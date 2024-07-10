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Україна стане членом НАТО, але поки зарано говорити, коли це відбудеться, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Усі союзники згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що зарано говорити про те, коли саме це станеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перед початком саміту НАТО у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Щоб запросити нового союзника, нам потрібен консенсус. І всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом, але поки що зарано говорити, коли саме це станеться", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що союзники "разом із Україною рухаються все ближче і ближче до членства України в НАТО".

"І ми робимо це за допомогою конкретних дій, тому що членство України, звісно, частково залежить від мови, формулювань, які ми узгодимо пізніше сьогодні в декларації НАТО про членство України. Але це також багато в чому стосується конкретних дій, які ми робимо, щоб наблизити Україну до членства", - розповів він.

Читайте: Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України

Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомив, що НАТО нарощує співпрацю з Україною і бере на себе провідну роль у забезпеченні безпеки та навчанні.

Автор: 

членство в НАТО (1748) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+12
Згоден. Мало сенсу становитись членом там, де нема яєць.
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10.07.2024 16:48 Відповісти
+6
Шось знов згадав про віслюка перед мордою якого прив'язана морквина...
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10.07.2024 16:52 Відповісти
+6
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10.07.2024 16:59 Відповісти
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Згоден. Мало сенсу становитись членом там, де нема яєць.
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10.07.2024 16:48 Відповісти
Ти фанат "боневтіка"-залізні яйця.
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10.07.2024 16:59 Відповісти
"ми створили чудовий і потужний блок для боротьби з московією, але вступити в нього ви можете тільки тоді, коли розібʼєте московію власноруч"
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10.07.2024 17:25 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський прокоментував можливе відправлення інструкторів та військ НАТО до України. Він сказав, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував". Про це глава держави розповів у інтерв'ю The New York Times."
Що тобі ще не зрозуміло? Не буде. Ніхто. Нікого. Просити.
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10.07.2024 16:57 Відповісти
Та облиште. Якби це було вперше, можна було б це обговорити. Але поцікавтеся долею всіх попередніх петицій, і ви зрозумієте що я маю на увазі. Потім ще подякуєте мені.
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10.07.2024 17:01 Відповісти
Ти або ще наївний, або просто впертий. Лікбез вважаю марним, роби що хочеш
Можеш навіть скласти петицію на прискорений захід сонця, бо дуже жарко.
От її "гарант" точно розгляне, йому ще з часів 95-го кварталу подобаються креативні дурники 😂
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10.07.2024 17:07 Відповісти
Доречі, нічого він не мусить виконувати. Він її мусить розглянути. Відчуваєте різницю?
Ви навіть у цьому питанні повний невіглас.
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10.07.2024 17:10 Відповісти
бачу, що ти один із тих, хто готувався смажити шашлики. Назови мені хоча би ТРИ факти, про які не збрехав зеленський? Хочаби два. Або один.
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10.07.2024 18:49 Відповісти
1. Вистачить і одного - зеленський не приховував того, що йому подобається ху#ло (путін по паспорту). Досить послухати його ранні "шедеври" на сцені, де він іноді дійсно говорив правду
2. Погано бачиш, потрібно іноді й закушувати (дружня порада).
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11.07.2024 08:18 Відповісти
Краще написати: Україна НЕ стане членом НАТО, але поки зарано говорити, коли це відбудеться, - Столтенберг
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10.07.2024 16:51 Відповісти
Ще можна окремі слова в реченні міняти місцями, це теж буде дуже потужно і так само марно.
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10.07.2024 16:59 Відповісти
Мабуть коли нато припинить своє їснування.......
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10.07.2024 16:51 Відповісти
Без коментарів
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10.07.2024 16:51 Відповісти
Шось знов згадав про віслюка перед мордою якого прив'язана морквина...
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10.07.2024 16:52 Відповісти
Байден не бажає, щоб Україна звільнила свої території.

Він дає зброї стільки, щоб Україна могла тільки захищатися, тримати фронт і не давати росії просуватися далі.

Він не дає зброї в такій кількості, що ми могли піти в контрнаступ.

Позицію байдена по цій війні сформував йому його радник по нацбезепеці Салліван "росія не має виграти, але не має і програти." Це значить, що Україна не має деокупувати свої території.

Америка боїться звільнення Україною територій. Вона думає, що, внаслідок такого путін може застосувати ЯЗ, або почне пряму війну з Америкою.

Що загрожує Америці, якщо Україна зупинить росію на діючії лінії? Ніщо! А що загрожує, якщо Україна деокупує території? Вони бачать в цьому загрози. Тому вони вибирають перший варіант.

Вони думають лише про себе.

Це Ізраїль може їх заставити якось допомагати собі. Ізраїль кричить, що буде бити ЯЗ по Ірану. І тоді Америці приходиться втручатись. У нас немає чим шантажувати Америку.

Тому вони будуть вибирати варіант той, який найбільш вигідний для них, і в якому для них немає ризиків.

Вони взагалі кажуть, щоб ми йшли на перговори.

А якщо не йти на переговори - то вони десятиліттями згідні підтримувати нас в такій війні. війна просто по стримуванню росії. але чи потрібна нам така війна десятиліттями?

я вважаю, що найбільше, чого ми зараз можемо добитись - це виторгувати у заходу ще наші 2 області, херсонську і запорізьку. Сказати Заходу: "Якщо не хочете нам допомогти звільнити всі наші території, допоможіть нам звільнити хоча б 2 наші області, шляхом переговорів або воєнним шляхом". І ще нам потрібні якісь сильні гарантії від заходу, що в разі повторного нападу, вони введуть свої війська і допоможуть виганяти окупантів. І тоді війну можна закінчувати.

---------------------------------------

Взагалі може бути 2 варіанта.

Або приймають в НАТО ту частину України, яка зараз під контролем українського уряду, окуповані території ми втрачаємо назавжди.

Або кажемо путіну: "виходь з 2 областей - і ми згідні членство в нато замінити на сильні гарантії від західних країн".
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10.07.2024 16:58 Відповісти
Ну, "назавжди" в нашій реальності-це вже ніщо. Навіть оперувати такими поняттями немає сенсу.
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10.07.2024 17:50 Відповісти
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10.07.2024 16:59 Відповісти
"Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16", - держсекретар США.
Ось це вже цікаво.
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10.07.2024 17:14 Відповісти
Bold powerful leaders have bold powerful dreams, say bold powerful words, set bold powerful goals, take bold powerful actions toward those goals. And people suffer bold powerful consequences.
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10.07.2024 17:34 Відповісти
Йди вже з миром ,Йенс. Не зай@буй.
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10.07.2024 17:47 Відповісти
Та скажіть вже прямо - коли росія дозволить. Тобто, ніколи.
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10.07.2024 17:52 Відповісти
как зеленского, єрмака і шоблу посадять, так і буде НАТО
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10.07.2024 18:43 Відповісти
Да не ребята , а пусть нам пан Бутусов теперь ответит, а какого ху,, если по словам Зеленского нам кордонов 91 года не светит , кто кому мешал этот вопрос урегулировать до 22 года , какого ху,, теперь "уклонисты" виноваты в потере Крыма , за какие области нужно воевать и пусть приведёт аргументы почему именно за те области , когда нас возьмёт в НАТО, отвечай .
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10.07.2024 19:35 Відповісти
Це станеться тільки тоді, коли загубиться будь-який сенс у членстві в НАТО.
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10.07.2024 19:47 Відповісти
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10.07.2024 20:51 Відповісти
 
 