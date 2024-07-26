В Харькове дерусифицированы три станции метро и 48 улиц
Харьковская ОГА переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также изменила названия 48 улиц, бульваров и переулков в Харькове.
Об этом говорится в распоряжении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Станция "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" стала "Заводская", а "Завод имени Малышева" - "Салтовская".
Согласно тому же распоряжению новые названия получили еще 48 городских топонимов. В частности:
- ул. Лермонтовская стала ул. Майка Йогансена,
- ул. Чайковская - Михаила Семенко,
- ул. Шолохова - ул. Сергея Параджанова,
- ул. Красноградская - ул. Николая Зерова,
- ул. Никитина - ул. Игоря Малицкого,
- ул. Толбухина - ул. Владимира Пасечника,
- бульвар Грицевца теперь назван в честь Дмитрия Антоновича,
- ул. Грицевца стала ул. 92-й бригады,
- ул. Рыбалка стала ул. Бригады Хартия,
- Дружбы Народов - ул. Соборности Украины,
- проспект Гагарина - Аэрокосмическим.
Топ комментарии
+8 Svidok 73 %
показать весь комментарий26.07.2024 17:28
+7 Trevo Trow
показать весь комментарий26.07.2024 17:48
+5 Алекс Скела
показать весь комментарий26.07.2024 17:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вулиця Дружби Народів...
Приреченно-
Стала соборною...
Вроді..,
Сарказм™
I навiть не в цьому справа, а треба що б
"рузьгого духу" та пам'ятi про них не було, окрiм тiеi що вони з нами та Украиiною зробили з 2014, а особливо
з 2022 року! 😠
то кацапня все прибирае до своiх рук.
Хоча наприклад Гоголь. Спорiчатись
не буду-плюнули ми на Прокоф'ева, то
хай так i буде. Менi байдуже пicля всього, що цi уроди зробили з моiм
народом та моею люблю Украiною! 😏
Ми, украiнцi, дуже переймаемось хто та що про нас думае,а всiм начхати нашi думки-маю на увазi ЕС, США та iншiх... Головне, що ми знаемо хто ми та якi ми. 😊
покiйний брат, так що раз на рiк
я приiджала до брата та його
сiмьi в гостi...