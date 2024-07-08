РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8302 посетителя онлайн
Новости
1 602 21

Столтенберг заверил, что на саммите НАТО будет принято решение о дальнейшем усилении поддержки Украины

Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо подальшого посилення підтримки України

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил массированную ракетную атаку РФ по Украине 8 июля. Он также заверил, что на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне союзники примут решение о дальнейшем усилении поддержки Украины.

Об этом Столтенберг заявил, прибыв в Пентагон на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает свою жестокую войну в Украине. Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных обстрелов украинских городов, в результате которых погибли ни в чем не повинные мирные жители, включая детей. Я осуждаю эти отвратительные нападения", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг заверил, что на юбилейном саммите Альянса союзники примут решение о дальнейшем усилении поддержки Украины.

"Россия должна понять, что она не сможет взять нас измором. Им придется сесть и принять решение, в котором Украина преобладает как суверенное независимое государство",- сказал генсек Альянса.

Он также добавил, что на саммите НАТО будут присутствовать и лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. По его словам, это "показывает, что наша безопасность не региональная, а глобальная".

"Это ясно демонстрирует война в Украине, когда Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и способствуют незаконной агрессивной войне России против Украины", - сказал Столтенберг.

Читайте также: Единственный путь к справедливому миру - убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10096) помощь (7880) саммит (1200) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
"Росія має зрозуміти" -перелякані обсоси до цього часу не зрозуміли з ким мають справу. Росія "зрозуміє" тоді, коли вмиється юшкою і засміється на кухні...
показать весь комментарий
08.07.2024 21:10 Ответить
+9
підсилення відносно якого рівня?коли ви давали нічого або від того ,щоб якось тримались і відразу не здохли???
показать весь комментарий
08.07.2024 21:13 Ответить
+7
Рішення про підтримку буде починатися так:
" З метою недопущення подальшої екскалації та уникнення за будь яку ціну прямого зіткнення НАТи з парашею,
НАТа вирішила..."
показать весь комментарий
08.07.2024 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Росія має зрозуміти" -перелякані обсоси до цього часу не зрозуміли з ким мають справу. Росія "зрозуміє" тоді, коли вмиється юшкою і засміється на кухні...
показать весь комментарий
08.07.2024 21:10 Ответить
підсилення відносно якого рівня?коли ви давали нічого або від того ,щоб якось тримались і відразу не здохли???
показать весь комментарий
08.07.2024 21:13 Ответить
все у вас є добродіїї з НАТО / озброеннята, та інше інше.../- "яець" немае ...., вони е в ЗСУ..., та частки Українців...
показать весь комментарий
08.07.2024 21:19 Ответить
Рішення про підтримку буде починатися так:
" З метою недопущення подальшої екскалації та уникнення за будь яку ціну прямого зіткнення НАТи з парашею,
НАТа вирішила..."
показать весь комментарий
08.07.2024 21:27 Ответить
Так воно i е, вони не будуть підтримувати Україну в її прагненні вступити до НАТО, про це навіть не йдеться зараз , як ви бачите.
А за іншого розкладу ця війна ще довго триватиме, якщо Україна зможе себе захищати так довго.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:31 Ответить
За нинішнього рівня "підтримки" Україна зможе захищати себе щонайдовше до зими 25/26 років.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:53 Ответить
Эта "будь- яка цiна"- жизни украинских детей.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:05 Ответить
Українські - не палестинські. Через них студенти йєлів і оксфордів на демонстрацію не вийдуть.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:15 Ответить
Моральної ?
показать весь комментарий
08.07.2024 21:29 Ответить
Українці чекають від Західних Парнерів збільшення радіусу УДАРІВ по рашистам, на їх аеродромах та військовим частинам на московщині!
показать весь комментарий
08.07.2024 21:31 Ответить
Лиш ракет далекобійних дивіться не дайте та літаків(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
08.07.2024 21:34 Ответить
Жменьку ракет дасте до ЗРК?
показать весь комментарий
08.07.2024 21:46 Ответить
НАТО завжди обіцяє багато допомоги, але насправді надає набагато менше і не надає допомоги ************* зброї.
https://www.yahoo.com/news/europe-overpromised-artillery-shells-ukraine-140432645.html
показать весь комментарий
08.07.2024 21:56 Ответить
Сциколтенберг, смотри не хвати кондратия от испуга.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:07 Ответить
"на ювілейному саміті Альянсу союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України."
цікаво що значить посилення підтримки?
Всі країни 50+, за 2.5 роки надали майже весь спектр зброї
приблизно
700+ гармат
130+ рсзо
190+ ппо (включає 50+ гепардів, 3 патріот)
40+ літаків (часів срср)
80+ гвинтокрилів (часів срср)
600+ танків
1000+ бмп
показать весь комментарий
08.07.2024 22:11 Ответить
В тімто, і річ , у мене складається враження, що йде війна на виснаження, не лише України, також і і Європи...
Якщо вони не можуть вийти на відповідний рівень з виготовлення звичайних снарядів, що вже говорити про більш складне озброєння, вони десяток леопардів, для України, будуть модернізувати в системи ПВО, до 2027 року.
Я так зрозумів їм а бож не доходить, а бож вони навіть небудь намагатися захищатися, в разі нападу рашки, після капітуляції України....ядерку вони точно не використають, тим більше по своїй території...
показать весь комментарий
08.07.2024 22:37 Ответить
автомобілі ЕС можє 800тис+ в місяць виготовляти
а наприклад снаряди, вийшло 500тис та 1+ рік
показать весь комментарий
08.07.2024 22:40 Ответить
"а бож вони навіть небудь намагатися захищатися" - скоріш за все.
Доцільно давити економічно та санкціями - поки є така можливість, тоді не буде жертв та руйнувань, та підтримувати Україну
показать весь комментарий
08.07.2024 22:58 Ответить
Так само НАТО сказало что то помощь отдельных стран а не НАТО, типа мы совсем не причем. Увеличить 0 во сколько раз? НАТО это ссыкливые бюрократы, которые как и ООН просто в тупую прожирают бюджетные деньги.

Прийдет Трамп и их вообще прогонит.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:13 Ответить
Та щоб ви всі видохли ВЖЕ, по всьому білому світі. Вам потворам по силам скінчити цю кляту війну. Але ж то не ваші діти гинуть. Мова йде про тисячі невинних життів, а ви тварюки про щось там домовляєтесь. Ви б мали все віддати, все ппо, всі літаки, всі **********, все, аби зупинити терориста путіна.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:46 Ответить
Завтра накал страстей пройде і всі заспокояться. В дупу запхніть всі свої подальші посилення.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:13 Ответить
 
 