Україна стане членом НАТО, але поки зарано говорити, коли це відбудеться, - Столтенберг
Усі союзники згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що зарано говорити про те, коли саме це станеться.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перед початком саміту НАТО у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Щоб запросити нового союзника, нам потрібен консенсус. І всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом, але поки що зарано говорити, коли саме це станеться", - сказав Столтенберг.
Генсек зазначив, що союзники "разом із Україною рухаються все ближче і ближче до членства України в НАТО".
"І ми робимо це за допомогою конкретних дій, тому що членство України, звісно, частково залежить від мови, формулювань, які ми узгодимо пізніше сьогодні в декларації НАТО про членство України. Але це також багато в чому стосується конкретних дій, які ми робимо, щоб наблизити Україну до членства", - розповів він.
Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомив, що НАТО нарощує співпрацю з Україною і бере на себе провідну роль у забезпеченні безпеки та навчанні.
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Що тобі ще не зрозуміло? Не буде. Ніхто. Нікого. Просити.
Можеш навіть скласти петицію на прискорений захід сонця, бо дуже жарко.
От її "гарант" точно розгляне, йому ще з часів 95-го кварталу подобаються креативні дурники 😂
Ви навіть у цьому питанні повний невіглас.
2. Погано бачиш, потрібно іноді й закушувати (дружня порада).
Він дає зброї стільки, щоб Україна могла тільки захищатися, тримати фронт і не давати росії просуватися далі.
Він не дає зброї в такій кількості, що ми могли піти в контрнаступ.
Позицію байдена по цій війні сформував йому його радник по нацбезепеці Салліван "росія не має виграти, але не має і програти." Це значить, що Україна не має деокупувати свої території.
Америка боїться звільнення Україною територій. Вона думає, що, внаслідок такого путін може застосувати ЯЗ, або почне пряму війну з Америкою.
Що загрожує Америці, якщо Україна зупинить росію на діючії лінії? Ніщо! А що загрожує, якщо Україна деокупує території? Вони бачать в цьому загрози. Тому вони вибирають перший варіант.
Вони думають лише про себе.
Це Ізраїль може їх заставити якось допомагати собі. Ізраїль кричить, що буде бити ЯЗ по Ірану. І тоді Америці приходиться втручатись. У нас немає чим шантажувати Америку.
Тому вони будуть вибирати варіант той, який найбільш вигідний для них, і в якому для них немає ризиків.
Вони взагалі кажуть, щоб ми йшли на перговори.
А якщо не йти на переговори - то вони десятиліттями згідні підтримувати нас в такій війні. війна просто по стримуванню росії. але чи потрібна нам така війна десятиліттями?
я вважаю, що найбільше, чого ми зараз можемо добитись - це виторгувати у заходу ще наші 2 області, херсонську і запорізьку. Сказати Заходу: "Якщо не хочете нам допомогти звільнити всі наші території, допоможіть нам звільнити хоча б 2 наші області, шляхом переговорів або воєнним шляхом". І ще нам потрібні якісь сильні гарантії від заходу, що в разі повторного нападу, вони введуть свої війська і допоможуть виганяти окупантів. І тоді війну можна закінчувати.
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Взагалі може бути 2 варіанта.
Або приймають в НАТО ту частину України, яка зараз під контролем українського уряду, окуповані території ми втрачаємо назавжди.
Або кажемо путіну: "виходь з 2 областей - і ми згідні членство в нато замінити на сильні гарантії від західних країн".
Ось це вже цікаво.