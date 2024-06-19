УКР
F-16, які передадуть США, базуватимуться на території України, - Білий дім

Білий дім про розміщення винищувачів F-16 в Україні

Винищувачі F-16, які Київ отримає від Сполучених Штатів, розмістять в Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати на території України.

Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Вони мають базуватися в Україні", - наголосив Салліван.

Радник Президента США також зауважив, що у разі загрози Україна може використовувати надані системи ППО, зокрема й ті, що надані США, для знищення російських літаків. Це стосується навіть літаків, які знаходяться у повітряному просторі Росії.

Винищувачі F-16 для України

Раніше Повітряні сили повідомили для того, щоб убезпечили винищувачі F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах. 

Нещодавно речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що українські пілоти у рамках військових навчань на винищувачах F-16 вже напрацювали необхідну кількість годин.

Він також заявляв, що РФ намагається атакувати українські аеродроми, але навряд їм вдасться зірвати передачу F-16.

Видання The Times писало, що Україна має отримати понад 60 F-16, але, ймовірно, матиме лише 20 підготовлених пілотів. У США пояснюють це тим, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож вони не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.

США Салліван Джейк F-16
+6
Другими словами американцы прямо так намекнули - готовьте наконец инфраструктуру и аэродромы. Пропетлять тут не выйдет никак.
19.06.2024 14:00 Відповісти
+6
Таланти агента Козира
А ЩО З ОЦИМ З ВЛАДНОЇ ПАРОЧКИ РОБИТИ БУДУТЬ ПАРТНЕРИ?
19.06.2024 14:01 Відповісти
+4
NYT 'A Big Step Back': In Ukraine, Concerns Mount Over Narrowing Press Freedoms. Journalists say they are subject to increasing restrictions and pressure from ..

«Великий крок назад»: в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи преси. Журналісти кажуть, що піддаються все більшим обмеженням і тиску з боку..

А тепер подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах

ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
19.06.2024 14:13 Відповісти
ta nenagņetaite - tam 20 pilotov drugy rik anglisku movu nerozumijuķ
19.06.2024 14:01 Відповісти
**** пиши українською, ніхєра не зрозуміло
19.06.2024 14:23 Відповісти
іди нахер чучело - tak zrozumilo ?
19.06.2024 14:26 Відповісти
С другой стороны, кто помешает F-16 полететь на условный ремонт в Румынию, вооружится ракетами, прилететь обратно на старкон, дозаправится и полететь бомбить кацапов. Потом снова на ремонт. Все формальности соблюдены
19.06.2024 14:02 Відповісти
Для цього декому доведеться переступити через власне чистоплюйство.
19.06.2024 14:10 Відповісти
Для цього треба буде збільшити час проведення операції і відповідно вікна, в рамках якого кацапи будуть готуватися дл удару.
показати весь коментар
Какой тогда смысл в таких самолетах? Как тогда обеспечить непрерывное дежурство? Самолеты в среднем более 95% времени проводят на земле. И есть такая хитрая штука как "боевой радиус". У F-16 он около 550 км.
показати весь коментар
ага і чек лист на допуск до взлету)
показати весь коментар
Ну, зо сказати про Салівана?!

С такими «друзями» і ворогів не потрібно…

1. Пропонуеться найгірший варіант коли передані ф16 будуть атаковані кацапами. Це разуміе навіть малюкі, що якщо б вони були розміщенні поза Україною, то ху&ло не посмів би напасти на країни НАТО.

2. Передача ф16 штучно затягується. Розмови що хтось ще стоять у через це штучні аргументи.
19.06.2024 15:00 Відповісти
Загроза для Ф-16, це ракета "повітря-повітря" Р-37. Найбільший ризик - під час виконання завдання, в повітрі.
показати весь коментар
а якби посмів? каци ж говорили, що ці літаки будуть військовими ціллями, навіть якщо вони будуть базуватись у країнах НАТО. от Салліван може того й очканув.
показати весь коментар
Румуни не хочуть?
показати весь коментар
Художній фільм "Спіймай мене, якщо зможеш"
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html

19.06.2024 14:03 Відповісти
19.06.2024 14:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U

19.06.2024 14:14 Відповісти
Люценко ми знаемо як облупленного. Це таке « джерело»…

Якщо у вас е якись свої думки - викладайте.
19.06.2024 15:06 Відповісти
навіщо роздуми алкаша?
показати весь коментар
До нього тільки дійшло, добре хоч із запізненням,
але ефективність самого Луценка, на посаді Генпрокурора, ми вже бачили!
19.06.2024 15:03 Відповісти
3.14здит, как дышит. Но мы должны делать вид что верим.
показати весь коментар
ЗАХИСТ АЕРОДРОМІВ доручать будувати Найєму?
показати весь коментар
Захист аеродромів строять Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Rheinmetal. В Україні нема такої компетенції взагалі.
показати весь коментар
В Україні будь який "слуга" - фахівець та геній у БУДЬ ЯКІЙ ГАЛУЗІ!
показати весь коментар
Нема такої галузі як "захист аеродромів" взагалі. Є галузь "виробництво ПРО", якої не тільки в Україні нема, а й в будь-яких пострадянських країнах.
показати весь коментар
Піди почитай "Устав збройних сил", "Устав інженерних військ" та військову літературу.
Та навіть в цивільний галузі "Безпека та захист аеродромів".
Аеродром це СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ'ЕКТ і його захисту присвячено БЕЗЛИЧ зусиль.
показати весь коментар
А може не треба тріпати язиком нашим воєначальникам у всіляких інтерв'ю "Радіо Свобода"? Як же вони всі ********** оці інтерв'ю, де раптом забувають, про що можна говорити, про що - ні.
показати весь коментар
Ще розкажіть де саме...
показати весь коментар
москалі і так знають, де саме... там, де небо від москальских ракет закрито.
показати весь коментар
Військова цензура коли-небудь буде в Україні під час війни, як у Ізраїлі ?
показати весь коментар
Та хто ми такі без Ізраїля...
показати весь коментар
А Ізраіль зброею ,такі да- не поміг, Віктор Федоровіч…
показати весь коментар
Та хто ми такі, щоб нам Ізраїль ще зброєю допомагав??!
показати весь коментар
єрмак всі локаціі здасть і все роздовбають
показати весь коментар
Здається ефки обіцяли Нідерланди, Норвегія, Данія та Бельгія, США не обіцяли літаки?
показати весь коментар
це походу про ті літаки, що по гарантіям безпеки США - мінімум через пару років, а то й при наступній агресії тільки.
показати весь коментар
Передавати потрібно частинами, бо ОПа якась дірява, можуть знищити
показати весь коментар
Якщо 2 патріота не будуть прикривати аеродром з іх базуванням від Кинжалів.... буде трохи складно обслуговувати...

ще допустимо крилаті ракети вони самі можуть позбивати якщо командування не буде економити ракети і ресурс літаків як це було з Міг29, але балістику треба чимось збивати
показати весь коментар
Вже частина F16 в Україні. Частина базується в Молдові. Чого Цензор пише інше,не розумію.
показати весь коментар
Якщо бути точніше: 15 датських літаків. 7 в Україні, 8 в Молдові. Всі працюватимуть по визначених цілях.
показати весь коментар
Так недавно росіяни тупали ніжкою, що якщо літаки базуватимуться на території НАТО, параша все одно по ним вдарить.

Це українці з такого ржуть, а американці усираються й усикаються від страху.
показати весь коментар
