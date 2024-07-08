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Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України

Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив масовану ракетну атаку РФ по Україні 8 липня. Він також запевнив, що на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

Про це Столтенберг заявив, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує свою жорстоку війну в Україні. Тільки сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних обстрілів українських міст, унаслідок яких загинули ні в чому не винні мирні жителі, включно з дітьми. Я засуджую ці огидні напади", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг запевнив, що на ювілейному саміті Альянсу союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"Росія має зрозуміти, що вона не зможе взяти нас змором. Їм доведеться сісти й ухвалити рішення, в якому Україна переважає як суверенна незалежна держава",- сказав генсек Альянсу.

Він також додав, що на саміті НАТО будуть присутні й лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. За його словами, це "показує, що наша безпека не регіональна, а глобальна".

"Це ясно демонструє війна в Україні, коли Іран, Північна Корея і Китай підтримують і сприяють незаконній агресивній війні Росії проти України", - сказав Столтенберг.

Читайте також: Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

Автор: 

НАТО (6561) допомога (8453) саміт (797) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+14
"Росія має зрозуміти" -перелякані обсоси до цього часу не зрозуміли з ким мають справу. Росія "зрозуміє" тоді, коли вмиється юшкою і засміється на кухні...
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08.07.2024 21:10 Відповісти
+9
підсилення відносно якого рівня?коли ви давали нічого або від того ,щоб якось тримались і відразу не здохли???
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08.07.2024 21:13 Відповісти
+7
Рішення про підтримку буде починатися так:
" З метою недопущення подальшої екскалації та уникнення за будь яку ціну прямого зіткнення НАТи з парашею,
НАТа вирішила..."
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08.07.2024 21:27 Відповісти
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"Росія має зрозуміти" -перелякані обсоси до цього часу не зрозуміли з ким мають справу. Росія "зрозуміє" тоді, коли вмиється юшкою і засміється на кухні...
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08.07.2024 21:10 Відповісти
підсилення відносно якого рівня?коли ви давали нічого або від того ,щоб якось тримались і відразу не здохли???
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08.07.2024 21:13 Відповісти
все у вас є добродіїї з НАТО / озброеннята, та інше інше.../- "яець" немае ...., вони е в ЗСУ..., та частки Українців...
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08.07.2024 21:19 Відповісти
Рішення про підтримку буде починатися так:
" З метою недопущення подальшої екскалації та уникнення за будь яку ціну прямого зіткнення НАТи з парашею,
НАТа вирішила..."
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08.07.2024 21:27 Відповісти
Так воно i е, вони не будуть підтримувати Україну в її прагненні вступити до НАТО, про це навіть не йдеться зараз , як ви бачите.
А за іншого розкладу ця війна ще довго триватиме, якщо Україна зможе себе захищати так довго.
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08.07.2024 21:31 Відповісти
За нинішнього рівня "підтримки" Україна зможе захищати себе щонайдовше до зими 25/26 років.
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08.07.2024 21:53 Відповісти
Эта "будь- яка цiна"- жизни украинских детей.
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08.07.2024 22:05 Відповісти
Українські - не палестинські. Через них студенти йєлів і оксфордів на демонстрацію не вийдуть.
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08.07.2024 23:15 Відповісти
Моральної ?
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08.07.2024 21:29 Відповісти
Українці чекають від Західних Парнерів збільшення радіусу УДАРІВ по рашистам, на їх аеродромах та військовим частинам на московщині!
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08.07.2024 21:31 Відповісти
Лиш ракет далекобійних дивіться не дайте та літаків(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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08.07.2024 21:34 Відповісти
Жменьку ракет дасте до ЗРК?
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08.07.2024 21:46 Відповісти
НАТО завжди обіцяє багато допомоги, але насправді надає набагато менше і не надає допомоги ************* зброї.
https://www.yahoo.com/news/europe-overpromised-artillery-shells-ukraine-140432645.html
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08.07.2024 21:56 Відповісти
Сциколтенберг, смотри не хвати кондратия от испуга.
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08.07.2024 22:07 Відповісти
"на ювілейному саміті Альянсу союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України."
цікаво що значить посилення підтримки?
Всі країни 50+, за 2.5 роки надали майже весь спектр зброї
приблизно
700+ гармат
130+ рсзо
190+ ппо (включає 50+ гепардів, 3 патріот)
40+ літаків (часів срср)
80+ гвинтокрилів (часів срср)
600+ танків
1000+ бмп
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08.07.2024 22:11 Відповісти
В тімто, і річ , у мене складається враження, що йде війна на виснаження, не лише України, також і і Європи...
Якщо вони не можуть вийти на відповідний рівень з виготовлення звичайних снарядів, що вже говорити про більш складне озброєння, вони десяток леопардів, для України, будуть модернізувати в системи ПВО, до 2027 року.
Я так зрозумів їм а бож не доходить, а бож вони навіть небудь намагатися захищатися, в разі нападу рашки, після капітуляції України....ядерку вони точно не використають, тим більше по своїй території...
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08.07.2024 22:37 Відповісти
автомобілі ЕС можє 800тис+ в місяць виготовляти
а наприклад снаряди, вийшло 500тис та 1+ рік
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08.07.2024 22:40 Відповісти
"а бож вони навіть небудь намагатися захищатися" - скоріш за все.
Доцільно давити економічно та санкціями - поки є така можливість, тоді не буде жертв та руйнувань, та підтримувати Україну
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08.07.2024 22:58 Відповісти
Так само НАТО сказало что то помощь отдельных стран а не НАТО, типа мы совсем не причем. Увеличить 0 во сколько раз? НАТО это ссыкливые бюрократы, которые как и ООН просто в тупую прожирают бюджетные деньги.

Прийдет Трамп и их вообще прогонит.
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08.07.2024 22:13 Відповісти
Та щоб ви всі видохли ВЖЕ, по всьому білому світі. Вам потворам по силам скінчити цю кляту війну. Але ж то не ваші діти гинуть. Мова йде про тисячі невинних життів, а ви тварюки про щось там домовляєтесь. Ви б мали все віддати, все ппо, всі літаки, всі **********, все, аби зупинити терориста путіна.
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08.07.2024 22:46 Відповісти
Завтра накал страстей пройде і всі заспокояться. В дупу запхніть всі свої подальші посилення.
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08.07.2024 23:13 Відповісти
 
 