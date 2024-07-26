РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8824 посетителя онлайн
Новости
2 899 29

В Харькове дерусифицированы три станции метро и 48 улиц

Харків

Харьковская ОГА переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также изменила названия 48 улиц, бульваров и переулков в Харькове.

Об этом говорится в распоряжении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Станция "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" стала "Заводская", а "Завод имени Малышева" - "Салтовская".

Также читайте: В Харькове переименуют три станции метро и 48 улиц. СПИСОК

Согласно тому же распоряжению новые названия получили еще 48 городских топонимов. В частности:

  • ул. Лермонтовская стала ул. Майка Йогансена,
  • ул. Чайковская - Михаила Семенко,
  • ул. Шолохова - ул. Сергея Параджанова,
  • ул. Красноградская - ул. Николая Зерова,
  • ул. Никитина - ул. Игоря Малицкого,
  • ул. Толбухина - ул. Владимира Пасечника,
  • бульвар Грицевца теперь назван в честь Дмитрия Антоновича,
  • ул. Грицевца стала ул. 92-й бригады,
  • ул. Рыбалка стала ул. Бригады Хартия,
  • Дружбы Народов - ул. Соборности Украины,
  • проспект Гагарина - Аэрокосмическим.

Автор: 

переименования (739) Харьков (7433) декоммунизация (753)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Автор так спішив донести новину, що переплутав назви станцій метро
показать весь комментарий
26.07.2024 17:28
+7
Коротенький лікнеп для причмелених совкодрочерів. Радянська армія - окупаційна армія, це поширюється і на її службовців. Десь собі у вузенькому місці місці запиши, щоб не забути - можна на лобі.
показать весь комментарий
26.07.2024 17:48
+5
показать весь комментарий
26.07.2024 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Автор так спішив донести новину, що переплутав назви станцій метро
показать весь комментарий
26.07.2024 17:28 Ответить
До речі...

Вулиця Дружби Народів...

Приреченно-

Стала соборною...

Вроді..,
показать весь комментарий
26.07.2024 17:41 Ответить
Так, біля ст. м. «Героїв Праці» ж самі заводи. Пропхнутися ніде. Суцільна промзона.

Сарказм™
показать весь комментарий
26.07.2024 17:52 Ответить
А "герої в сраці" там до чого?
показать весь комментарий
26.07.2024 21:13 Ответить
Мабуть тому що йолопи підбирали назву. Які тіки і вміли, що заглядати в сраку вищому керівництву.
показать весь комментарий
27.07.2024 11:40 Ответить
Фото теж підібрали - зачот. Зі станції, яка не має жодного відношення до змісту статті.
показать весь комментарий
26.07.2024 17:56 Ответить
А Гагарін що поганого зробив? На Космос працювали всі, і в Києві теж були заводи, що виробляли електроніку для космічних кораблів. Та й Корольов спочатку вчився в КП, потім його в Москву переманили.
показать весь комментарий
26.07.2024 17:42 Ответить
Коротенький лікнеп для причмелених совкодрочерів. Радянська армія - окупаційна армія, це поширюється і на її службовців. Десь собі у вузенькому місці місці запиши, щоб не забути - можна на лобі.
показать весь комментарий
26.07.2024 17:48 Ответить
А що поганого зробив композитор Прокоф'eв? А нiчого... На цiй вулицi я жила до 2023 року, а тепер це проспект Свободи. Навiщо нам кацапскi героi, композитори, письменики?У нас е своi.
I навiть не в цьому справа, а треба що б
"рузьгого духу" та пам'ятi про них не було, окрiм тiеi що вони з нами та Украиiною зробили з 2014, а особливо
з 2022 року! 😠
показать весь комментарий
26.07.2024 18:07 Ответить
Був час коли з Прокоф'єва намагалися зробити українського композитора. Значить і на нього плюнули.)
показать весь комментарий
26.07.2024 18:16 Ответить
Я про це не знаю, але точно знаю, що
то кацапня все прибирае до своiх рук.
Хоча наприклад Гоголь. Спорiчатись
не буду-плюнули ми на Прокоф'ева, то
хай так i буде. Менi байдуже пicля всього, що цi уроди зробили з моiм
народом та моею люблю Украiною! 😏
показать весь комментарий
26.07.2024 20:59 Ответить
Гоголь писав російською, це дійсно велика проблема для ідентифікації.
показать весь комментарий
26.07.2024 21:02 Ответить
Менi 72 рочки i прожи́вши стiльки рокiв, можу сказати, що iндетифiкацiя Гоголя, це найменше що мене турбуе-особливо думка кацапiв.
Ми, украiнцi, дуже переймаемось хто та що про нас думае,а всiм начхати нашi думки-маю на увазi ЕС, США та iншiх... Головне, що ми знаемо хто ми та якi ми. 😊
показать весь комментарий
27.07.2024 09:24 Ответить
Ви харків'янка?
показать весь комментарий
26.07.2024 18:32 Ответить
Сумчанка. В Харковi жив мiй
покiйний брат, так що раз на рiк
я приiджала до брата та його
сiмьi в гостi...
показать весь комментарий
26.07.2024 20:48 Ответить
А ви не задавали собі питання чому Гагарін виявився єдиним космонавтом, який приземлився «із космосу» на парашуті, і його місцеві селяни Саратовської області хотіли арештувати як американського шпигуна. Навіщо було йому катапультуватися з апарату в якому він начебто побував у космосі. Адже згідно офіційної версії цей апарат успішно спустився на парашутах вже без Гагарін. Не існує ні одного фото чи відеофільму зроблених під час запуску Гагаріна в космос начебто з метою зберегти таємність, все що зараз показують це було знято за участі Гагарін вже після «його польоту». Є можливість проаналізувати відкриті радянські джерела цього польоту і зробити свої висновки а не орієнтуватись на радянську пропаганду про політ Гагаріна.
показать весь комментарий
26.07.2024 18:22 Ответить
Таку фігню можуть писати лише абсолютно далекі від техніки любителі "теорії змови" та пласкої землі. Офіційну версію про приземлення Гагаріна окремо від капсули оприлюднили лише через 10 років після польоту, бо за правилами Авіаційної федерації космонавт мав вилетіти і приземлитися в своєму апараті. Процес приземлення після входу в атмосферу є найскладнішою фазою будь-якого космічного польоту. Це видно навіть зараз на прикладі нової системи Старшіп Маска. Тому й було прийнято рішення про катапультування Гагаріна з капсули до її приземлення.
показать весь комментарий
26.07.2024 21:30 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2024 17:52 Ответить
""Героїв Праці" стала "Заводська", а "Завод імені Малишева" - "Салтівська"." цитата. только харьковчане могут понять что тут написана полная галимотья!!!!
показать весь комментарий
26.07.2024 18:18 Ответить
Это чтобы свинособак запутать
показать весь комментарий
26.07.2024 18:19 Ответить
странное желание, в рамках декомунизации, назвать улицу именем пролетарского писателя майка йогансена. очень странно. перед принятие этого решения кто нибудь прочил его биографию????
показать весь комментарий
26.07.2024 18:26 Ответить
А куди поділись любітьєлі жЮкава? Вже не хочуть названіє прАспьєкта повертати?
показать весь комментарий
26.07.2024 18:29 Ответить
харківська вата поки не розуміє, як так сталося )) любили жЮкава, а воно ось як вийшло ))
показать весь комментарий
26.07.2024 19:02 Ответить
ну все, тепер Гепо-допінск заживе і ніякі КАБи їм не страшні і Петріоти не потрібні )) може краще фортифікаційні споруди будувати ?
показать весь комментарий
26.07.2024 18:56 Ответить
Для зручності в назвах повинно бути більше географії ніж політики. А станцію Масельського, останнього секретаря обкому, треба поміняти на будь що.
показать весь комментарий
26.07.2024 21:34 Ответить
Пропоную на Брусельського або на Кернеса - він нове обличчя Харкову ізробив для міста багато і про сім.ю не забував і постраждав за НЕзалежність!!
показать весь комментарий
27.07.2024 11:01 Ответить
праця і дружба народім нам більше не потрібна. потужно.
показать весь комментарий
27.07.2024 02:59 Ответить
А чем "героев праці"неугодило!? Труд тяжёлое коммунистическая наследие?
показать весь комментарий
27.07.2024 07:19 Ответить
супер, тепер це дуже допоможе нашій ППО, і всі російські книги на туалетний папір - десь там може Пушкін Сашка застоявся?? і його на свалку... так!!! це повинно допомогти відновленню бронетанкового заводу і наші танки будуть знову виробббллллятись - Пушкін ссс-ууу-ккка--- заважав виробляти новітню бронетехніку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2024 10:59 Ответить
 
 