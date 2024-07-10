Україна стане членом НАТО, але поки зарано говорити, коли це відбудеться, - Столтенберг

Усі союзники згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що зарано говорити про те, коли саме це станеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перед початком саміту НАТО у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Щоб запросити нового союзника, нам потрібен консенсус. І всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом, але поки що зарано говорити, коли саме це станеться", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що союзники "разом із Україною рухаються все ближче і ближче до членства України в НАТО".

"І ми робимо це за допомогою конкретних дій, тому що членство України, звісно, частково залежить від мови, формулювань, які ми узгодимо пізніше сьогодні в декларації НАТО про членство України. Але це також багато в чому стосується конкретних дій, які ми робимо, щоб наблизити Україну до членства", - розповів він.

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Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомив, що НАТО нарощує співпрацю з Україною і бере на себе провідну роль у забезпеченні безпеки та навчанні.