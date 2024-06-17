Евлаш об обучении на F-16: Пилоты наработали необходимое количество часов. Ожидаем уже завершение

Украинские пилоты в рамках военных учений на истребителях F-16 уже наработали необходимое количество часов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Евлаша, процесс подготовки является непрерывным и состоит из трех этапов:

наземная подготовка;

подготовка на легкомоторных самолетах;

подготовка на F-16.

В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.

Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.

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Ранее Евлаш заявлял, что РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16.