Российское судно нарушило водное пространство Финляндии, - Минобороны страны

Российское судно подозревается в территориальном нарушении морских пространств Финляндии в восточной части Финского залива. Несанкционированный заход российского судна в территориальные воды Финляндии состоялся во второй половине дня в пятницу, 26 июля.

Об этом сообщает министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Как высший орган территориального надзора, министерство обороны направляет и координирует деятельность органов территориального надзора в вопросах, связанных с территориальным надзором. Пограничная служба отвечает за расследование инцидентов, связанных с нарушением границы", - говорится в сообщении.

Сейчас пограничная служба расследует этот инцидент. Больше информации обещают предоставить позже в процессе проверки.

Напомним, что 10 июня власти Финляндии заявляли о том, что ее воздушное пространство нарушил российский военный самолет. В процессе расследования выяснилось, что в тот день в нарушении воздушного пространства страны участвовали не один, а четыре российских военных самолета.

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