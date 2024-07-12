Союзники по НАТО предоставят Украине помощь, которая позволит ей победить, - генеральный секретарь НАТО Столтенберг

На саммите НАТО союзники согласовали новый пакет помощи, который позволит Украине победить в борьбе против российской агрессии, сдержать и обеспечить надежную защиту от такой агрессии в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"С начала полномасштабного российского вторжения союзники оказали Украине беспрецедентную поддержку, включая десятки миллиардов евро военной помощи. Украина имела тяжелые зиму и весну. Паузы и задержки в предоставлении военной помощи имели тяжелые последствия на поле боя. Украинцы продемонстрировали выдающееся мужество и стойкость, удерживая линию (обороны). Но мы не можем допустить и не допустим, чтобы такая тяжелая ситуация случилась снова. На этом саммите мы изменили направление и заложили основу для того, чтобы Украина победила", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что поскольку РФ обстреливает и забрасывает бомбами Украину со своих территорий, "единственный способ поразить военные цели, пусковые установки ракет или аэродромы, которые осуществляют атаки против Украины, - это поразить военные цели на российской территории".

"Союзники также согласовали главные финансовые обязательства для Украины, минимальный уровень которых определен в €40 миллиардов в течение следующего года. Это сделает нашу помощь для Украины более стабильной с тем, чтобы она могла победить. Мы пересмотрим этот уровень поддержки на следующем саммите, чтобы убедиться, что такая наша поддержка продолжает соответствовать потребностям Украины", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что европейцы несколько превысили средний уровень помощи США для Украины, что является свидетельством распределения нагрузки между союзниками в предоставлении военной поддержки. По его словам, такие совместные усилия и надежная и стабильная помощь, которую будет получать Украина, должны предоставить ей возможности для защиты от российской агрессии сейчас и для ее сдерживания и обороны от новых нападений в будущем.

Кроме этого, как напомнил руководитель Альянса, во время саммита союзники сделали новые объявления о предоставлении немедленной военной помощи для Украины, включая критически важные средства противовоздушной обороны. Более двадцати союзников заключили с Украиной двусторонние соглашения по безопасности. Альянс осуществляет конкретные шаги для углубления взаимосовместимости Украины с силами НАТО, для развития оборонной промышленности Украины и сотрудничества по внедрению инноваций.

Генсек Альянса отметил, что сегодня "мы послали также мощный сигнал единства и решимости Москве, - что насилие и запугивание не принесут результатов. "Украина может рассчитывать на НАТО сейчас и на длительное время", - добавил он.

