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Родные погибших и пострадавших в результате теракта в Оленовке призвали ВР учредить день памяти

оленівка

Родные погибших и пострадавших в результате теракта оккупантов в Оленовской колонии призывают парламент учредить день памяти.

Об этом сообщили ОО "Сообщество семей Оленовки" и "Медийная инициатива за права человека", информирует Цензор.НЕТ.

Родные погибших в результате теракта в Оленовке неоднократно обращались к властям с просьбой способствовать принятию проекта Постановления №10188. Однако, по их словам, письма не дали результата.

"Два года назад в Оленовской колонии Россия за одну ночь казнила более 50 бойцов бригады "Азов", еще 130 получили ранения. В тот день мир узнал правду - плен убивает. День памяти важен не только для чествования азовцев, он нужен всем нам, чтобы помнить о каждом украинце, которого Россия убила, казнила или закатывала в плену. Все они заслуживают достойного уважения. Это очень важно для каждой семьи, которая не дождалась своего родного из плена", - говорят родные воинов.

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Так, "Сообщество семей Оленовки" призвало принять проект Постановления №10188 "О чествовании памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".

В документе предлагается отмечать день скорби и чествования памяти Защитников и Защитниц 28 июля - в канун теракта в Оленовке, где удерживали пленных бригады "Азов".

С 30 октября 2023 года Постановление находится на ознакомлении Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента.

Напомним, 28 июля 2022 года вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибло около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

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Автор: 

ВР (29226) память (1491) Оленовка (15)


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О, це наші владці охоче зроблять: вони майстри здати, вбити, а потім вшановувати!
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26.07.2024 16:25 Ответить
ПІДТРИМУЮ!
ВШАНУЙМО ГЕРОЇВ.
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26.07.2024 16:26 Ответить
Я також! Вшануемо Героiв! 🤝
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26.07.2024 18:20 Ответить
Заснувати день пам'яті, це треба. Але тільки не робити вихідний день. Працювати треба.
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26.07.2024 16:32 Ответить
А вся лента забита судилищем над прыщавым подростком, типа он победил Фарион...
Инфоповод, что б истериками отвлечь от насушного - почему сдали Азовцев, почему воруют безбожно во время войны, кто ответит за Чонгар и десяьки других тем!
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26.07.2024 16:46 Ответить
 
 