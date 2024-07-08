Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив масовану ракетну атаку РФ по Україні 8 липня. Він також запевнив, що на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.
Про це Столтенберг заявив, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує свою жорстоку війну в Україні. Тільки сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних обстрілів українських міст, унаслідок яких загинули ні в чому не винні мирні жителі, включно з дітьми. Я засуджую ці огидні напади", - заявив генсек НАТО.
Столтенберг запевнив, що на ювілейному саміті Альянсу союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.
"Росія має зрозуміти, що вона не зможе взяти нас змором. Їм доведеться сісти й ухвалити рішення, в якому Україна переважає як суверенна незалежна держава",- сказав генсек Альянсу.
Він також додав, що на саміті НАТО будуть присутні й лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. За його словами, це "показує, що наша безпека не регіональна, а глобальна".
"Це ясно демонструє війна в Україні, коли Іран, Північна Корея і Китай підтримують і сприяють незаконній агресивній війні Росії проти України", - сказав Столтенберг.
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" З метою недопущення подальшої екскалації та уникнення за будь яку ціну прямого зіткнення НАТи з парашею,
НАТа вирішила..."
А за іншого розкладу ця війна ще довго триватиме, якщо Україна зможе себе захищати так довго.
https://www.yahoo.com/news/europe-overpromised-artillery-shells-ukraine-140432645.html
цікаво що значить посилення підтримки?
Всі країни 50+, за 2.5 роки надали майже весь спектр зброї
приблизно
700+ гармат
130+ рсзо
190+ ппо (включає 50+ гепардів, 3 патріот)
40+ літаків (часів срср)
80+ гвинтокрилів (часів срср)
600+ танків
1000+ бмп
Якщо вони не можуть вийти на відповідний рівень з виготовлення звичайних снарядів, що вже говорити про більш складне озброєння, вони десяток леопардів, для України, будуть модернізувати в системи ПВО, до 2027 року.
Я так зрозумів їм а бож не доходить, а бож вони навіть небудь намагатися захищатися, в разі нападу рашки, після капітуляції України....ядерку вони точно не використають, тим більше по своїй території...
а наприклад снаряди, вийшло 500тис та 1+ рік
Доцільно давити економічно та санкціями - поки є така можливість, тоді не буде жертв та руйнувань, та підтримувати Україну
Прийдет Трамп и их вообще прогонит.