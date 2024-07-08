Столтенберг заверил, что на саммите НАТО будет принято решение о дальнейшем усилении поддержки Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил массированную ракетную атаку РФ по Украине 8 июля. Он также заверил, что на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне союзники примут решение о дальнейшем усилении поддержки Украины.
Об этом Столтенберг заявил, прибыв в Пентагон на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает свою жестокую войну в Украине. Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных обстрелов украинских городов, в результате которых погибли ни в чем не повинные мирные жители, включая детей. Я осуждаю эти отвратительные нападения", - заявил генсек НАТО.
Столтенберг заверил, что на юбилейном саммите Альянса союзники примут решение о дальнейшем усилении поддержки Украины.
"Россия должна понять, что она не сможет взять нас измором. Им придется сесть и принять решение, в котором Украина преобладает как суверенное независимое государство",- сказал генсек Альянса.
Он также добавил, что на саммите НАТО будут присутствовать и лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. По его словам, это "показывает, что наша безопасность не региональная, а глобальная".
"Это ясно демонстрирует война в Украине, когда Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и способствуют незаконной агрессивной войне России против Украины", - сказал Столтенберг.
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" З метою недопущення подальшої екскалації та уникнення за будь яку ціну прямого зіткнення НАТи з парашею,
НАТа вирішила..."
А за іншого розкладу ця війна ще довго триватиме, якщо Україна зможе себе захищати так довго.
https://www.yahoo.com/news/europe-overpromised-artillery-shells-ukraine-140432645.html
цікаво що значить посилення підтримки?
Всі країни 50+, за 2.5 роки надали майже весь спектр зброї
приблизно
700+ гармат
130+ рсзо
190+ ппо (включає 50+ гепардів, 3 патріот)
40+ літаків (часів срср)
80+ гвинтокрилів (часів срср)
600+ танків
1000+ бмп
Якщо вони не можуть вийти на відповідний рівень з виготовлення звичайних снарядів, що вже говорити про більш складне озброєння, вони десяток леопардів, для України, будуть модернізувати в системи ПВО, до 2027 року.
Я так зрозумів їм а бож не доходить, а бож вони навіть небудь намагатися захищатися, в разі нападу рашки, після капітуляції України....ядерку вони точно не використають, тим більше по своїй території...
а наприклад снаряди, вийшло 500тис та 1+ рік
Доцільно давити економічно та санкціями - поки є така можливість, тоді не буде жертв та руйнувань, та підтримувати Україну
Прийдет Трамп и их вообще прогонит.