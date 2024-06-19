F-16, которые передадут США, будут базироваться на территории Украины, - Белый дом
Истребители F-16, которые Киев получит от Соединенных Штатов, разместят в Украине.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать на территории Украины.
Планируется поставить F-16 в Украину. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден, - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Они должны базироваться в Украине", - подчеркнул Салливан.
Советник Президента США также отметил, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы ПВО, в том числе, и те, что предоставлены США, для уничтожения российских самолетов. Это касается даже самолетов, которые находятся в воздушном пространстве России.
Истребители F-16 для Украины
Ранее Воздушные силы сообщили для того, чтобы обезопасили истребители F-16 от российских ударов, некоторые самолеты, которые партнеры передадут Украине, будут размещены на иностранных авиабазах.
Недавно представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что украинские пилоты в рамках военных учений на истребителях F-16 уже наработали необходимое количество часов.
Он также заявлял, что РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16.
Издание The Times писало, что Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.
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С такими «друзями» і ворогів не потрібно…
1. Пропонуеться найгірший варіант коли передані ф16 будуть атаковані кацапами. Це разуміе навіть малюкі, що якщо б вони були розміщенні поза Україною, то ху&ло не посмів би напасти на країни НАТО.
2. Передача ф16 штучно затягується. Розмови що хтось ще стоять у через це штучні аргументи.
А ЩО З ОЦИМ З ВЛАДНОЇ ПАРОЧКИ РОБИТИ БУДУТЬ ПАРТНЕРИ?
«Великий крок назад»: в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи преси. Журналісти кажуть, що піддаються все більшим обмеженням і тиску з боку..
А тепер подивіться оці сенсаційні заяви від Луценко - куди Україну рухає парочка , аргументовано з доказами на документах
ЛУЦЕНКО: всплыла РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Ермака и Зеленского на Мирном саммите! В соглашении с США
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
Якщо у вас е якись свої думки - викладайте.
але ефективність самого Луценка, на посаді Генпрокурора, ми вже бачили!
Та навіть в цивільний галузі "Безпека та захист аеродромів".
Аеродром це СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ'ЕКТ і його захисту присвячено БЕЗЛИЧ зусиль.
ще допустимо крилаті ракети вони самі можуть позбивати якщо командування не буде економити ракети і ресурс літаків як це було з Міг29, але балістику треба чимось збивати
Це українці з такого ржуть, а американці усираються й усикаються від страху.