Україна планує розпочати використання F-16 влітку, вони захищатимуть Харків, - The Guardian
Західні винищувачі F-16, які нададуть Україні, почнуть застосовувати вже влітку.
Про це йдеться в матеріалі The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Командувач ВПС Нідерландів, генерал Арну Столлманн заявив: "Приблизно цього літа все вибудується".
За його словами, процес навчання пілотів і наземного персоналу був непростим.
"Навчання потребують не тільки пілоти, технічним фахівцям і фахівцям з технічного обслуговування також потрібен ретельний інструктаж. Ми проводимо комплексне навчання з підтримки, щоб вони могли ефективно обслуговувати літак. Тому все має збігтися", - пояснив він.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа.
"F-16 справді набагато складніший за системи, які дотепер використовували українські Повітряні сили... Не можна просто перескочити через кілька етапів, треба пройти кожний етап процесу, але ми також хочемо доставити їх якнайшвидше", - додала міністерка.
Видання зазначає, що F-16 допоможуть Україні захистити Харків від КАБів, які росіяни випускають з відстані 50-70 км.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukrainski-letovishcha-dosi-ne-osnashcheni-tse-ne-problemi-zakhodu-snegirov-pro-peredachu-f-16 Україна не має інфраструктурних об'єктів, які б могли прийняти F-16
- маманя, мля, уже 1 декабря, где, блин, мои барабан, взаправдашняя *****, красный галстук и щенок бульдога?!
Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ?
так як це впливає дещо на рейтинг... Політично все вони вірно роблять... головне їх отримати
ЗМІ існують за рахунок - хайпу . Якщо ЗМІ перестануть друкувати всю ту нісенітницю яку друкують ,почнуть говорити лише правду і тримати язика за зубами коли це необхідно , їх перестануть читати і вони помруть .
Це не військові змушують ЗМІ викладати інфу , це - ЗМІ чіпляються до військових , а потім сказане військовими інтерпретують на свій лад .
Не всі ж такі як Мадяр , котрий робить дуже просто , будь які ЗМІ ввічливо але твердо - посилає вслід за рузкім корабльом .
літко вже 20 днів як.....