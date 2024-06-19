F-16, які передадуть США, базуватимуться на території України, - Білий дім

Винищувачі F-16, які Київ отримає від Сполучених Штатів, розмістять в Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати на території України.

Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Вони мають базуватися в Україні", - наголосив Салліван.

Радник Президента США також зауважив, що у разі загрози Україна може використовувати надані системи ППО, зокрема й ті, що надані США, для знищення російських літаків. Це стосується навіть літаків, які знаходяться у повітряному просторі Росії.

Винищувачі F-16 для України

Раніше Повітряні сили повідомили для того, щоб убезпечили винищувачі F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах.

Нещодавно речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що українські пілоти у рамках військових навчань на винищувачах F-16 вже напрацювали необхідну кількість годин.

Він також заявляв, що РФ намагається атакувати українські аеродроми, але навряд їм вдасться зірвати передачу F-16.

Видання The Times писало, що Україна має отримати понад 60 F-16, але, ймовірно, матиме лише 20 підготовлених пілотів. У США пояснюють це тим, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож вони не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.

