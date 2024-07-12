Союзники по НАТО нададуть Україні допомогу, яка дозволить їй перемогти, - Столтенберг

На саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги, який дозволить Україні перемогти у боротьбі проти російської агресії, стримати та забезпечити надійний захист від такої агресії у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"З початку повномасштабного російського вторгнення союзники надали Україні безпрецедентну підтримку, включаючи десятки мільярдів євро військової допомоги. Україна мала важкі зиму та весну. Паузи та затримки у наданні військової допомоги мали важкі наслідки на полі бою. Українці продемонстрували видатну мужність та стійкість, утримуючи лінію (оборони). Але ми не можемо допустити та не допустимо, щоб така важка ситуація трапилася знову. На цьому саміті ми змінили напрямок та заклали основу для того, щоб Україна перемогла", - наголосив генсек НАТО.

Він додав, що оскільки РФ обстрілює та закидує бомбами Україну зі своїх територій, "єдиний спосіб уразити військові цілі, пускові установки ракет чи аеродроми, які здійснюють атаки проти України, - це уразити військові цілі на російській території".

"Союзники також погодили головні фінансові зобов’язання для України, мінімальний рівень яких визначений у €40 мільярдів протягом наступного року. Це зробить нашу допомогу для України більш стабільною з тим, щоб вона могла перемогти. Ми переглянемо цей рівень підтримки на наступному саміті, щоб переконатися, що така наша підтримка продовжує відповідати потребам України", - зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що європейці дещо перевищили середній рівень допомоги США для України, що є свідченням розподілу навантаження між союзниками у наданні військової підтримки. За його словами, такі спільні зусилля та надійна і стабільна допомога, яку буде отримувати Україна, мають надати їй спроможності для захисту від російської агресії зараз та для її стримування й оборони від нових нападів у майбутньому.

Крім цього, як нагадав керівник Альянсу, під час саміту союзники зробили нові оголошення про надання негайної військової допомоги для України, включаючи критично важливі засоби протиповітряної оборони. Понад двадцять союзників уклали з Україною двосторонні безпекові угоди. Альянс здійснює конкретні кроки для поглиблення взаємосумісності України з силами НАТО, для розвитку оборонної промисловості України та співробітництва із впровадження інновацій.

Генсек Альянсу зазначив, що сьогодні "ми надіслали також потужний сигнал єдності та рішучості для Москви, - що насильство і залякування не принесуть результатів. "Україна може розраховувати на НАТО зараз та на тривалий час", - додав він.

