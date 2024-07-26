Позиции ВСУ в Крынках разрушены до основания, но воины продолжают боевые задачи неподалеку, - ОСГВ "Таврия"
Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи неподалеку от села Крынки в Херсонской области. ВСУ не в состоянии держать оборону на этом участке.
Об этом заявил в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра", - отметил он.
По его словам, по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" именно Приднепровское направление является "самым горячим, но относительно, там ежедневно происходят вражеские штурмы".
"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка... Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше", - рассказал Лыховий.
Представитель ОСГВ "Таврия" добавил, что российские войска пытаются продвинуться на эти плацдармы украинских воинов, однако их попытки безуспешны.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Силы обороны Украины отступили из села Крынки, что на левобережье Днепра Херсонской области.
В Морской пехоте заявили, что воины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки.
Также, по данным СМИ, в Крынках пропали без вести 788 украинских военных.
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