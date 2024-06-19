F-16, которые передадут США, будут базироваться на территории Украины, - Белый дом

Истребители F-16, которые Киев получит от Соединенных Штатов, разместят в Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать на территории Украины.

Планируется поставить F-16 в Украину. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден, - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Они должны базироваться в Украине", - подчеркнул Салливан.

Советник Президента США также отметил, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы ПВО, в том числе, и те, что предоставлены США, для уничтожения российских самолетов. Это касается даже самолетов, которые находятся в воздушном пространстве России.

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Истребители F-16 для Украины

Ранее Воздушные силы сообщили для того, чтобы обезопасили истребители F-16 от российских ударов, некоторые самолеты, которые партнеры передадут Украине, будут размещены на иностранных авиабазах.

Недавно представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что украинские пилоты в рамках военных учений на истребителях F-16 уже наработали необходимое количество часов.

Он также заявлял, что РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16.

Издание The Times писало, что Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.

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