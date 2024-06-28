50 украинских специалистов для обслуживания F-16 уже прошли подготовку в Дании, - командующий ВВС Дам

В Дании проходят подготовку около ста украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16, 50 из них уже завершили обучение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2, об этом рассказал командующий ВВС Дании Ян Дам.

Как отмечается, ранее на этой неделе стало известно, что до конца года примерно 20 украинских пилотов пройдут подготовку. Но это лишь часть задачи.

Кроме того, примерно 100 украинцев проходят подготовку для выполнения вспомогательных задач - механики, специалисты по вооружению и наземный персонал для украинских авиабаз.

"Сейчас мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых поехали домой, чтобы помочь подготовить первый боевой самолет. Сразу после летних каникул мы возьмемся за следующие 50", - рассказал Ян Дам.

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Он добавил, что первый набор пилотов еще не полностью подготовлен.

"Мы еще не совсем готовы. Но впервые очень близки к тому, чтобы быть готовыми", - отметил он.

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Напомним, ранее командующий ВВС Дании Дам заявил, что могут пройти месяцы и годы, прежде чем F-16 будут иметь существенное влияние на войну.