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F-16, которые передадут США, будут базироваться на территории Украины, - Белый дом

Білий дім про розміщення винищувачів F-16 в Україні

Истребители F-16, которые Киев получит от Соединенных Штатов, разместят в Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать на территории Украины.

Планируется поставить F-16 в Украину. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден, - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Они должны базироваться в Украине", - подчеркнул Салливан.

Советник Президента США также отметил, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы ПВО, в том числе, и те, что предоставлены США, для уничтожения российских самолетов. Это касается даже самолетов, которые находятся в воздушном пространстве России.

Читайте также: США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, - The Times

Истребители F-16 для Украины

Ранее Воздушные силы сообщили для того, чтобы обезопасили истребители F-16 от российских ударов, некоторые самолеты, которые партнеры передадут Украине, будут размещены на иностранных авиабазах.

Недавно представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что украинские пилоты в рамках военных учений на истребителях F-16 уже наработали необходимое количество часов.

Он также заявлял, что РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16.

Издание The Times писало, что Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.

Также читайте: Нашей целью является передать Украине F-16 этим летом, - начальник штабов США Браун

Автор: 

США (26889) Салливан Джейк (256) F-16 (561)


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Топ комментарии
+6
Другими словами американцы прямо так намекнули - готовьте наконец инфраструктуру и аэродромы. Пропетлять тут не выйдет никак.
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19.06.2024 14:00
+6
Таланти агента Козира
А ЩО З ОЦИМ З ВЛАДНОЇ ПАРОЧКИ РОБИТИ БУДУТЬ ПАРТНЕРИ?
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19.06.2024 14:01
+4
NYT 'A Big Step Back': In Ukraine, Concerns Mount Over Narrowing Press Freedoms. Journalists say they are subject to increasing restrictions and pressure from ..

«Великий крок назад»: в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи преси. Журналісти кажуть, що піддаються все більшим обмеженням і тиску з боку..

А тепер подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах

ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
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19.06.2024 14:13
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Правила форума Совет форумчан
Другими словами американцы прямо так намекнули - готовьте наконец инфраструктуру и аэродромы. Пропетлять тут не выйдет никак.
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19.06.2024 14:00 Ответить
ta nenagņetaite - tam 20 pilotov drugy rik anglisku movu nerozumijuķ
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19.06.2024 14:01 Ответить
**** пиши українською, ніхєра не зрозуміло
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19.06.2024 14:23 Ответить
іди нахер чучело - tak zrozumilo ?
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19.06.2024 14:26 Ответить
С другой стороны, кто помешает F-16 полететь на условный ремонт в Румынию, вооружится ракетами, прилететь обратно на старкон, дозаправится и полететь бомбить кацапов. Потом снова на ремонт. Все формальности соблюдены
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19.06.2024 14:02 Ответить
Для цього декому доведеться переступити через власне чистоплюйство.
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19.06.2024 14:10 Ответить
Для цього треба буде збільшити час проведення операції і відповідно вікна, в рамках якого кацапи будуть готуватися дл удару.
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19.06.2024 15:18 Ответить
Какой тогда смысл в таких самолетах? Как тогда обеспечить непрерывное дежурство? Самолеты в среднем более 95% времени проводят на земле. И есть такая хитрая штука как "боевой радиус". У F-16 он около 550 км.
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19.06.2024 14:23 Ответить
ага і чек лист на допуск до взлету)
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19.06.2024 14:22 Ответить
Ну, зо сказати про Салівана?!

С такими «друзями» і ворогів не потрібно…

1. Пропонуеться найгірший варіант коли передані ф16 будуть атаковані кацапами. Це разуміе навіть малюкі, що якщо б вони були розміщенні поза Україною, то ху&ло не посмів би напасти на країни НАТО.

2. Передача ф16 штучно затягується. Розмови що хтось ще стоять у через це штучні аргументи.
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19.06.2024 15:00 Ответить
Загроза для Ф-16, це ракета "повітря-повітря" Р-37. Найбільший ризик - під час виконання завдання, в повітрі.
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19.06.2024 15:14 Ответить
а якби посмів? каци ж говорили, що ці літаки будуть військовими ціллями, навіть якщо вони будуть базуватись у країнах НАТО. от Салліван може того й очканув.
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19.06.2024 15:20 Ответить
Румуни не хочуть?
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19.06.2024 14:00 Ответить
Художній фільм "Спіймай мене, якщо зможеш"
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19.06.2024 14:00 Ответить
Таланти агента Козира
А ЩО З ОЦИМ З ВЛАДНОЇ ПАРОЧКИ РОБИТИ БУДУТЬ ПАРТНЕРИ?
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19.06.2024 14:01 Ответить
https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html

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19.06.2024 14:03 Ответить
NYT 'A Big Step Back': In Ukraine, Concerns Mount Over Narrowing Press Freedoms. Journalists say they are subject to increasing restrictions and pressure from ..

«Великий крок назад»: в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи преси. Журналісти кажуть, що піддаються все більшим обмеженням і тиску з боку..

А тепер подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах

ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
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19.06.2024 14:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U

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19.06.2024 14:14 Ответить
Люценко ми знаемо як облупленного. Це таке « джерело»…

Якщо у вас е якись свої думки - викладайте.
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19.06.2024 15:06 Ответить
навіщо роздуми алкаша?
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19.06.2024 15:25 Ответить
До нього тільки дійшло, добре хоч із запізненням,
але ефективність самого Луценка, на посаді Генпрокурора, ми вже бачили!
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19.06.2024 15:03 Ответить
3.14здит, как дышит. Но мы должны делать вид что верим.
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19.06.2024 14:05 Ответить
ЗАХИСТ АЕРОДРОМІВ доручать будувати Найєму?
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19.06.2024 14:12 Ответить
Захист аеродромів строять Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Rheinmetal. В Україні нема такої компетенції взагалі.
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19.06.2024 15:09 Ответить
В Україні будь який "слуга" - фахівець та геній у БУДЬ ЯКІЙ ГАЛУЗІ!
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19.06.2024 15:18 Ответить
Нема такої галузі як "захист аеродромів" взагалі. Є галузь "виробництво ПРО", якої не тільки в Україні нема, а й в будь-яких пострадянських країнах.
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19.06.2024 15:21 Ответить
Піди почитай "Устав збройних сил", "Устав інженерних військ" та військову літературу.
Та навіть в цивільний галузі "Безпека та захист аеродромів".
Аеродром це СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ'ЕКТ і його захисту присвячено БЕЗЛИЧ зусиль.
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19.06.2024 15:29 Ответить
А може не треба тріпати язиком нашим воєначальникам у всіляких інтерв'ю "Радіо Свобода"? Як же вони всі ********** оці інтерв'ю, де раптом забувають, про що можна говорити, про що - ні.
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19.06.2024 14:15 Ответить
Ще розкажіть де саме...
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19.06.2024 14:23 Ответить
москалі і так знають, де саме... там, де небо від москальских ракет закрито.
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19.06.2024 15:22 Ответить
Військова цензура коли-небудь буде в Україні під час війни, як у Ізраїлі ?
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19.06.2024 14:25 Ответить
Та хто ми такі без Ізраїля...
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19.06.2024 14:47 Ответить
А Ізраіль зброею ,такі да- не поміг, Віктор Федоровіч…
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19.06.2024 15:04 Ответить
Та хто ми такі, щоб нам Ізраїль ще зброєю допомагав??!
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19.06.2024 16:13 Ответить
єрмак всі локаціі здасть і все роздовбають
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19.06.2024 14:52 Ответить
Здається ефки обіцяли Нідерланди, Норвегія, Данія та Бельгія, США не обіцяли літаки?
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19.06.2024 15:06 Ответить
це походу про ті літаки, що по гарантіям безпеки США - мінімум через пару років, а то й при наступній агресії тільки.
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19.06.2024 15:25 Ответить
Передавати потрібно частинами, бо ОПа якась дірява, можуть знищити
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19.06.2024 15:09 Ответить
Якщо 2 патріота не будуть прикривати аеродром з іх базуванням від Кинжалів.... буде трохи складно обслуговувати...

ще допустимо крилаті ракети вони самі можуть позбивати якщо командування не буде економити ракети і ресурс літаків як це було з Міг29, але балістику треба чимось збивати
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19.06.2024 15:28 Ответить
Вже частина F16 в Україні. Частина базується в Молдові. Чого Цензор пише інше,не розумію.
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19.06.2024 15:47 Ответить
Якщо бути точніше: 15 датських літаків. 7 в Україні, 8 в Молдові. Всі працюватимуть по визначених цілях.
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19.06.2024 15:52 Ответить
Так недавно росіяни тупали ніжкою, що якщо літаки базуватимуться на території НАТО, параша все одно по ним вдарить.

Це українці з такого ржуть, а американці усираються й усикаються від страху.
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19.06.2024 16:14 Ответить
 
 