Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Україна може завдавати ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Криму і на материковій частині України. По території Росії бити заборонено.

Урядовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

Нагадаємо, днями еовий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Ввечері 10 липня президент України Володимир Зеленський у дописі в соціальній мережі X (раніше Twitter) написав, що Україна отримала дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет по цілях в Росії

"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл на використання ракет Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Проте у коментарі The Telegraph високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "має більше нюансів", ніж припускав президент України.

Дозвіл на запуск стратегічної ракети по територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Іншою країною, яка виробляє Storm Shadow разом з Великою Британією, є Франція.

Як повідомлялось раніше, на саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги, який дозволить Україні перемогти у боротьбі проти російської агресії, стримати та забезпечити надійний захист від такої агресії у майбутньому.

