Евлаш об обучении на F-16: Пилоты наработали необходимое количество часов. Ожидаем уже завершение
Украинские пилоты в рамках военных учений на истребителях F-16 уже наработали необходимое количество часов.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Евлаша, процесс подготовки является непрерывным и состоит из трех этапов:
- наземная подготовка;
- подготовка на легкомоторных самолетах;
- подготовка на F-16.
В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.
Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.
Ранее Евлаш заявлял, что РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16.
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+5 Андрей Емельянов #582078
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+3 Александр Иванов #442761
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А краще двох!
За то время, что их учат, можно со школьной парты подготовить летчика.