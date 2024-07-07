Столтенберг: НАТО і Південна Корея планують спільний флагманський проєкт щодо допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на майбутньому саміті у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, обговорить з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці щодо України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що запрошення лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО сприятиме розширенню партнерства Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Іран і Північна Корея розпалюють війну Росії за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку, постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче авторитарні гравці один до одного, тим важливіше, щоб ми тісніше співпрацювали з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.
Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО розвиватиме практичне співробітництво в рамках "флагманських проєктів" щодо України, кіберпростору і нових технологій, а також обговорить співпрацю в галузі оборонної промисловості з Південною Кореєю.
"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів", - сказав він, додавши, що також у НАТО вивчають можливості розширення обміну розвідувальною інформацією з Південною Кореєю.
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Тебе в ґуглі забанили?
скільки в тебе ніків, чи ви з різних ферм?
Оборонна промисловість Південної Кореї виграє завдяки своїм значним виробничим можливостям.
Військовослужбовці китайської армії прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях з білоруськими військами. Про це у суботу, 6 липня, повідомило Міністерство оборони Білорусі у своєму офіційному Telegram-каналі.
Навчання пройдуть з 8 по 19 липня. "Спільне навчання дозволить нам обмінятися досвідом, скоординувати білоруські та китайські підрозділи, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться у заяві відомства.
нам нужны сотни самолетов и ракет,
а не "медицинское образование".