Столтенберг заверил, что на саммите НАТО будет принято решение о дальнейшем усилении поддержки Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил массированную ракетную атаку РФ по Украине 8 июля. Он также заверил, что на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне союзники примут решение о дальнейшем усилении поддержки Украины.

Об этом Столтенберг заявил, прибыв в Пентагон на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает свою жестокую войну в Украине. Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных обстрелов украинских городов, в результате которых погибли ни в чем не повинные мирные жители, включая детей. Я осуждаю эти отвратительные нападения", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг заверил, что на юбилейном саммите Альянса союзники примут решение о дальнейшем усилении поддержки Украины.

"Россия должна понять, что она не сможет взять нас измором. Им придется сесть и принять решение, в котором Украина преобладает как суверенное независимое государство",- сказал генсек Альянса.

Он также добавил, что на саммите НАТО будут присутствовать и лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. По его словам, это "показывает, что наша безопасность не региональная, а глобальная".

"Это ясно демонстрирует война в Украине, когда Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и способствуют незаконной агрессивной войне России против Украины", - сказал Столтенберг.

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