Велика Британія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, - The Telegraph
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Україна може завдавати ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Криму і на материковій частині України. По території Росії бити заборонено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Урядовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.
Нагадаємо, днями еовий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.
Ввечері 10 липня президент України Володимир Зеленський у дописі в соціальній мережі X (раніше Twitter) написав, що Україна отримала дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет по цілях в Росії
"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл на використання ракет Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - йдеться у повідомленні.
Проте у коментарі The Telegraph високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "має більше нюансів", ніж припускав президент України.
Дозвіл на запуск стратегічної ракети по територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Іншою країною, яка виробляє Storm Shadow разом з Великою Британією, є Франція.
Як повідомлялось раніше, на саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги, який дозволить Україні перемогти у боротьбі проти російської агресії, стримати та забезпечити надійний захист від такої агресії у майбутньому.
Черговий доказ того, що треба мати все своє, бажано з ядерною начинкою..
Зеля лише коментує повідомлення в британській пресі .
А от щодо можливих фальсифікацій ви абсолютно праві.
І на наступнмй день вийшля стаття в ТТ про загрозу нскалації.
Вже давно порушені всякі червоні , дуже червоні і навіть - надзвичайно червоні лінії , і нічого не сталося . І не станеться . Бо ***** серун такий же як і Байден . І жити теж хоче . І його придворні слуги теж хочуть , попри те - як би вони там не скалили зуби , і не трясли кулаками наш бік .. Не для того вони накрали сотні млрд дол щоб все це їхнє добро згоріло в ядєрном пєплє . ! Заради чого , заради хворобливих амбіцій якогось бункерного щура , якому сеча вдарила в голову і тому закортіло приєднати до рашки Авдіівку і Часів Яр !?
Так , ***** корчить з себе гопніка , б'є себе п'ятою в груди , погрожує , кричить - я дурак , я во гнєвє за сібя нє атвєчаю , але коли бачить що це не діє і його не бояться - мовчки ковтає і робить вигляд що то репетував не він .
Захід сам собі в голові малює червоні лінії , це не ***** робить .
А взагалі - це результат виборів в Україні у 2019-му році. Мали б свої ракети, то ні в кого не питали би.
Зате асфальТ…
Але вже було прийнято до озброєння вільха, готові нептуни, проводились випробування громів, будувався ракетний катер на 8 нептунів, готувалась модернизація нептунів під авіацію. Готова була для запуску у виробництво Богдана.
і все це зупинив *******. Для того був поставлений таран з хомчаком, які саботували всі програми, а «невикористані» кошти повертались у бюджет та розкрадались на асфальті. За три роки не було закуплено жодного шолому чи броніка. Відбувалось скорочення армії, відвід з облаштованих позицій, не підіймались зарплати, що провокувало звільнення фахівців.
якраз цього і домагався *****, коли разом з бєнєю запускав гебнявого КВНівського блазня довпойопам, у якості верховного головнокомандувача.
Причому знає, що бреше, але задача - гавкнути, щоб такі поважні видання, як Цензор, обов'язково перепостили б. Операція "Фейк" у дії...
Розвели тут гру в ромашку.
З Ф-16 така-ж сама фуйня.
