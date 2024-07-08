Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив масовану ракетну атаку РФ по Україні 8 липня. Він також запевнив, що на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

Про це Столтенберг заявив, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує свою жорстоку війну в Україні. Тільки сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних обстрілів українських міст, унаслідок яких загинули ні в чому не винні мирні жителі, включно з дітьми. Я засуджую ці огидні напади", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг запевнив, що на ювілейному саміті Альянсу союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"Росія має зрозуміти, що вона не зможе взяти нас змором. Їм доведеться сісти й ухвалити рішення, в якому Україна переважає як суверенна незалежна держава",- сказав генсек Альянсу.

Він також додав, що на саміті НАТО будуть присутні й лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. За його словами, це "показує, що наша безпека не регіональна, а глобальна".

"Це ясно демонструє війна в Україні, коли Іран, Північна Корея і Китай підтримують і сприяють незаконній агресивній війні Росії проти України", - сказав Столтенберг.

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