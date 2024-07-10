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Новини Допомога Україні
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НАТО нарощує співпрацю з Україною і бере на себе провідну роль у забезпеченні безпеки та навчанні, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про співпрацю НАТО з Україною

Північноатлантичний Альянс прагне допомогти Україні посилити її здатність самостійно виробляти зброю і боєприпаси.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Форумі оборонної промисловості, інформує Цензор.НЕТ.

У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні", - наголосив він.

Столтенберг зазначив, що командування з 700 осіб буде створено в Німеччині, а також в деяких центрах у східній частині Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України

Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси", - зауважив генсек.

Столтенберг не заперечив, що реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси й виробничі можливості Альянсу занадто малі, але й те, що існують величезні прогалини в оперативній сумісності сил країн-партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: НАТО і Південна Корея планують спільний флагманський проєкт щодо допомоги Україні

Автор: 

НАТО (6563) Столтенберг Єнс (1596) допомога і підтримка (1168)


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Топ коментарі
+2
Без введення в Україну військ НАТО, діла не буде. Все інше порожні балачки
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10.07.2024 12:41 Відповісти
+2
Генсек НАТО
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10.07.2024 12:43 Відповісти
+1
"Альянс прагне допомогти Україні посилити її здатність самостійно виробляти зброю і **********" - Шо? Не асфальт?
А як же ж тепер воно, оте не голене шлєпєрство, буде красти гроші, якщо не буде отого "великого крадівництва"? Вони ж для цього і зупинили ВСЮ оборонку після виборів 19-го!
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10.07.2024 12:41 Відповісти
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Повноправне членство України в НАТО та розміщення в Україні носіїв ЯЗ країн-учасниць НАТО - найкращі гарантії безпеки України
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10.07.2024 12:36 Відповісти
Столтенберг наразі хто?
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10.07.2024 12:42 Відповісти
Генсек НАТО
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10.07.2024 12:43 Відповісти
А що робити з проросійською політ елітою ?

ніхто так ризикувати не буде , і так дякуйте що не залишили сам на сам з раковою пухлиною
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10.07.2024 12:43 Відповісти
Step by step
Та й у нас такої еліти не більше, аніж в Угорщині чи Німеччині. Розсмокчеться та еліта, з Божою поміччю
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10.07.2024 12:45 Відповісти
Цей степ бай степ з 91 року триває ! На хвилиночку.

потрібен національний уряд і руйнування олігархічно- пост нквс системи і тоді так за пів року рік ми в НАТО , адже народ і уряд єдині
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10.07.2024 12:58 Відповісти
Без введення в Україну військ НАТО, діла не буде. Все інше порожні балачки
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10.07.2024 12:41 Відповісти
"Альянс прагне допомогти Україні посилити її здатність самостійно виробляти зброю і **********" - Шо? Не асфальт?
А як же ж тепер воно, оте не голене шлєпєрство, буде красти гроші, якщо не буде отого "великого крадівництва"? Вони ж для цього і зупинили ВСЮ оборонку після виборів 19-го!
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10.07.2024 12:41 Відповісти
Так беріть все на себе - заходьте в Украіну - нє?
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10.07.2024 12:49 Відповісти
І тоді був звиздун і тепер звиздун, помічнички бл......ь.
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10.07.2024 12:55 Відповісти
Зашумувало лайно рашистів по мережах!

Кинули НАТІВЦІ дріжді, до вигрібної ями рашистів, а на вулиці ЛІТО - СПЕКА, та ще й Захисники України, незважаючи на 70 діб боїв, у повному оточенні, на місцях, знищують окупантів, поки СРАТЬєх з криворотим, маячню з мирними самітами, оплачує з України!!
Он, як забурлили, на московії і в Україні їх агентура, у мережах!!!
Начиталися орки толстоєвськага …
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10.07.2024 13:05 Відповісти
НАТО все нарощує і нарощує, а результатів щось не дуже видно. Що ви там нарощуєте - стурбованість?
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10.07.2024 13:08 Відповісти
 
 