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Новости Война
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Евлаш об обучении на F-16: Пилоты наработали необходимое количество часов. Ожидаем уже завершение

Підготовка на F-16

Украинские пилоты в рамках военных учений на истребителях F-16 уже наработали необходимое количество часов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Евлаша, процесс подготовки является непрерывным и состоит из трех этапов:

  • наземная подготовка;
  • подготовка на легкомоторных самолетах;
  • подготовка на F-16.

В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.

Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.

Также смотрите: Датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время, - Зеленский после встречи с премьером Дании Фредериксен. ВИДЕО

Ранее Евлаш заявлял, что РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16.

Автор: 

F-16 (560) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+5
Уиньте його у вулик, може меньше ******* буде
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17.06.2024 12:26
+4
Який блискучий і витриманий аналіз. Відразу видно, що професіонал на своєму місці. Дайте йому полковника позачергово
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17.06.2024 12:22
+3
Головне сповістіть ***** своєчасно коли пілоти закінчать навчання, побільше інформації а то до бункєра вона довго доходить.
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17.06.2024 12:23
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Який блискучий і витриманий аналіз. Відразу видно, що професіонал на своєму місці. Дайте йому полковника позачергово
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17.06.2024 12:22 Ответить
"Дайте йому полковника"
А краще двох!
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17.06.2024 12:41 Ответить
Один на груди, другий - із закруткою на спині
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17.06.2024 12:44 Ответить
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17.06.2024 13:29 Ответить
Головне сповістіть ***** своєчасно коли пілоти закінчать навчання, побільше інформації а то до бункєра вона довго доходить.
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17.06.2024 12:23 Ответить
І я про те ж.Нехай напише відразу точний час прибуття,місце базування,докладні дані пілотів,кількість,і т.д.От же ж дуболом
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17.06.2024 12:41 Ответить
Можна і потрібно робити. Тільки поширювати дезінформацію серед обмеженого кола, поставити там десь макети F-16 і можна відстежити хто зливає.
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17.06.2024 12:46 Ответить
Уиньте його у вулик, може меньше ******* буде
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17.06.2024 12:26 Ответить
А на планерах и воздушных шарах еще не проходили обучение, только на слегка-моторных самолетах!
За то время, что их учат, можно со школьной парты подготовить летчика.
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17.06.2024 13:33 Ответить
Деякі роками на авто за кермом їздять, і влітають у такі безглузді дтп, що на голову не налазить. Щоб стати пілотом Формули 1-треба декілька років повчитися на картингах. А ви хочете, щоб пілот фактично з нуля за півроку на F-16 навчився.
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17.06.2024 13:56 Ответить
Смею не согласиться с вами. Было заявлено, что для обучения на F-16 был отбор пилотов. То есть отбирали необученных летать даже на поршнях?
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17.06.2024 14:32 Ответить
Маркіян все іде…
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17.06.2024 13:39 Ответить
 
 