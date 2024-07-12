УКР
Велика Британія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, - The Telegraph

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Україна може завдавати ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Криму і на материковій частині України. По території Росії бити заборонено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Урядовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

Нагадаємо,  днями еовий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Ввечері 10 липня президент України Володимир Зеленський у дописі в соціальній мережі X (раніше Twitter) написав, що Україна отримала дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет по цілях в Росії

 "Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл на використання ракет Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Проте у коментарі The Telegraph високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "має більше нюансів", ніж припускав президент України.

Дозвіл на запуск стратегічної ракети по територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Іншою країною, яка виробляє Storm Shadow разом з Великою Британією, є Франція.

Як повідомлялось раніше, на саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги, який дозволить Україні перемогти у боротьбі проти російської агресії, стримати та забезпечити надійний захист від такої агресії у майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

+29
Якби українська влада на чолі з зеленим ******** менше ляпали язиками , то було би ліпше . Ви десь читаєте про ізраїльську армію, що вони мають, що будуть використовувати? Там все тихо. Війна любить тишу.
12.07.2024 10:02 Відповісти
+21
ще одні ескалаторщики вилізли ! вчора можно сьогодні ні ! ви там граєтесь падли а тут люди гинуть !
12.07.2024 09:52 Відповісти
+19
Питання до зевлади-Чому функціанує новозбудована залізниця на Мелітополь,якою живиться південні угруповання москалів??))
12.07.2024 09:55 Відповісти
Так а почему не лупят скальпами и штормами прямо сейчас? Чего ждут? Просто потом скажут шо там біло много нюансов и просто не понялию или Елдак добро не дает?
12.07.2024 09:52 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшаіт
12.07.2024 10:29 Відповісти
Укакались!
12.07.2024 09:53 Відповісти
Шоо, вже і ''брити'' задню включили?
12.07.2024 09:54 Відповісти
Ні,це зевлада перекладає з хворої безтолковки і шукає винних по світу!!А гнидники то на Банковій та Грушевського !!))
12.07.2024 09:58 Відповісти
сша дали команду
13.07.2024 01:28 Відповісти
От вам і ліваки при владі.
Черговий доказ того, що треба мати все своє, бажано з ядерною начинкою..
12.07.2024 09:55 Відповісти
Дурко , "ліваки" дозволили.
12.07.2024 10:08 Відповісти
За стільки часу їх керування ви ще шукаєте відповіді?!?!
12.07.2024 10:05 Відповісти
Потому, шо кацапня запретила по ней бить елдаку.
12.07.2024 10:15 Відповісти
..Прем'єр міністр дозволив , тєлєграф заборонив . пц
12.07.2024 09:58 Відповісти
Новий прем'єр Британії Стармер підтвердив дозвіл Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.https://novynarnia.com/2024/07/10/novyj-premyer-brytaniyi-starmer-pidtverdyv-dozvil-********-byty-po-rf-raketamy-storm-shadow/
12.07.2024 09:59 Відповісти
Якщо ця кацапська підстилка зробила таку заяву,то це означає що Україна отримала дозвіл від Франції бити по території орків французькими ракетами."Фактична лідерка партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен пообіцяла, що у разі перемоги на виборах прем'єр-міністр від її політсили заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по Росії. В інтервʼю https://edition.cnn.com/2024/07/05/europe/france-le-pen-ukraine-mbappe-intl-cmd/index.html CNN вона також заявила, що не дасть президенту Еммануелю Макрону відправити французькі війська в Україну.
12.07.2024 10:25 Відповісти
це один з пунктів оманських домовленостей-ляпати зеленим язиком, щоб по кацапам не стріляти. ця зелень зрадники України. ОХМАДИТ тому підтвердження.
12.07.2024 10:12 Відповісти
Ну взагалі то - в даному випадку язиком ляпають Блумберг і Тєлєграф . Блумберг розніс по всьому світу новину про те що британський прем'єр дозволив , а Тєлєграф тепер надрукував що - не дозволив .
Зеля лише коментує повідомлення в британській пресі .
12.07.2024 10:14 Відповісти
Вдають наївних?((( Та якби Україна мала власну балістику такої ж дальності,то щоб звинуватити москалям Україну про порушення її домовленостей з британцями,достатньо москалям все сфальсифікувати:після прильоту по чомусь українською ракетою,москалі звезуть уламки та осколки від британських ракет й гайда знімати кіно.
12.07.2024 10:09 Відповісти
Storm Shadow - не балістика.
А от щодо можливих фальсифікацій ви абсолютно праві.
12.07.2024 12:00 Відповісти
Все просто, як двері: після заяви Сталмера про дозвіл бити Storm Shadow по території пітьми пролунав дзвінок з кремля.
І на наступнмй день вийшля стаття в ТТ про загрозу нскалації.
12.07.2024 10:09 Відповісти
Storm Shadow вже десятки разів падали на території паРаші , бо за її конституцією Крим це - паРаша .
Вже давно порушені всякі червоні , дуже червоні і навіть - надзвичайно червоні лінії , і нічого не сталося . І не станеться . Бо ***** серун такий же як і Байден . І жити теж хоче . І його придворні слуги теж хочуть , попри те - як би вони там не скалили зуби , і не трясли кулаками наш бік .. Не для того вони накрали сотні млрд дол щоб все це їхнє добро згоріло в ядєрном пєплє . ! Заради чого , заради хворобливих амбіцій якогось бункерного щура , якому сеча вдарила в голову і тому закортіло приєднати до рашки Авдіівку і Часів Яр !?
Так , ***** корчить з себе гопніка , б'є себе п'ятою в груди , погрожує , кричить - я дурак , я во гнєвє за сібя нє атвєчаю , але коли бачить що це не діє і його не бояться - мовчки ковтає і робить вигляд що то репетував не він .
Захід сам собі в голові малює червоні лінії , це не ***** робить .
12.07.2024 10:39 Відповісти
Прокляті лицемірні ліберасти!
12.07.2024 10:11 Відповісти
про зелену погань нічого поганого? тільки про ліберастів.
12.07.2024 10:15 Відповісти
якщо ви забули, саме вони у нас забрали яз, ракети і літаки. А тепер навіть бити не дають
13.07.2024 01:30 Відповісти
хто забрав чи може українська влада (кучма, кравчук) розпродала, а де ті гроші ? в кишенях у того ж кравчука, кучми, жулькі, пінчуків, жеваго, коломойші чи в кишенях українців. чому зелена влада згорнула всі обороні програми в літку 2019 році? може асфальт і шашлики були важливіше за ракети? а тепер ліберасти такі-сякі. оман це наше все. продовжуйте вибирати зелених гнид у владу, то й України не стане.
13.07.2024 09:59 Відповісти
розпродала бо сша і англія шантажували. Не знаю, хто більші гніди в цій історії
13.07.2024 17:07 Відповісти
Завали ліццццо, ботва рашистська
12.07.2024 10:45 Відповісти
Результат того, скоріше, що до влади у Франції прийшли сосіалісти.
А взагалі - це результат виборів в Україні у 2019-му році. Мали б свої ракети, то ні в кого не питали би.

Зате асфальТ…
12.07.2024 10:11 Відповісти
Куди ж поділися ті ракети яких було "валом" з 2014 року? Вони проіснували тільки до 2019 року?
12.07.2024 10:19 Відповісти
Оооо,ще одне розумово відстале недоробло зелене хрокнуло..
12.07.2024 10:46 Відповісти
Де ти в мене бачив, що у 19-му було багато ракет?
Але вже було прийнято до озброєння вільха, готові нептуни, проводились випробування громів, будувався ракетний катер на 8 нептунів, готувалась модернизація нептунів під авіацію. Готова була для запуску у виробництво Богдана.

і все це зупинив *******. Для того був поставлений таран з хомчаком, які саботували всі програми, а «невикористані» кошти повертались у бюджет та розкрадались на асфальті. За три роки не було закуплено жодного шолому чи броніка. Відбувалось скорочення армії, відвід з облаштованих позицій, не підіймались зарплати, що провокувало звільнення фахівців.
якраз цього і домагався *****, коли разом з бєнєю запускав гебнявого КВНівського блазня довпойопам, у якості верховного головнокомандувача.
12.07.2024 11:21 Відповісти
А де наш ракетний комплекс ГРОМ готовий до виробництва ще до війни? Там дальність ракет 500км а то і до 1000км. Ілі ета другоє?
12.07.2024 10:13 Відповісти
Их запретили изготавливать рашисты.
12.07.2024 10:18 Відповісти
стиць *******
12.07.2024 10:23 Відповісти
Телеграф знов збрехав, це вже стає звичкою. Бо повністю ліг під гроші рф та ОАЕ.
Причому знає, що бреше, але задача - гавкнути, щоб такі поважні видання, як Цензор, обов'язково перепостили б. Операція "Фейк" у дії...
12.07.2024 10:29 Відповісти
Придурки вони там
12.07.2024 10:42 Відповісти
а так хотіли і знову не змогли
12.07.2024 10:50 Відповісти
Одним словом, треба працювати над власними ракетами та нікого ні про що не питати дозволу.
Розвели тут гру в ромашку.
12.07.2024 11:00 Відповісти
Давайте вже третю світову, цей лицемірний, боягузливий світ не заслуговує на існування
12.07.2024 11:14 Відповісти
12.07.2024 11:22 Відповісти
Тримай цукерку! Ні, віддай назад цукерку. Тримай цукерку! Знову віддай!
З Ф-16 така-ж сама фуйня.
12.07.2024 11:23 Відповісти
Перефразирую .... Мы /запад / дадим вам /Украине /атомное оружие , но используйте его только на своей территории
12.07.2024 11:24 Відповісти
Кому тут можна вірити, де правда?
12.07.2024 11:24 Відповісти
"Разрешить Зеленскому ударить американским оружием по Москве? Будет ли это иметь смысл? Нет", - весьма конкретно заявил президент США. На данный момент руки военнослужащих ВСУ при использовании оружия США "связаны" границами Украины.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/298297_1720745865

СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ
12.07.2024 11:31 Відповісти
с такими союзниками и врагов не надо!
12.07.2024 12:17 Відповісти
Щось у них права рука не знає, що робить ліва...як це так, що прем'єр-міністр заявляє, що дозволено, а міністерстро оборони, що не дозволено?
12.07.2024 12:28 Відповісти
Розовых пони нужно лечить электричеством что бы они хоть немного поумнели.
12.07.2024 12:34 Відповісти
Что ж ты Киря сдал назад...? 🖕
12.07.2024 12:44 Відповісти
сінхронізація з політикою Білого Дому пройшла успішно. Харків'янам можно розходитись по бомбосховищам, а російські пілоти у Халіно строєм ідуть у столовку перед бойовим вильотом.
12.07.2024 15:13 Відповісти
Хотелось бы только надеятся, что споры о том можно ли быть ракетами с термоядерными боеголовками (предоставлеными Украине союзниками) по Кремлю или только по бункерам ***** не заставили себя ждать (долго по времени)!!!
12.07.2024 15:16 Відповісти
Отже, перед ударом слід оголошувати місце прильоту територією України.
12.07.2024 15:35 Відповісти
Де в Таймс написано що офіційна особа Об'єднаного Королівства заборонила використовувати ракети по території кацапстану? Хто ця офіційна особа? Піздьож зелених дєрмаків.
26.07.2024 15:32 Відповісти
 
 