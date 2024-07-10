НАТО нарощує співпрацю з Україною і бере на себе провідну роль у забезпеченні безпеки та навчанні, - Столтенберг
Північноатлантичний Альянс прагне допомогти Україні посилити її здатність самостійно виробляти зброю і боєприпаси.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Форумі оборонної промисловості, інформує Цензор.НЕТ.
У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні", - наголосив він.
Столтенберг зазначив, що командування з 700 осіб буде створено в Німеччині, а також в деяких центрах у східній частині Альянсу.
Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси", - зауважив генсек.
Столтенберг не заперечив, що реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси й виробничі можливості Альянсу занадто малі, але й те, що існують величезні прогалини в оперативній сумісності сил країн-партнерів.
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ніхто так ризикувати не буде , і так дякуйте що не залишили сам на сам з раковою пухлиною
Та й у нас такої еліти не більше, аніж в Угорщині чи Німеччині. Розсмокчеться та еліта, з Божою поміччю
потрібен національний уряд і руйнування олігархічно- пост нквс системи і тоді так за пів року рік ми в НАТО , адже народ і уряд єдині
А як же ж тепер воно, оте не голене шлєпєрство, буде красти гроші, якщо не буде отого "великого крадівництва"? Вони ж для цього і зупинили ВСЮ оборонку після виборів 19-го!
Кинули НАТІВЦІ дріжді, до вигрібної ями рашистів, а на вулиці ЛІТО - СПЕКА, та ще й Захисники України, незважаючи на 70 діб боїв, у повному оточенні, на місцях, знищують окупантів, поки СРАТЬєх з криворотим, маячню з мирними самітами, оплачує з України!!
Он, як забурлили, на московії і в Україні їх агентура, у мережах!!!
Начиталися орки толстоєвськага …