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Новости
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Российское судно нарушило водное пространство Финляндии, - Минобороны страны

Російське судно порушило водний простір Фінляндії, - Міноборони країни

Российское судно подозревается в территориальном нарушении морских пространств Финляндии в восточной части Финского залива. Несанкционированный заход российского судна в территориальные воды Финляндии состоялся во второй половине дня в пятницу, 26 июля.

Об этом сообщает министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Как высший орган территориального надзора, министерство обороны направляет и координирует деятельность органов территориального надзора в вопросах, связанных с территориальным надзором. Пограничная служба отвечает за расследование инцидентов, связанных с нарушением границы", - говорится в сообщении.

Сейчас пограничная служба расследует этот инцидент. Больше информации обещают предоставить позже в процессе проверки.

Напомним, что 10 июня власти Финляндии заявляли о том, что ее воздушное пространство нарушил российский военный самолет. В процессе расследования выяснилось, что в тот день в нарушении воздушного пространства страны участвовали не один, а четыре российских военных самолета.

Читайте также: Четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за один день, - Пограничная служба страны

Автор: 

корабль (2037) россия (95308) Финляндия (950)


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Топ комментарии
+8
А де сміливе обурення ?
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26.07.2024 18:06
+8
Вже на часі фіннам у нас Нептуни купувати
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26.07.2024 18:10
+7
Туреччина, враз прививку зробила рашистам!!
Як пошептало, московітам!!
Окупант з московії, розуміє добро, виключно з КУЛАКАМИ!!
Це генетично на московії…
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26.07.2024 18:16
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А де сміливе обурення ?
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26.07.2024 18:06 Ответить
досить і простого обурення.
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26.07.2024 18:07 Ответить
Ця новина мала б бути така: російське судно порушило водний простір Фінляндії і від сорому швидко сховалося на дні.
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26.07.2024 18:07 Ответить
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26.07.2024 18:10 Ответить
Країна - Бєзкозирка...

З матросами - на м'ясо...

У кожного на сраці зірка...

Для НАТО може лиш сказати...

"Памілуй! И что хочь проси!"

І це останні кадри плівки...

Хроніки Росії...
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26.07.2024 18:32 Ответить
спочатку порушило водний, а потім - повітряний.
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26.07.2024 18:40 Ответить
Якщо вчасно по рогах під кокошником не стукати, воно і анальний порушить.
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26.07.2024 18:59 Ответить
Вже на часі фіннам у нас Нептуни купувати
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26.07.2024 18:10 Ответить
аяаяй... а хто...а хто... єто сдєлал ?
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26.07.2024 18:14 Ответить
Ой, клас! Реакція надихає! Як вони усі ковтають регулярне приниження від москальні!!
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26.07.2024 18:15 Ответить
Туреччина, враз прививку зробила рашистам!!
Як пошептало, московітам!!
Окупант з московії, розуміє добро, виключно з КУЛАКАМИ!!
Це генетично на московії…
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26.07.2024 18:16 Ответить
А чого його фіни не заіпашили?
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26.07.2024 18:21 Ответить
Відколи Фінлягдія стала членом НАТИ, їп@шити можна тільки за узгодженням з Брюселем. А то справа не одного дня... і навіть не одного тижня.
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26.07.2024 18:33 Ответить
Так ото ***** й не париться того шо у нього рід носом з'явились гові члєни НАТа Це лиш привід був по відношенню до України, щоб ми в НАТа не вступали?
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26.07.2024 18:36 Ответить
Яке узгодження в межах своїх кордонів...турки збили і ні з ким не узгоджували
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26.07.2024 19:02 Ответить
Що дозволено Юпітеру турку, не дозволено бику румуну.
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26.07.2024 20:43 Ответить
А як реагувало польська ППО?
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26.07.2024 19:04 Ответить
Як би вони вам мін не накидали, від цієї сволоти чого завгодно можна чекати. Дивуюсь чому лідери всіх країн не проголосять офіційне попередження рашці, що у випадках порушень їхнього простору (повітряного, водного, сухопутного) будуть в подальшому стріляти вже без попереджень. А після цього кожне корито знищувати.
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26.07.2024 19:17 Ответить
 
 