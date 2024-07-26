Родные погибших и пострадавших в результате теракта в Оленовке призвали ВР учредить день памяти

Родные погибших и пострадавших в результате теракта оккупантов в Оленовской колонии призывают парламент учредить день памяти.

Об этом сообщили ОО "Сообщество семей Оленовки" и "Медийная инициатива за права человека", информирует Цензор.НЕТ.

Родные погибших в результате теракта в Оленовке неоднократно обращались к властям с просьбой способствовать принятию проекта Постановления №10188. Однако, по их словам, письма не дали результата.

"Два года назад в Оленовской колонии Россия за одну ночь казнила более 50 бойцов бригады "Азов", еще 130 получили ранения. В тот день мир узнал правду - плен убивает. День памяти важен не только для чествования азовцев, он нужен всем нам, чтобы помнить о каждом украинце, которого Россия убила, казнила или закатывала в плену. Все они заслуживают достойного уважения. Это очень важно для каждой семьи, которая не дождалась своего родного из плена", - говорят родные воинов.

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Так, "Сообщество семей Оленовки" призвало принять проект Постановления №10188 "О чествовании памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".

В документе предлагается отмечать день скорби и чествования памяти Защитников и Защитниц 28 июля - в канун теракта в Оленовке, где удерживали пленных бригады "Азов".

С 30 октября 2023 года Постановление находится на ознакомлении Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента.

Напомним, 28 июля 2022 года вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибло около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

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