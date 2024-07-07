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Столтенберг: НАТО і Південна Корея планують спільний флагманський проєкт щодо допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на майбутньому саміті у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, обговорить з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці щодо України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що запрошення лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО сприятиме розширенню партнерства Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Іран і Північна Корея розпалюють війну Росії за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку, постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче авторитарні гравці один до одного, тим важливіше, щоб ми тісніше співпрацювали з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.

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Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО розвиватиме практичне співробітництво в рамках "флагманських проєктів" щодо України, кіберпростору і нових технологій, а також обговорить співпрацю в галузі оборонної промисловості з Південною Кореєю.

"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів", - сказав він, додавши, що також у НАТО вивчають можливості розширення обміну розвідувальною інформацією з Південною Кореєю.

Автор: 

НАТО (6547) Південна Корея (469) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
От тільки слуги їрмакаки з лаптєй вискакують, щоб зірвати зближення України з НАТО, навіть угорську жабу запустили до мацкви(
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07.07.2024 00:20 Відповісти
+5
У той час як французький CAESAR коштує приблизно 7,5 мільйона доларів, а німецький PzH 2000 може коштувати понад 10 мільйонів доларів, південнокорейський K9 Thunder оцінюється менш ніж у 4 мільйони доларів. Ця помітна економічна перевага підкреслює привабливість південнокорейських озброєнь на світовому ринку.

Оборонна промисловість Південної Кореї виграє завдяки своїм значним виробничим можливостям.
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07.07.2024 00:27 Відповісти
+4
За це не шкода подарувати корейцям собаку Єрмака і с¥чку Безуглу з гарніром.
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07.07.2024 00:18 Відповісти
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За це не шкода подарувати корейцям собаку Єрмака і с¥чку Безуглу з гарніром.
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07.07.2024 00:18 Відповісти
В Південній Кореї вже заборонено жерти собачатину. Собак їдять тільки руцькіє у вигляді шаверми і вокзальних бєляшів
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07.07.2024 00:35 Відповісти
Тебе в ґуглі забанили? Вони щороку вирощують 2 млн. собак для споживання. Обмеження набудуть чинности тільки у 2027. До речі, інтелект свині перевищує собачий.
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07.07.2024 01:05 Відповісти
А чьо тада собаки более чистоплотны? и чьо говрят русише швайнэ?
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07.07.2024 01:24 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе - ти помилився країною.
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07.07.2024 01:56 Відповісти


Тебе в Гуглі забанили ?



Тебе в ґуглі забанили?

скільки в тебе ніків, чи ви з різних ферм?
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07.07.2024 07:31 Відповісти
Неділя, не всі на роботу вийшли, він ще з сусіднього лаптопу строчить. Трохи дезорієнтувався😂
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07.07.2024 13:55 Відповісти
Розумним людям не потрібно багато фраз для балакучих ідіотів. Але ти можеш не смикатися - тобі навіть ґуґл не поможе. ))
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07.07.2024 14:45 Відповісти
Гугєл зло, я четаю бальшую савєцкую инциклопедію
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07.07.2024 13:51 Відповісти
От тільки слуги їрмакаки з лаптєй вискакують, щоб зірвати зближення України з НАТО, навіть угорську жабу запустили до мацкви(
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07.07.2024 00:20 Відповісти
У той час як французький CAESAR коштує приблизно 7,5 мільйона доларів, а німецький PzH 2000 може коштувати понад 10 мільйонів доларів, південнокорейський K9 Thunder оцінюється менш ніж у 4 мільйони доларів. Ця помітна економічна перевага підкреслює привабливість південнокорейських озброєнь на світовому ринку.

Оборонна промисловість Південної Кореї виграє завдяки своїм значним виробничим можливостям.
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07.07.2024 00:27 Відповісти
Останнє міркування стосується якості південнокорейської зброї, яка характеризується процесом модернізації, який підняв її до рівня витонченості та складності, порівнянного з деякими з найкращих озброєнь США. Яскравим прикладом цього прогресу є реактивна система залпового вогню K-239 Chunmoo, визнана військовими експертами як дуже схожа на американські HIMARS. Південнокорейський варіант приблизно на 40 відсотків економічно вигідніший, ніж його американський аналог.
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07.07.2024 00:28 Відповісти
Інтегрувати південнокорейську зброю відносно легко, оскільки вона відповідає стандартам НАТО. Південнокорейські виробники зброї, такі як Hanwha, Korea Aerospace Industries і Hyundai Rotem, пропонують системи, призначені для спільних операцій зі збройними силами США, що полегшує їх інтеграцію з НАТО.
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07.07.2024 00:29 Відповісти
Польща уклала значні угоди про закупівлю військової техніки у Південної Кореї на вражаючу суму 14,7 мільярда доларів нових замовлень лише за 2022 рік.
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07.07.2024 00:32 Відповісти
Ключове тут,що Польща купила за гроші.В України немає грошей.
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07.07.2024 05:06 Відповісти
Росіяни, під носом у китайців, полізли в Північну Корею, а китайці, у відповідь, полізли в Білорусь.

Військовослужбовці китайської армії прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях з білоруськими військами. Про це у суботу, 6 липня, повідомило Міністерство оборони Білорусі у своєму офіційному Telegram-каналі.

Навчання пройдуть з 8 по 19 липня. "Спільне навчання дозволить нам обмінятися досвідом, скоординувати білоруські та китайські підрозділи, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться у заяві відомства.
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07.07.2024 01:44 Відповісти
безмозгие неадекваты.
нам нужны сотни самолетов и ракет,
а не "медицинское образование".
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07.07.2024 06:52 Відповісти
 
 