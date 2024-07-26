Позиции ВСУ в Крынках разрушены до основания, но воины продолжают боевые задачи неподалеку, - ОСГВ "Таврия"

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи неподалеку от села Крынки в Херсонской области. ВСУ не в состоянии держать оборону на этом участке.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра", - отметил он.

По его словам, по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" именно Приднепровское направление является "самым горячим, но относительно, там ежедневно происходят вражеские штурмы".

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"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка... Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше", - рассказал Лыховий.

Представитель ОСГВ "Таврия" добавил, что российские войска пытаются продвинуться на эти плацдармы украинских воинов, однако их попытки безуспешны.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что Силы обороны Украины отступили из села Крынки, что на левобережье Днепра Херсонской области.

В Морской пехоте заявили, что воины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки.

Также, по данным СМИ, в Крынках пропали без вести 788 украинских военных.