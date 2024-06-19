F-16, які передадуть США, базуватимуться на території України, - Білий дім
Винищувачі F-16, які Київ отримає від Сполучених Штатів, розмістять в Україні.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати на території України.
Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Вони мають базуватися в Україні", - наголосив Салліван.
Радник Президента США також зауважив, що у разі загрози Україна може використовувати надані системи ППО, зокрема й ті, що надані США, для знищення російських літаків. Це стосується навіть літаків, які знаходяться у повітряному просторі Росії.
Винищувачі F-16 для України
Раніше Повітряні сили повідомили для того, щоб убезпечили винищувачі F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах.
Нещодавно речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що українські пілоти у рамках військових навчань на винищувачах F-16 вже напрацювали необхідну кількість годин.
Він також заявляв, що РФ намагається атакувати українські аеродроми, але навряд їм вдасться зірвати передачу F-16.
Видання The Times писало, що Україна має отримати понад 60 F-16, але, ймовірно, матиме лише 20 підготовлених пілотів. У США пояснюють це тим, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож вони не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С такими «друзями» і ворогів не потрібно…
1. Пропонуеться найгірший варіант коли передані ф16 будуть атаковані кацапами. Це разуміе навіть малюкі, що якщо б вони були розміщенні поза Україною, то ху&ло не посмів би напасти на країни НАТО.
2. Передача ф16 штучно затягується. Розмови що хтось ще стоять у через це штучні аргументи.
А ЩО З ОЦИМ З ВЛАДНОЇ ПАРОЧКИ РОБИТИ БУДУТЬ ПАРТНЕРИ?
«Великий крок назад»: в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи преси. Журналісти кажуть, що піддаються все більшим обмеженням і тиску з боку..
А тепер подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах
ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
Якщо у вас е якись свої думки - викладайте.
але ефективність самого Луценка, на посаді Генпрокурора, ми вже бачили!
Та навіть в цивільний галузі "Безпека та захист аеродромів".
Аеродром це СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ'ЕКТ і його захисту присвячено БЕЗЛИЧ зусиль.
ще допустимо крилаті ракети вони самі можуть позбивати якщо командування не буде економити ракети і ресурс літаків як це було з Міг29, але балістику треба чимось збивати
Це українці з такого ржуть, а американці усираються й усикаються від страху.