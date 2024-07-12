УКР
Союзники по НАТО нададуть Україні допомогу, яка дозволить їй перемогти, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

На саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги, який дозволить Україні перемогти у боротьбі проти російської агресії, стримати та забезпечити надійний захист від такої агресії у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"З початку повномасштабного російського вторгнення союзники надали Україні безпрецедентну підтримку, включаючи десятки мільярдів євро військової допомоги. Україна мала важкі зиму та весну. Паузи та затримки у наданні військової допомоги мали важкі наслідки на полі бою. Українці продемонстрували видатну мужність та стійкість, утримуючи лінію (оборони). Але ми не можемо допустити та не допустимо, щоб така важка ситуація трапилася знову. На цьому саміті ми змінили напрямок та заклали основу для того, щоб Україна перемогла", - наголосив генсек НАТО.

Він додав, що оскільки РФ обстрілює та закидує бомбами Україну зі своїх територій, "єдиний спосіб уразити військові цілі, пускові установки ракет чи аеродроми, які здійснюють атаки проти України, - це уразити військові цілі на російській території".

"Союзники також погодили головні фінансові зобов’язання для України, мінімальний рівень яких визначений у €40 мільярдів протягом наступного року. Це зробить нашу допомогу для України більш стабільною з тим, щоб вона могла перемогти. Ми переглянемо цей рівень підтримки на наступному саміті, щоб переконатися, що така наша підтримка продовжує відповідати потребам України", - зазначив Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право бити вглиб території Росії. Це самозахист, - Столтенберг

Він зауважив, що європейці дещо перевищили середній рівень допомоги США для України, що є свідченням розподілу навантаження між союзниками у наданні військової підтримки. За його словами, такі спільні зусилля та надійна і стабільна допомога, яку буде отримувати Україна, мають надати їй спроможності для захисту від російської агресії зараз та для її стримування й оборони від нових нападів у майбутньому.

Крім цього, як нагадав керівник Альянсу, під час саміту союзники зробили нові оголошення про надання негайної військової допомоги для України, включаючи критично важливі засоби протиповітряної оборони. Понад двадцять союзників уклали з Україною двосторонні безпекові угоди. Альянс здійснює конкретні кроки для поглиблення взаємосумісності України з силами НАТО, для розвитку оборонної промисловості України та співробітництва із впровадження інновацій.

Генсек Альянсу зазначив, що сьогодні "ми надіслали також потужний сигнал єдності та рішучості для Москви, - що насильство і залякування не принесуть результатів. "Україна може розраховувати на НАТО зараз та на тривалий час", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом НАТО, але поки зарано говорити, коли це відбудеться, - Столтенберг

НАТО (6802) допомога (8757) Україна (6174) Столтенберг Єнс (1596)
Топ коментарі
+20
тобто пообіцяли продовжувати надалі обіцяти продовження обіцянок...
показати весь коментар
12.07.2024 07:36 Відповісти
+13
Та вже надаєте 2,5 року,а ми все перемагаємо та перемагаємо
показати весь коментар
12.07.2024 08:29 Відповісти
+12
поки дадуть- не буде кому воювати
показати весь коментар
12.07.2024 09:02 Відповісти
Невже приберуть зелене кодло? Але ж барани 73% нікули не подіеуться
показати весь коментар
12.07.2024 07:33 Відповісти
І не кажіть. Я гадала, що на третьому році війни вже всім зрозуміло, хто є хто. Але навіть мої родичі, які кожного дня слухають сигнали тривоги, завзято лайкають зелені інформаційні вкиди ( передвиборча компанія почалася) проти Пороха. Він не мед, я знаю. Але я впевнена, при ньому б Чонгар не розмінували і війна б не почалася. Немає слів. Дурні і вперті.
показати весь коментар
12.07.2024 15:56 Відповісти
тобто пообіцяли продовжувати надалі обіцяти продовження обіцянок...
показати весь коментар
12.07.2024 07:36 Відповісти
егеж....одне : бла-бла-бла-бла.......так і переможемо 😬
показати весь коментар
12.07.2024 08:55 Відповісти
Обнадійливі звучать ці обіцянки. Хочеться вірити, що все так і буде. Україна має перемогти. Це в інтересах усіх демократій світу.
Тільки дуже сумно від усвідомлення того, що затримка деякими партнерами допомоги Україні спричинила тяжкі наслідки - втрат територій, людей тощо. Будемо сподіватися, що Захід винесе з цього певні уроки і не дасть противникам допомоги Україні робити свою "чорну справу".
показати весь коментар
12.07.2024 08:26 Відповісти
Найдемократичніша демократія в світі - це КНДР (чи КНР?)!
показати весь коментар
12.07.2024 10:25 Відповісти
--" Це в інтересах усіх демократій світу. "--
Ви самі хоть розумієте, що написали?
показати весь коментар
13.07.2024 00:35 Відповісти
Та вже надаєте 2,5 року,а ми все перемагаємо та перемагаємо
показати весь коментар
12.07.2024 08:29 Відповісти
поки дадуть- не буде кому воювати
показати весь коментар
12.07.2024 09:02 Відповісти
для перемоги потрібно в 3.5 рази більше ресурсів ніж в ху*ла, а зараз у 8-10 разів менше цих ресурсів, тому і йде повзуча окупація. ви ж не дасте такої кількості ніколи і в нато теж не приймаєте, тому навіщо цей порожній дзвін? то про перемогу то про не допуск ескалації ... ф16 що прийдуть - полегшать ситуацію на 10 % не більше, балачки лише. всюди одна брехня та й годі
показати весь коментар
12.07.2024 09:18 Відповісти
Да заспоГойся ,ботва рашистська, вам физда по любому ,ніхто нас не кине напризволяще людожерам падлючим
показати весь коментар
12.07.2024 10:18 Відповісти
"...навіщо цей порожній дзвін?"
Щоб хоча б ще трохи відтягнути початок апокаліпсису.
показати весь коментар
12.07.2024 10:22 Відповісти
тоді чому не прийняти в нато неокуповану територію вже і негайно? якщо це війна за нашу їх свободу, то допомоги зовсім мало
показати весь коментар
12.07.2024 13:52 Відповісти
Бо перший удар(и) яз буде(уть) нанесений(і) на другий день після проголошення України членом НАТО. А може і в того ж дня.
показати весь коментар
12.07.2024 14:02 Відповісти
чому цих ударів немає по фінам або шведам тоді? нестикується якось
показати весь коментар
12.07.2024 14:15 Відповісти
продовжують лякати путіна в сподіванні на те, що така 'стратегія' подіє.Вже пора змінювати таку 'політику' на результативнішу
показати весь коментар
12.07.2024 09:25 Відповісти
Невже томагавки?
показати весь коментар
12.07.2024 09:39 Відповісти
*******.
показати весь коментар
12.07.2024 10:05 Відповісти
То в тебе таке тату на лобі
показати весь коментар
12.07.2024 10:21 Відповісти
ваше прізвище не Бонапарт випадково? тоді в палату №6, там багато таких пацієнтів
показати весь коментар
12.07.2024 13:33 Відповісти
А кто круче секретарь или завхоз?
показати весь коментар
12.07.2024 10:11 Відповісти
онанізм ,як духовна потреба. Цнотливо маструбацією займаясь очистьмо наш народ від сквєрни зло..бучої!
показати весь коментар
12.07.2024 11:43 Відповісти
так і не зрозуміло з тексту, що для пана Столтенберга значить "перемога" України
показати весь коментар
12.07.2024 11:49 Відповісти
Всю войну трабл в том, что размеры помощей , в смысле пакетов оружия, недостаточны для наступления. И на оборону их маловато. Хорошо бы это учесть и наконец увеличить раз в 10. Думаю союзники не учитывают «усушку и утруску» помощи. Это как сено - его вроде много на поле, но пока оно доедет до коровы, сена станет маловато. Ниче что я таким эзоповым языком??
показати весь коментар
12.07.2024 12:31 Відповісти
Дадуть коли людина з ногами і руками буде викликати у всіх подив:як так, недопрацювало тцк, ухилянт паршивий.
показати весь коментар
12.07.2024 12:54 Відповісти
пока вы тормозите, кацапы постепенно адаптируются к вашему высокоточному оружию и оно становиться неэффективным.
показати весь коментар
12.07.2024 14:17 Відповісти
Нашо давати зброю невдячним, русіфікованим українцям - вони ж будуть на гів...о сходити, але 59% підтримувати зеленского - не на ту країну ставите. Краще озброюйте поляків, прибалтів, словаків - бо рашистське кодло зеленского все просре і звинуватить у цьому Захід, Байдена, NATO. Вони вас всіх розводять як лохів - і перша та друга фано - зеленский та син генерала фсб, ну а трет'я звісно - українськи мудрили, байдужі та втомлені вже Україною. Стережіться байдужих та не вдячних - їм платить гроші брат офіцера гру рф - подляка.
показати весь коментар
12.07.2024 15:41 Відповісти
Шо ты тут забыло если живешь в Италии? Тебя в последнюю очередь спросят что нкм делать
показати весь коментар
12.07.2024 18:11 Відповісти
Шо, внатуре? Третий год уже ждем, все никак не дойдёт
показати весь коментар
12.07.2024 18:13 Відповісти
Україна переможе, тільки до цього всі патріоти будцть винищені, і залишиться лише різне бидло і ссикуни які не хочуть захищати цю країну і змогли втікти від ТЦК.
Впринципі згоден, ви таки 2019 го перемогли - ви "зробили" нас разом. (((
показати весь коментар
12.07.2024 19:08 Відповісти
Непогані слова
показати весь коментар
13.07.2024 01:14 Відповісти
Комсомолець-пустобрех забув уточнити, що, на його думку як політичного імпртента, вкладається в поняття "перемога України". Капітуляція, визнання окупованих територій за рашкою, зняття санкцій з лаптєрейху, всі торгують з убивцями, заробляють криваві мільярди, всі задоволені. Миру мир
показати весь коментар
13.07.2024 00:16 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 01:11 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 01:12 Відповісти
это очередное губошлепство.
где самолёты?
показати весь коментар
13.07.2024 07:49 Відповісти
 
 