обслуговування F-16 вже пройшли підготовку в Данії, - командувач ВПС Дам

У Данії проходять підготовку приблизно сто українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, 50 із них вже завершили навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV2, про це розповів командувач ВПС Данії Ян Дам.

Як зазначається, раніше цього тижня стало відомо, що до кінця року приблизно 20 українських пілотів пройдуть підготовлку. Але це лише частина завдання.

Крім того, приблизно 100 українців проходять підготовку для виконання допоміжних завдань - механіки, фахівці з озброєння та наземний персонал для українських авіабаз.

"Нині ми завершили підготовку перших 50, більшість із яких поїхали додому, щоб допомогти підготувати перший бойовий літак. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50", – розповів Ян Дам.

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Він додав, що перший набір пілотів ще не повністю підготовлено.

"Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими", – зазначив він.

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Нагадаємо, раніше командувач ВПС Данії Дам заявив, що можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну.