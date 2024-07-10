НАТО нарощує співпрацю з Україною і бере на себе провідну роль у забезпеченні безпеки та навчанні, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс прагне допомогти Україні посилити її здатність самостійно виробляти зброю і боєприпаси.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Форумі оборонної промисловості, інформує Цензор.НЕТ.

У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні", - наголосив він.

Столтенберг зазначив, що командування з 700 осіб буде створено в Німеччині, а також в деяких центрах у східній частині Альянсу.

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Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси", - зауважив генсек.

Столтенберг не заперечив, що реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси й виробничі можливості Альянсу занадто малі, але й те, що існують величезні прогалини в оперативній сумісності сил країн-партнерів.

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