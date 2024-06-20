Україна планує розпочати використання F-16 влітку, вони захищатимуть Харків, - The Guardian

Західні винищувачі F-16, які нададуть Україні, почнуть застосовувати вже влітку.

передає Цензор.НЕТ.

Командувач ВПС Нідерландів, генерал Арну Столлманн заявив: "Приблизно цього літа все вибудується".

За його словами, процес навчання пілотів і наземного персоналу був непростим.

"Навчання потребують не тільки пілоти, технічним фахівцям і фахівцям з технічного обслуговування також потрібен ретельний інструктаж. Ми проводимо комплексне навчання з підтримки, щоб вони могли ефективно обслуговувати літак. Тому все має збігтися", - пояснив він.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа.

"F-16 справді набагато складніший за системи, які дотепер використовували українські Повітряні сили... Не можна просто перескочити через кілька етапів, треба пройти кожний етап процесу, але ми також хочемо доставити їх якнайшвидше", - додала міністерка.

Видання зазначає, що F-16 допоможуть Україні захистити Харків від КАБів, які росіяни випускають з відстані 50-70 км.

