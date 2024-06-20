УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9231 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 200 52

Україна планує розпочати використання F-16 влітку, вони захищатимуть Харків, - The Guardian

F16 будуть в українському небі вже влітку

Західні винищувачі F-16, які нададуть Україні, почнуть застосовувати вже влітку.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Командувач ВПС Нідерландів, генерал Арну Столлманн заявив: "Приблизно цього літа все вибудується".

За його словами, процес навчання пілотів і наземного персоналу був непростим.

Читайте: Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для забезпечення потреб ЗСУ

"Навчання потребують не тільки пілоти, технічним фахівцям і фахівцям з технічного обслуговування також потрібен ретельний інструктаж. Ми проводимо комплексне навчання з підтримки, щоб вони могли ефективно обслуговувати літак. Тому все має збігтися", - пояснив він.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа.

"F-16 справді набагато складніший за системи, які дотепер використовували українські Повітряні сили... Не можна просто перескочити через кілька етапів, треба пройти кожний етап процесу, але ми також хочемо доставити їх якнайшвидше", - додала міністерка.

Видання зазначає, що F-16 допоможуть Україні захистити Харків від КАБів, які росіяни випускають з відстані 50-70 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": F-16, які передадуть США, базуватимуться на території України, - Білий дім

Автор: 

Харків (5843) F16 F-16 (698)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Там же рік не вказано...
показати весь коментар
20.06.2024 10:24 Відповісти
+17
Влітку це завтра чи 31 серпня?
показати весь коментар
20.06.2024 10:22 Відповісти
+14
Ця історія з ф-16 вже перетворилась в цирк, який ми бачили рік тому, під назвою контрнаступ. Остання собака знає де коли та звідки будуть літати і потім на осінь росіяни будуть хизуватись черговим трофеєм на червономій площі, бо люба с-200 чи навіть с-75 збиває такі літаки.
показати весь коментар
20.06.2024 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влітку це завтра чи 31 серпня?
показати весь коментар
20.06.2024 10:22 Відповісти
Там же рік не вказано...
показати весь коментар
20.06.2024 10:24 Відповісти
Влітку, як тіко но кури зачнут нестисі
показати весь коментар
20.06.2024 10:32 Відповісти
До обіду чи після обіду
показати весь коментар
20.06.2024 10:41 Відповісти
А вам яка різниця? Це ж буде через 10 років! (Р. Рейган)
показати весь коментар
20.06.2024 12:02 Відповісти
Наша пісня гарна і не нова,починаймо її знову.😱Червень-це зима чи осінь,щось я вже заплутався в обіцянках цяцянках.Скажіть прямо поки що нема політичної чи ще якоїсь волі !
показати весь коментар
20.06.2024 11:24 Відповісти
Все иде по плану?
показати весь коментар
20.06.2024 10:23 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukrainski-letovishcha-dosi-ne-osnashcheni-tse-ne-problemi-zakhodu-snegirov-pro-peredachu-f-16 https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukrainski-letovishcha-dosi-ne-osnashcheni-tse-ne-problemi-zakhodu-snegirov-pro-peredachu-f-16

показати весь коментар
20.06.2024 11:07 Відповісти
По плану зедєрьмаковських гнид

https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukrainski-letovishcha-dosi-ne-osnashcheni-tse-ne-problemi-zakhodu-snegirov-pro-peredachu-f-16 Україна не має інфраструктурних об'єктів, які б могли прийняти F-16
показати весь коментар
20.06.2024 12:01 Відповісти
И по гашишу
показати весь коментар
20.06.2024 13:45 Відповісти
Дак вроде лето на дворе.
показати весь коментар
20.06.2024 10:25 Відповісти
це не те...
показати весь коментар
20.06.2024 10:30 Відповісти
В Австралії зима...
показати весь коментар
20.06.2024 10:31 Відповісти
- сына, этой зимой у тебя будет много новогодних подарков
- маманя, мля, уже 1 декабря, где, блин, мои барабан, взаправдашняя *****, красный галстук и щенок бульдога?!
показати весь коментар
20.06.2024 10:35 Відповісти
Ось тут точно вірю, та кількість, яка надходить як літаків, так і льотчиків - якраз тільки на оборону Харкова і вистачить. Можливо
показати весь коментар
20.06.2024 10:32 Відповісти
вам из генштаба численность сообщили? Лично Сырский звонил, или командующий ввс?
показати весь коментар
20.06.2024 13:58 Відповісти
Александра Устинова
показати весь коментар
20.06.2024 14:01 Відповісти
в Антарктиді. Захищатимуть берлогу Жені Дикого
показати весь коментар
20.06.2024 10:34 Відповісти
Приблизно влітку....пзц, а можна просто мовчки вже дати та працювати по кацапах?
показати весь коментар
20.06.2024 10:35 Відповісти
Я так підозрюю, що вони б мовчали, але журналісти на прес-конференціях постійно про це запитують. Ті постійно відповідають. У відповідь журналісти постійно друкують одне й те саме. З цього починається враження, що командувачі і всі інші з ранку до ночі тільки про F-16 і це літо і говорять
показати весь коментар
20.06.2024 10:37 Відповісти
Еще скажите аэродром базирования .
показати весь коментар
20.06.2024 10:36 Відповісти
Вариантов минимум и все они давно известны кацапам
показати весь коментар
20.06.2024 10:40 Відповісти
А вариантов не так уж и много... Вряд ли какой то новый специально построили.
показати весь коментар
20.06.2024 10:41 Відповісти
Ця історія з ф-16 вже перетворилась в цирк, який ми бачили рік тому, під назвою контрнаступ. Остання собака знає де коли та звідки будуть літати і потім на осінь росіяни будуть хизуватись черговим трофеєм на червономій площі, бо люба с-200 чи навіть с-75 збиває такі літаки.
показати весь коментар
20.06.2024 10:37 Відповісти
Так що, треба відмовитись від них, бо кацапи всі позбивають? А далі що, в таьожний союз вступати? Тобі щей наплюсовали тут, такіж гіганти мислі, де вас беруть...
показати весь коментар
20.06.2024 11:54 Відповісти
Треба менше піздіти, що от от будуть і що будуть над Харковом. Маючи радіус дії та зону дії вже можуть вирахувати злітні смуги.
показати весь коментар
20.06.2024 16:28 Відповісти
Та ти шо... А зараз вони не знають де ті смуги, і як наші літають зараз без твоїх порад?
показати весь коментар
20.06.2024 17:03 Відповісти
Ти давно *******? Я лиш радив менше піздіти, війна любить тишу. А якщо усім розповідати що завтра ось там і там буде наступ, то він точно провалиться.
показати весь коментар
20.06.2024 17:11 Відповісти
******** вони смуги кожного дня, бомлять літовища які вже нефункціонують з часів розвалу совка.
показати весь коментар
20.06.2024 18:53 Відповісти
Довбень, що ти там про с75 мичало?
показати весь коментар
20.06.2024 22:04 Відповісти
Да? И шо, много известно ф16 сбитых с200 или с75, на сегодня? А пулемемет дегтярева их не сбивает? Только пошкодживает немного??
показати весь коментар
20.06.2024 14:00 Відповісти
Тіпа гардіян знає зараз - де використовувать....Оце чудять без баяна
показати весь коментар
20.06.2024 10:41 Відповісти
Євлаш казав "після Пасхи", а вже липень на носі.
показати весь коментар
20.06.2024 10:46 Відповісти
У евлашей Пасха непредсказуема
показати весь коментар
20.06.2024 12:51 Відповісти
в якому році?
показати весь коментар
20.06.2024 10:50 Відповісти
Херсон не будуть захищати?
Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ?
показати весь коментар
20.06.2024 10:51 Відповісти
сколько кабов падает на все эти города в сутки?
показати весь коментар
20.06.2024 11:11 Відповісти
Треба розуміти що Байден всіляко затягує передачу Ф16 і лише ударами по мирному населенню великого міста можна притиснути його здійснити такий крок...

так як це впливає дещо на рейтинг... Політично все вони вірно роблять... головне їх отримати
показати весь коментар
20.06.2024 11:30 Відповісти
Каким образом Байден затягивает передачу Ф16 из Нидерландов или Дании?
показати весь коментар
20.06.2024 14:01 Відповісти
У нас зараз не прєжніє времена , на жаль ( в тому плані що стосується ЗМІ ) ,, і тому військові таємниці вже не є таємницями .
ЗМІ існують за рахунок - хайпу . Якщо ЗМІ перестануть друкувати всю ту нісенітницю яку друкують ,почнуть говорити лише правду і тримати язика за зубами коли це необхідно , їх перестануть читати і вони помруть .
Це не військові змушують ЗМІ викладати інфу , це - ЗМІ чіпляються до військових , а потім сказане військовими інтерпретують на свій лад .
Не всі ж такі як Мадяр , котрий робить дуже просто , будь які ЗМІ ввічливо але твердо - посилає вслід за рузкім корабльом .
показати весь коментар
20.06.2024 11:25 Відповісти
історія з іржавими Абрамсами повторюється . з таки союзниками і при дебільній владі ми переможемо ... приблизно влітку !
показати весь коментар
20.06.2024 11:09 Відповісти
ВЖЕ
показати весь коментар
20.06.2024 11:19 Відповісти
Сказали в літку але не сказали якого року
показати весь коментар
20.06.2024 11:26 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 11:29 Відповісти
Не вірю!
показати весь коментар
20.06.2024 11:54 Відповісти
Скажіть цим "планувальникам", що літо вже повним ходом. Чверть пройшло.
показати весь коментар
20.06.2024 12:12 Відповісти
жовта преса. А зараз по їхньому що, ЗИМКА ?
літко вже 20 днів як.....
показати весь коментар
20.06.2024 12:38 Відповісти
 
 